Filippine e India, esercitazioni navali congiunte in chiave anti-cinese

Le Filippine e l’India stanno tenendo questa settimana le loro prime esercitazioni marittime congiunte nel Mar Cinese Meridionale, con la finalità di contenere l’espansionismo cinese.

Le esercitazioni congiunte, denominate “attività di cooperazione marittima”, sono iniziate il 3 agosto, con la partenza delle navi indiane dal porto di Manila, come dichiarato dall’ambasciatore indiano nelle Filippine Shri Harsh Kumar Jain, che ha presentato l’evento davanti a funzionari della sicurezza nazionale filippina, diplomatici, addetti alla difesa e altri ospiti, durante un ricevimento a bordo della INS Shakti (A57).

“Questa storica visita delle navi della marina indiana e l’imminente attività di cooperazione marittima inaugurale danno un tono positivo alla visita di Stato del presidente Ferdinand Marcos Jr. in India la prossima settimana, sottolineando l’approfondimento della partnership e l’espansione della cooperazione tra i nostri due paesi”, ha affermato.

Le navi della Marina indiana, il cacciatorpediniere lanciamissili INS Delhi (D61), la nave rifornitrice INS Shakti e la corvetta antisommergibile INS Kiltan (P30), hanno attraccato a Manila il 30 luglio per una visita in porto. La nave da sorveglianza INS Sandhayak (Yard 3025) dovrebbe arrivare a Manila il 1° agosto.

“La visita delle navi della Marina indiana nelle Filippine è una potente testimonianza dell’amicizia duratura e della crescente cooperazione marittima tra i due paesi. Simboleggia inoltre il nostro impegno comune per la libertà di navigazione e per una regione dell’Info Pacifico libera, aperta e basata sulle regole”, ha affermato Jain.

Le Filippine e l’India, situate in regioni strategicamente importanti, affrontano sfide di sicurezza simili e sono impegnate a mantenere una regione libera, aperta e basata sulle regole. Nel 2023, l’India si è unita ad altre nazioni amiche per esortare la Cina a rispettare la sentenza arbitrale del 2016 che ha annullato le rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

Il capo delle forze armate filippine, il generale Romeo Brawner Jr., ha descritto la prossima “pattuglia coordinata” come “una chiara dimostrazione della nostra reciproca determinazione a salvaguardare la libertà di navigazione e a difendere il diritto del mare”. Le Filippine hanno effettuato pattugliamenti simili con Stati Uniti, Australia, Giappone, Francia e Canada.

“Mentre sorvegliamo una regione vitale per il commercio e la sicurezza globale, non lo facciamo da soli, ma in collaborazione con nazioni che condividono i nostri valori”, ha affermato.

I legami in materia di difesa tra i due paesi si sono notevolmente rafforzati negli ultimi anni attraverso lo sviluppo di capacità, scambi di formazione e addestramento e la condivisione di informazioni. Le Filippine sono il primo cliente estero a ricevere il sistema missilistico BrahMos dall’India per un contratto del valore di 374,9 milioni di dollari nel gennaio 2022.

Le Filippine sono in ottimi rapporti con gli USA e il Giappone, mentre l’India è più fredda nei confronti di Washington, ma entrambi i paesi vogliono contenere, anche se in aree diverse, l’espansionismo di Pechino.