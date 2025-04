Fine del Panico? Tokio segna un +6% in Borsa

Dopo esere stati “Bruciati” i soldi infestiti nella borsa si “Ricreeranno”? L’indice Nikkei 225 è balzato del 6% a circa 33.000, mentre il più ampio indice Topix ha guadagnato il 3,5% a 2.370 martedì, recuperando le perdite della sessione precedente dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver accettato di incontrare i funzionari giapponesi per iniziare i negoziati commerciali a seguito di una telefonata con il primo ministro Shigeru Ishiba.

Si prevede che la volatilità rimarrà elevata, poiché Trump ha minacciato la Cina di imporre un’altra tariffa del 50% in aggiunta ai dazi esistenti se Pechino non eliminerà i suoi dazi sulle importazioni statunitensi. Nello stesso tempo però i super dazi alla Cina (e anche ad alcune “Fabbriche estere” di pechino, come il Lesotho) avranno come effetto quello di rimescolare la manifattura globale, e non è detto che il Giappone, nel giro complessivo, non venga ad acuistare qualche piccola fetta di mercato.

I titoli finanziari hanno guidato il rimbalzo dopo aver sopportato il peso del recente ribasso, con forti guadagni da parte di Mitsubishi UFJ (11,8%), Sumitomo Mitsui (10,2%) e Mizuho Financial (13%). Anche i titoli del settore automobilistico, dei beni di consumo e della tecnologia sono saliti, tra cui Toyota Motor (7,5%), Sony Group (7,4%) e Tokyo Electron (8,3%).

Ecco il grafico di questa notte:

Oggi vedremo dei rimbalzi nelle borse e nelle materie prime, che saranno differenziati a seconda della prospettiva di una soluzione della questione dazi, e delle prospettive economiche generali.

Questo, ovviamente, non aiuta le borse europee, dove le prospettive di medio periodo sono mediocri.

Le Borse, comunque, non “Bruciano” o “Creano” denaro, ma, semplicemente, danno una valutazione del futuro, basata sulla situazione attuale.