La guerra senza pietà contro le droghe chimiche dichiarata da Trump inizia ad avere degli effetti. L’FBI, guidata dal direttore Kash Patel, insieme alla DEA e alle autorità locali, ha smantellato un’importante rete di traffico di droga ad Atlanta, sequestrando 252 kg di stupefacenti, tra cui 97 kg di fentanyl, 84 kg di metanfetamine, 10 kg di eroina e 6 kg di cocaina, per un valore di oltre 9 milioni di dollari. Si tratta di una quantità di principi attivi che avrebbe potuto uccidere 48 milioni di americani per overdose.

L’operazione, parte dell’iniziativa nazionale “Operation Take Back America”, ha portato all’arresto di Bartholomew Keeton Harralson, 47 anni, accusato di traffico di droga e possesso illegale di armi

Le autorità hanno eseguito tre mandati di perquisizione in residenze ad Atlanta, South Fulton e Douglas County. Nella casa di Harralson ad Atlanta sono stati trovati 56 kg di fentanyl, 84 kg di metanfetamine, 10 kg di eroina, 4 kg di cocaina, 9 armi da fuoco (inclusa una convertita in mitragliatrice), 145.000 dollari in contanti e un libro su come evitare accuse federali per droga e armi che, evidentemente , non gli è servito a molto.

A Douglasville, sono state scoperte due presse per pillole capaci di produrre 25.000 compresse all’ora, altre partite di droga (37 kg di fentanyl, 13 kg di metanfetamine, 8 kg di eroina, 6 kg di cocaina), 19 armi, munizioni e 1.375 libbre di agente legante per pillole. La somma dei ristrovamenti ha costituito la grande cifra finale.

Il procuratore Theodore S. Hertzberg ha dichiarato che Harralson rischia almeno 40 anni di carcere, con la possibilità di ergastolo, per accuse di traffico di stupefacenti e possesso di armi da parte di un pregiudicato. L’agente speciale FBI Paul Brown, incaricato dell’operazione, ha sottolineato l’impegno del direttore Patel nel contrastare il crimine

“In questo momento, ogni sette minuti un americano muore per overdose di droga e ogni ora si verificano due omicidi”, ha affermato Brown. “Il nuovo direttore dell’FBI, Kash Patel, ha dato alla nostra forza lavoro un mandato semplice: reprimere la criminalità violenta. Questo è un passo importante verso tale obiettivo nell’area metropolitana di Atlanta. Questa importante operazione è stata conclusa ed è solo un esempio del lavoro che gli agenti dell’FBI e della DEA continuano a svolgere ogni giorno”.

Jae W. Chung, agente della DEA, ha evidenziato che i 97 kg di fentanyl sequestrati potrebbero uccidere circa 48 milioni di americani, rendendo questo il più grande sequestro di fentanyl nella storia della Georgia.

L’operazione ha colpito una rete legata ai cartelli messicani, dimostrando l’efficacia della collaborazione tra FBI, DEA e Dipartimento di Sicurezza Nazionale nel contrastare il narcotraffico e le organizzazioni criminali transnazionali, proteggendo le comunità americane dalla violenza e dalla diffusione di droghe letali.