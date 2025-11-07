Ford F-150 Lightning elettrico al capolinea? Perdite per 13 Miliardi, verrà tutto cancellato

L’entusiasmo iniziale era degno di una rivoluzione. L’F-150 Lightning, il pick-up elettrico di Ford, fu salutato dai vertici aziendali, incluso l’AD Jim Farley, come la “moderna Model T”. Un paragone che oggi, a distanza di pochi anni, suona quasi ironico, quasi un presagio involontario.

Secondo un nuovo report del Wall Street Journal, Ford starebbe seriamente considerando di “rottamare” il progetto, ovvero di interromperne la produzione.

Il motivo? Una domanda “assolutamente terribile”. Il mercato, quello reale, non risponde. Le linee di produzione, già peraltro paralizzate il mese scorso per una banale (ma evidentemente non troppo) carenza di alluminio, ora rischiano lo stop definitivo.

La strategia sui veicoli elettrici (EV) di Ford sta costando carissima: 13 miliardi di dollari di perdite accumulate dal 2023. Se l’F-150 Lightning venisse cancellato, diventerebbe la prima grande “vittima” illustre della transizione elettrica nel mercato automobilistico americano.

Viene da chiedersi come l’AD Farley, e con lui i vertici, abbiano potuto sbagliare così tanto la valutazione. La domanda è se, nel tentativo di compiacere le pressioni di Wall Street e la finanza focalizzata sui criteri ESG (la “cultura” del cambiamento climatico, direbbe qualcuno), abbiano finito per ignorare i segnali d’allarme che arrivavano dal mercato.

I concessionari, la vera “trincea” del commercio, lo dicevano da tempo. Adam Kraushaar, proprietario di un importante gruppo di concessionarie nel New Jersey, ha dichiarato candidamente al WSJ: “La domanda semplicemente non c’è. Non ne ordiniamo molti perché non li vendiamo”.

I numeri confermano questo scollamento totale tra le velleità dirigenziali e la realtà dei consumatori. Analizziamo i dati di ottobre:

F-150 Lightning (Elettrico): 1.500 unità vendute.

1.500 unità vendute. Serie F (Benzina/Tradizionale): 66.000 unità vendute.

Il confronto è impietoso (un rapporto di 44 a 1) e mostra come il cliente tradizionale dei pick-up F-Series, veicolo iconico americano, non abbia la minima intenzione di passare all’elettrico, almeno non a queste condizioni.

Aggiungiamo un dato tecnico: le vendite complessive di veicoli elettrici negli USA sono crollate del 24% su base annua. Questa caduta coincide perfettamente con la scadenza degli incentivi fiscali federali. Un segnale chiarissimo che la domanda “verde”, senza un robusto (e costoso) sostegno pubblico, fatica a stare in piedi da sola.

Mentre le azioni Ford mostrano una tendenza al ribasso dall’aprile 2022 (data di lancio del Lightning), il Wall Street Journal nota che, sebbene una decisione finale non sia stata presa, la mossa “potrebbe essere l’inizio della fine per i grandi pick-up EV”. Un pessimo segnale quindi anche per Cybertruck di Tesla, di cui non si parla quasi più, e Stellantis ha cancellato il progetto del Ram elettrico.

Ford, nel frattempo, corre ai ripari. L’azienda starebbe ora accelerando lo sviluppo di un pick-up elettrico compatto da 30.000 dollari. Un brusco, e forse tardivo, ritorno alla realtà del mercato, meno rivoluzionario ma decisamente più sensato.

Domande e risposte

Perché l’F-150 Lightning sta fallendo se era così atteso? La domanda di mercato reale si è rivelata disastrosa. I consumatori non lo comprano, preferendo di gran lunga (44 a 1, secondo i dati di ottobre) la versione a benzina, che è più collaudata e meno costosa. I concessionari non riescono a vendere le scorte. L’entusiasmo iniziale dei vertici e di una parte della stampa si è scontrato con la realtà: i pick-up elettrici di grandi dimensioni sono costosi e, con la fine degli incentivi fiscali, le vendite generalizzate di EV sono crollate del 24%.

A quanto ammontano le perdite di Ford nel settore elettrico? Le perdite sono ingenti. Dal 2023, la divisione EV di Ford ha accumulato un passivo di 13 miliardi di dollari. L’F-150 Lightning, in particolare, è un veicolo che genera perdite (money-losing) per ogni unità venduta. La possibile cancellazione è una mossa dettata dalla necessità di fermare questa emorragia di denaro e rivedere una strategia che, al momento, non sembra essere sostenibile finanziariamente.

Cosa farà Ford adesso nel settore EV? Ford sembra aver capito che insistere su modelli grandi, pesanti e costosi non è la via giusta per il mercato di massa. Il Wall Street Journal riporta che l’azienda sta ora “correndo” per progettare e costruire un pick-up elettrico compatto, con un prezzo target molto più accessibile: 30.000 dollari. Si tratta di un netto cambio di strategia: abbandonare la “moderna Model T” per un veicolo che il mercato può effettivamente permettersi.