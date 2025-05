Farage Vince le elezioni supplettive nel Regno Unito e avanza potentemente nelle Amministrative

Reform UK ha battuto i laburisti per soli sei voti, vincendo la prima drammatica elezione suppletiva del nuovo Parlamento. Ora ha un rappresentant in più a Westminister

In una gara molto più combattuta di quanto si aspettassero i funzionari del partito, Sarah Pochin è stata eletta nuovo deputato per Runcorn e Helsby dopo un riconteggio.

Il risultato è stato ottenuto mentre il partito di Nigel Farage ha guadagnato una storica vittoria contro i laburisti e i conservatori in tutta l’Inghilterra nelle competizioni locali.

Farage ha dichiarato che la politica sta vivendo un “grande momento” Parlando alle emittenti a Runcorn, ha detto: “È un messaggio che non arriva solo da qui, ma da tutto il Paese: ora siamo l’opposizione al partito laburista, che è al governo, e in realtà nella maggior parte del Paese ora, se si vota conservatore, si ottiene il laburista”.

La signora Pochin ha ottenuto 12.645 voti, mentre la laburista Karen Shore ne ha ottenuti 12.639. Il risultato ha stabilito un nuovo record per la più piccola maggioranza in un’elezione parlamentare suppletiva dalla fine della Seconda guerra mondiale.

I conservatori hanno ottenuto solo 2.341 voti. Ecco, da EuropeElects, un grafiico con le percentuali:

Nel suo discorso di accettazione, la signora Pochin ha dichiarato: “I cittadini di Runcorn e Helsby hanno parlato. Basta così. Basta con i fallimenti dei conservatori, basta con le bugie dei laburisti. E voglio ringraziare tutti coloro che hanno avuto il coraggio di mettere una croce sul mio nome sulla scheda elettorale.

“Ognuno di voi che ha votato per il cambiamento, ognuno di voi che ha riposto la sua fiducia in me come membro del Parlamento per questa circoscrizione, che ha un tale potenziale, e che ha riposto la sua fiducia in Nigel Farage come prossimo primo ministro di questo grande Paese”.

L’elezione suppletiva è stata indetta quando Mike Amesbury, ex deputato laburista, si è dimesso dopo aver ammesso di aver preso a pugni un elettore . Un comportamento non proprio parlamentare. il Labour pensava di vincere facilmente, ma non è andata così.

La sconfitta, insieme ai successi della Reform in altre regioni laburiste, provocherà malumori a Downing Street. I laburisti hanno vinto tre elezioni a sindaco nel North Tyneside, nel West of England e a Doncaster.

Ma il candidato vincente del partito a Doncaster ha attaccato Sir Keir Starmer per i tagli al pagamento del carburante invernale, le sue riforme del welfare e l’aumento della National Insurance per le imprese, per cui è un laburista molto atipico, controcorrente, molto critico con il primo ministro.

Un portavoce del Partito Conservatore ha detto che il cambiamento che Sir Keir stava proponendo è stato “respinto a gran voce” e che i parlamentari laburisti “metteranno giustamente in discussione la sua leadership” dopo la vittoria di Reform UK a Runcorn.

I laburisti hanno detto che gli elettori “si aspettano chiaramente che il governo si muova più velocemente” per cambiare il Paese dopo la sconfitta.

Farage sfonda anche nelle elezioni a

Nel Regno Unito sono stati anche rinnovati 1600 consiglieri counicali, oltre che oltre a cinque sindaci regionali e un sindaco di città. Il Reform ne sta uscendo molto bene.

Il Partito di Farage ha preso subito il comando nella corsa per la caric di sindaco del Greater Lincolnshire, con Richard Tice, il vice leader di Reform UK, che ha affermato che Dame Andrea Jenkyns del partito avrebbe vinto.

Ma i laburisti si sono tenuti stretti il sindaco di North Tyneside, battendo Reform per soli 444 voti. La Riforma sembrava anche in procinto di conquistare il consiglio dello Staffordshire.

Farage ha detto all’inizio della settimana che l’elezione suppletiva di Runcorn e Helsby sarebbe stata “combattuta”, ma che era “ottimista” per una vittoria.

Ora la sua forza è sempre più reale e non solo nei sondaggi elettorali. Farage non solo si presenta come l’unica valida alternativa al Partito Laburista di Starmer, ma anche un partito che mette in posizione secondaria l’opposizione tradizionale, quella dei Conservatori. La svolta europeista di Starmer sta portandogli male.