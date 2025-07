Le azioni di WK Kellogg sono salite di oltre il 50% mercoledì, dopo la notizia che Ferrero, il gigante italiano del cioccolato, è vicina a un accordo da circa 3 miliardi di dollari per acquisire l’azienda di cereali.

Secondo il Wall Street Journal, l’operazione potrebbe essere finalizzata già questa settimana.

Ferrero, nata negli anni ’40 come azienda familiare ad Alba, in Italia, rimane fedele alla tradizione dell’imprenditoria italiana, evitando la quotazione in borsa e mantenendo il controllo in uno stretto nucleo di parenti.

Negli ultimi anni, ha puntato con decisione sul mercato nordamericano: nel 2022 ha acquisito Wells Enterprises, azienda statunitense di gelati proprietaria di marchi come Blue Bunny e Blue Ribbon, e il business del cioccolato di Nestlé negli Stati Uniti.

L’acquisizione di WK Kellogg, con una capitalizzazione di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari e un portafoglio di marchi iconici come Raisin Bran, Corn Flakes e Apple Jacks, potrebbe rappresentare il suo investimento più significativo finora.WK Kellogg, nota per cereali simbolo dell’infanzia americana come Froot Loops e Frosted Flakes, è diventata una società indipendente nel 2023, separandosi da Kellanova, che gestisce snack come Pringles e Cheez-It, attualmente oggetto di un’acquisizione da 36 miliardi di dollari da parte di Mars, non ancora conclusa.

Le azioni di WK Kellogg sono scese del 2% quest’anno. Nell’ultimo anno fiscale, Ferrero ha registrato un fatturato di 18,4 miliardi di euro. Né WK Kellogg né Ferrero hanno risposto immediatamente a richieste di commento.

Questa mossa rafforza le ambizioni di Ferrero nel mercato statunitense, che si prospetta in crescita. L’acquisizione si inserisce nel consolidamento del settore alimentare, con i consumatori americani che si orientano verso opzioni più sane o marchi privati a causa dell’inflazione.

Ferrero, già terzo player nel mercato dolciario USA, ha recentemente lanciato prodotti come Nutella al pistacchio e Tic Tac al gusto Dr Pepper per attrarre i consumatori americani e spaventare quelli italiani.