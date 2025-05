È un momento d’oro per Nigel Farage e il suo Reform UK nel Regno Unito. Forte di una vittoria inaspettata alle recenti elezioni amministrative e suppletive e in testa nei sondaggi, il partito si prepara ora a una mossa spiazzante: attaccare i Laburisti sul loro stesso terreno, le politiche sociali.

Secondo un’anticipazione del The Telegraph, la prossima settimana Farage si impegnerà pubblicamente a:

Abolire il controverso limite di due figli per ricevere gli assegni familiari .

. Ripristinare completamente i sussidi agli anziani per il riscaldamento invernale.

Con questa strategia, il leader di Reform UK punta a fare breccia nell’elettorato tradizionale di sinistra, lanciando una sfida diretta al Primo Ministro Keir Starmer.

Il Partito Laburista appare in difficoltà, anzi sta francamente andando nel panico: Starmer sarebbe intenzionato a rivedere il limite sugli assegni, ma non nell’immediato. Inoltre, non può promettere il ripristino totale di sussidi che il suo stesso governo ha precedentemente tagliato, una mossa all’epoca molto contestata dalla quale non è facile tornare indietro senza sconfessare la propria politica.

Nel suo primo discorso dopo il trionfo elettorale, Farage userà parole dure per avvertire Starmer che gli elettori storici del Labour stanno abbandonando il partito:

“Starmer è uno dei primi ministri meno patriottici della nostra storia e la settimana appena trascorsa ne è stata la prova. Il primo ministro è lontano dalla gente che lavora, non capisce cosa vuole e come si sente riguardo alle grandi questioni che affliggono la Gran Bretagna. Saranno proprio queste stesse persone che voteranno Reform alle prossime elezioni e cacceranno il Labour dal governo”.

Nel frattempo, i sondaggi confermano questa ascesa. Un recente sondaggio Techné, mostrato da questo grafico di Europe Elects mostra Reform UK in netto vantaggio con 8 punti sui Laburisti e con quasi il doppio dei consensi rispetto ai Conservatori.

L’attacco di Farage sulle politiche sociali potrebbe rappresentare il colpo di grazia per il tradizionale bipolarismo britannico, creando le premesse per una crisi di governo e un possibile ritorno anticipato alle urne. Ora Farage de potrebbero essere le isole Chagos. ve solo attendere il giusto pretesto per far saltare il governo Starmer, e questo potrebbe essere le isole Chagos.