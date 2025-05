Il costruttore navale italiano Fincantieri continua a dimostrare la forza del suo portafoglio ordini di navi da crociera: lo stabilimento di Monfalcone ha infatti consegnato oggi la seconda nave da crociera alimentata a GNL, Mein Schiff Flow, per la compagnia tedesca TUI Cruises. La nave segue la consegna della gemella Mein Ship Relax, avvenuta a febbraio, e il recente ordine di due nuove navi da parte di Marella Cruises, altra compagnia del Gruppo TUI.

Il rapporto con il Gruppo TUI è stato stabilito nel 2018 con l’ordine delle due navi da crociera note come classe InTUItion per Mein Schiff, che è una partnership tra TUI e Royal Caribbean Group focalizzata sul mercato di lingua tedesca. Fincantieri sottolinea che le navi, ciascuna delle quali ha una stazza lorda di circa 157.650 tonnellate, dei veri gianti del mare, rappresentano un progetto di prim’ordine sviluppato dal cantiere che esalta le caratteristiche di modernità e sostenibilità che TUI Cruises promuove nelle sue operazioni.

Le nuove navi sono lunghe 1.070 piedi (326 metri) con 1.945 cabine passeggeri e alloggi per 3.984 passeggeri e 1.535 membri dell’equipaggio. Oltre a essere le navi più grandi della flotta, presentano innovazioni per il relax, 14 ristoranti, tra cui una maggiore varietà e un nuovo ristorante asiatico, e aree spa e benessere ridefinite. Le navi presentano le prime “freedom suite” a due piani della compagnia di crociere, oltre all’introduzione di cabine interne, esterne e con balcone per chi viaggia da solo. Il viaggio Single è la nuova tendenza

Sono state progettate per funzionare a GNL o a gasolio marino (MGO), diventando così le prime navi alimentate a GNL della flotta Mein Schiff. TUI ha sottolineato che si tratta di un progetto a prova di futuro, con la possibilità di utilizzare combustibili a basse emissioni come il bio- o l’e-LNG quando le alternative saranno disponibili in quantità sufficiente per le operazioni commerciali. Per adesso si va a solo GNL di origine fossile, ma, comunque, è un passo avanti, soprattutto quando la nave è in porto.

Le due navi da crociera di Fincantieri sono dotate di convertitori catalitici conformi agli standard Euro 6, di una turbina a vapore che utilizza il calore residuo dei generatori diesel e di un collegamento elettrico a terra. Sono state inoltre dotate di un innovativo ed efficiente sistema di trattamento dei rifiuti in grado di trasformare i materiali organici in componenti riciclabili attraverso un processo termico.

Dopo una cerimonia di battesimo e benedizione a Monfalcone, in Italia, il 30 maggio sono state aperte le paratoie del bacino di carenaggio per far galleggiare per la prima volta la Mein Schiff Flow. Secondo quanto riferito, sono stati necessari circa 130 milioni di litri d’acqua per entrare nel bacino di carenaggio e riuscire a far galleggiare la Mein Schiff Flow. LaMein Schiff Flow sarà trasferita all’ormeggio di allestimento e dovrebbe entrare in servizio nell’estate del 2026.

La nave gemella Mein Schiff Relax è stata festeggiata con una spettacolare cerimonia di nomina all’inizio di aprile nel porto di Malaga, in Spagna. Più di 12.000 persone hanno partecipato all’evento, che comprendeva anche altre due navi della flotta, Mein Schiff 5 e Mein Schiff 7, anch’esse attraccate nel porto. L’evento si è concluso con il lancio di un razzo di 120 metri dalla prua di una delle navi.

Mein Schiff Relax è l’ottava nave del marchio, tutte di nuova costruzione, e sarà affiancata dalla nona quando Mein Schiff Flow entrerà in servizio. Il marchio è cresciuto rapidamente, avendo effettuato le prime crociere nel 2009.

Alla fine di marzo Fincantieri ha ricevuto l’ordine per due navi da crociera, le prime di nuova costruzione per Marella Cruises (marchio di proprietà del Gruppo TUI). Carnival Corporation ha anche piazzato un ordine in aprile per la Mein Schiff del concorrente AIDA Cruises, il primo per Fincantieri, mentre il cantiere ha anche confermato gli ordini per le sue prime navi da crociera di oltre 200.000 tonnellate di stazza lorda da consegnare sia a Carnival Cruise Line che a Norwegian Cruise Line. Nell’ambito di questi contratti, il cantiere costruirà sette navi con consegne previste per il 2030. Un bel colpo per l’industria contieristica italiana e per tutto l’ampio indotto del settore.