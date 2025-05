Fine di Un’epoca: Warren Buffett si ritira, alla tenera età di 94 anni. Bershire Hathaway con profitti in calo

È la fine di un’era per il più grande conglomerato americano di hedge fund/private equity/assicurazioni, o come lo si voglia chiamare: Warren Buffett ha appena annunciato, durante l’incontro annuale del Berkshire a Omaha, che alla fine dell’anno lascerà la carica di CEO del Berkshire e che Greg Abel, il vicepresidente per le operazioni non assicurative che è stato preparato negli ultimi dieci anni proprio per questo momento, prenderà il comando del conglomerato. La notizia è stata accolta con una standing ovation dalle migliaia di azionisti del Berkshire presenti al Convention Center di Omaha.

Buffett – il cui curriculum lo ha consacrato, insieme al suo storico compagno Charlie Munger, a miliardario famoso per il suo acume negli investimenti e per le sue battute – ha costruito la Berkshire Hathaway fino a farla diventare un’azienda valutata più di 1,16 trilioni di dollari, generando rendimenti annui composti per gli azionisti a un tasso doppio rispetto all’S&P (19,9% contro 10,4%), a partire dal 1965, e uno sbalorditivo 5.502.482% di guadagno complessivo sui titoli BRK dal 1964, contro “solo” il 39.054% dell’S&P. Il suo successo negli investimenti gli ha dato il potere di muovere le azioni e lo ha aiutato a concludere accordi lucrativi con Goldman Sachs e General Electric in tempi di crisi.

L’annuncio ha stupito il consiglio di amministrazione e persino Abel, che, pur essendo stato a lungo indicato come il successore di Buffett, non era a conoscenza dell’arrivo della notizia al termine della riunione annuale. “Questa è la notizia del giorno”, ha detto Buffett. “Grazie per essere venuti”.

La Berkshire è cresciuta in modo aggressivo nel corso dei decenni con Buffett come presidente e amministratore delegato, mentre sceglieva le acquisizioni e le azioni per il portafoglio dell’azienda insieme al fidato consigliere e vicepresidente Charlie Munger, morto nel 2023 all’età di 99 anni. Come osserva Bloomberg, “il conglomerato ha acquisito un assortimento sconcertante di aziende, che Buffett ha spesso detto rispecchiare l’economia statunitense nel suo complesso. Una scommessa sulla Berkshire, diceva, era una scommessa sull’America”.

Buffett ha iniziato a gestire denaro quando era giovane, discepolo dello stile di investimento di Benjamin Graham. Si è avvicinato al mondo aziendale quando la sua Buffett Partnership Ltd. ha acquistato azioni della Berkshire. Nel 1965 ha preso il controllo del resto dell’azienda.

Composta per lo più da aziende tessili in difficoltà che alla fine sarebbero scomparse, la Berkshire divenne la base del gigante moderno di Buffett. Pezzo dopo pezzo, ha costruito e acquisito attività in una serie variegata di settori, tra cui quello assicurativo, che gli ha fornito liquidità, o “float”, per aiutare la sua strategia di investimento.

Oggi, Berkshire possiede attività che vanno dalla ferrovia BNSF all’assicuratore auto Geico, a una vasta gamma di operazioni energetiche e persino a rivenditori come Dairy Queen e See’s Candies. La sua collezione di aziende ha generato 47,4 miliardi di dollari di utili operativi annuali nel 2024. Buffett ha anche costruito il portafoglio azionario, popolandolo con scommesse gigantesche su aziende come Apple Inc. e American Express, e offrendo a Berkshire un altro modo per partecipare ai guadagni delle aziende che non possedeva completamente.

Un 2024 non eccezionale per Bershire Hathaway

In vista dell’incontro annuale di oggi con i fedeli del Berkshire, la società ha comunicato i risultati del primo trimestre, che hanno mostrato un forte calo degli utili operativi rispetto al periodo precedente: gli utili operativi, che includono le attività assicurative e ferroviarie di proprietà del conglomerato, sono scesi del 14% a 9,64 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell’anno. Nel primo trimestre del 2024, il totale è stato di 11,22 miliardi di dollari. Su base azionaria, l’utile operativo è stato di 4,47 dollari lo scorso trimestre, in calo rispetto ai 5,20 dollari di un anno fa e al di sotto dei 4,72 dollari previsti dal consenso.

Gran parte del declino della società è stato determinato da un crollo del 48,6% dei profitti assicurativi, che si sono attestati a 1,34 miliardi di dollari per il primo trimestre, in calo rispetto ai 2,60 miliardi di dollari dell’anno precedente, soprattutto a causa degli incendi nel sud della California, che hanno portato a una perdita di 1,1 miliardi di dollari nel primo trimestre.

Anche la linea di fondo della Berkshire è stata colpita dalla perdita di valore del dollaro nel primo trimestre. La società ha dichiarato di aver subito una perdita di circa 713 milioni di dollari legata ai cambi. L’anno scorso, invece, aveva beneficiato di un guadagno di 597 milioni di dollari. L’indice del dollaro è sceso di quasi il 4% nel primo trimestre. Contro lo yen giapponese ha perso il 4,6%.

Gli utili complessivi della società sono crollati di quasi il 64% su base annua, mentre il portafoglio di nomi quotati in borsa di Buffett ha subito un duro colpo all’inizio dell’anno. Come è noto, Berkshire consiglia sempre agli investitori di guardare oltre queste variazioni trimestrali: “L’ammontare dei guadagni (o delle perdite) degli investimenti in un determinato trimestre è di solito privo di significato e fornisce cifre per gli utili netti per azione che possono essere estremamente fuorvianti per gli investitori che hanno poca o nessuna conoscenza delle regole contabili”, si legge nel comunicato di Berkshire.