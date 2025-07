Si è celebrata ieri, con tutti gli onori e un parterre di autorità internazionali, la consegna alla Marina Militare indonesiana della KRI BRAWIJAYA-320, la prima di due fregate MPCS/PPA (Multipurpose Combat Ship/Pattugliatore Polivalente d’Altura) costruite da Fincantieri. Un evento salutato come un “passo importante” nella cooperazione tra Italia e Indonesia nel settore della difesa navale.

La nave, con la sua gemella KRI PRABU SILIWANGI-321, rappresenterà un pilastro per la Marina indonesiana, pronta a pattugliare le acque strategiche dell’Indo-Pacifico e a salvaguardare gli interessi nazionali. Le MPCS/PPA sono unità estremamente versatili: lunghe 143 metri, con una velocità di oltre 31 nodi, dotate di propulsione combinata diesel e turbina a gas, e capaci di svolgere un’ampia gamma di missioni, dal pattugliamento al soccorso in mare, fino alle operazioni di protezione civile. Queste unità sono state consegnate in una configurazione “light plus”, ma l’Indonesia ha già espresso l’intenzione di potenziarle a configurazione “Full”, integrando anche sistemi missilistici avanzati come gli Aster 30.

Il “Sacrificio” italiano: due Navi destinate alla Marina Militare vendute altrove

Il dramma, però, risiede nel destino originale di queste imbarcazioni. Le KRI BRAWIJAYA-320 e KRI PRABU SILIWANGI-321 non erano state inizialmente concepite per Giacarta. Erano infatti già in costruzione e destinate alla Marina Militare italiana.

La decisione di Fincantieri di cederle all’Indonesia, pur vantando una “consegna in tempi molto brevi”, ha lasciato un vuoto non indifferente nella flotta italiana. Per sostituire queste due unità, la Marina Militare si è trovata costretta a ordinarne altre due, sempre con configurazione “light plus”, per un costo stimato di ben 700 milioni di euro ciascuna.

Questa operazione, pur assicurando nuove commesse a Fincantieri e rafforzando i legami con un partner strategico come l’Indonesia, solleva interrogativi sulla pianificazione e sulle priorità della difesa italiana. È un’occasione persa per avere unità immediatamente disponibili, o una mossa calcolata per massimizzare i profitti e le alleanze internazionali a discapito di un’attesa più lunga per la flotta nazionale?

🇮🇩🇮🇹 Indonesian Navy #TNIAL officially commissioned its first PPA, KRI Brawijaya (320), in a ceremony held at @Fincantieri shipyard in Muggiano (2/7). The ship is expected to arrive in Indonesia in September 📸@_TNIAL_ https://t.co/k5hmDPpqmw pic.twitter.com/7vBRr6VXZe — JATOSINT (@Jatosint) July 3, 2025

Un Futuro da “Full” per l’Indonesia, un Dilemma per l’Italia

Mentre l’Indonesia valuta di portare le sue nuove acquisizioni alla piena configurazione “Full” con lanciatori di missili, la Marina Militare italiana attenderà le sue unità “sorelle” con le stesse caratteristiche “light plus”. Pçer quanto riguarda le attività commerciali, ricordiamo che anche la portaereomobile “Garibaldi” sarebbe oggetto di una trattativa per una cessione all’Indonesia.

L’evento di Muggiano, con la sua parata di ammiragli e ambasciatori, nasconde quindi una doppia faccia: il successo industriale di Fincantieri e l’espansione internazionale da un lato, e le complesse implicazioni per la capacità e la disponibilità della nostra stessa Marina Militare dall’altro. Una storia di opportunità, ma anche di compromessi che meritano un’attenta analisi.