Fine della corsa per Spirit Airlines: la low cost Usa in liquidazione. Il mercato vince (per ora) sull’intervento di Stato

Il sipario cala definitivamente su Spirit Airlines. Una delle compagnie aeree ultra-low-cost più note e discusse degli Stati Uniti ha ufficialmente avviato le procedure di liquidazione, cancellando tutti i voli e disattivando il servizio clienti. Un epilogo amaro, ma per molti versi annunciato, che chiude un capitolo durato 33 anni nella storia dell’aviazione commerciale americana.

La notizia non rappresenta solo il collasso di un’azienda, ma offre uno spaccato interessante sulle attuali dinamiche del mercato e sulle contraddizioni della politica economica statunitense. La caduta di Spirit, infatti, arriva dopo il fallimento in extremis di un salvataggio governativo che avrebbe avuto il sapore di un paradosso storico: l’amministrazione Trump, paladina del libero mercato, si era detta pronta a iniettare 500 milioni di dollari per acquisire fino al 90% del vettore. Un intervento di stampo squisitamente keynesiano, mirato a salvare circa 7.500 posti di lavoro e a preservare un minimo di concorrenza sui prezzi in un settore sempre più oligopolistico.

Le trattative, tuttavia, si sono arenate. I fattori che hanno portato al tracollo definitivo della compagnia sono molteplici e strutturali:

Lo shock energetico: L’impennata dei costi del carburante avio ha eroso i già sottili margini operativi tipici del modello ultra-low-cost.

L’impennata dei costi del carburante avio ha eroso i già sottili margini operativi tipici del modello ultra-low-cost. L’insostenibilità del debito: Anni di stress finanziario e tassi di interesse elevati hanno reso impossibile il rifinanziamento delle passività.

Anni di stress finanziario e tassi di interesse elevati hanno reso impossibile il rifinanziamento delle passività. Il paradosso normativo: Il blocco della fusione con JetBlue, operato in passato dalle autorità Antitrust per “tutelare i consumatori”, ha di fatto condannato a morte l’azienda, eliminando l’unica exit strategy praticabile e quindi lasciando a piedi proprio i consumatori che avrebbe dovuto tutelare.

Dal punto di vista delle ricadute economiche, l‘uscita di scena di Spirit si tradurrà inevitabilmente in un aumento delle tariffe medie per i viaggiatori americani. Sebbene il Segretario ai Trasporti Sean Duffy sia prontamente intervenuto per tamponare l’emergenza, annunciando “azioni di sollievo” in collaborazione con i grandi vettori (United, Delta, JetBlue e Southwest), compreso un tetto al prezzo dei biglietti, si tratta di misure temporanee. I cap sui prezzi dei biglietti per i clienti rimasti a terra e le piattaforme di ricollocamento per i dipendenti creati da American Airlines e United sono palliativi ammirevoli, ma non cambiano la struttura di un mercato che ha appena perso un suo storico “gregario” al ribasso.

In coordination with our airline partners, we’re taking ACTION to bring relief to Spirit customers and its workforce. From capped ticket prices for flyers who need to rebook to employees looking for job opportunities, there’s a lot of information you should be aware of.… — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) May 2, 2026

Mentre si processano i rimborsi automatici per chi ha acquistato con carta di credito, il mercato dei pronostici (come Polymarket) aveva già fiutato l’impossibilità di una statalizzazione entro fine maggio. Il presidente Trump ha accennato a un generico “avremo qualcosa su Spirit oggi o domani”, ma con le operazioni di volo già azzerate, le possibilità di una resurrezione tecnica appaiono un miraggio. Spirit è finità e il governo può solo tutelare i consumatori.

La fine di Spirit Airlines certifica la crisi del modello di business basato sulle tariffe stracciate in un’epoca di alta inflazione strutturale e costi dell’energia volatili. Il mercato ha fatto il suo corso, eliminando l’anello debole, ma a pagare il conto finale, in termini di minore concorrenza e prezzi più alti, saranno, come sempre, i consumatori di fascia media e bassa.