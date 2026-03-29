Fannie Mae apre alle criptovalute: Bitcoin e USDC come garanzia per i mutui immobiliari

L’ente governativo americano entra nel mondo delle cripto. Un paradosso o l’inevitabile futuro della finanza? Fannie Mae, il colosso governativo americano della cartolarizzazione dei mutui, si prepara ad accettare le criptovalute come garanzia per i prestiti immobiliari per la prima volta. Un passo che segna una profonda integrazione degli asset digitali nella finanza immobiliare tradizionale degli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il creditore ipotecario Better Home & Finance Holding Co. e l’exchange Coinbase stanno collaborando per permettere agli acquirenti di case di impegnare Bitcoin o la stablecoin USDC. Questo collaterale servirà a garantire l’anticipo per un mutuo conforme agli standard di Fannie Mae.

Fino ad oggi i mutui garantiti da criptovalute esistevano solo in forme limitate e di nicchia, ma il coinvolgimento diretto di Fannie Mae, attraverso i prestiti che acquisterà e garantirà, potrebbe portare queste pratiche nel mainstream del mercato dei mutui statunitense, un settore che vale ben 12.000 miliardi di dollari.

Come funziona il nuovo prodotto ipotecario

Il meccanismo alla base di questa innovazione finanziaria è relativamente semplice, ma introduce una leva addizionale per l’acquirente:

Il mutuo principale: L’acquirente ottiene un mutuo tradizionale a 15 o 30 anni, garantito da Fannie Mae, tramite l’istituto Better.

L’anticipo collateralizzato: Invece di versare un anticipo in contanti (il classico down payment), l’acquirente ottiene un prestito separato, garantito dai propri Bitcoin o da USDC.

Di seguito una tabella riassuntiva dei costi e delle condizioni:

Caratteristica del Finanziamento Dettaglio Operativo Struttura del debito Doppio prestito (Mutuo principale + Prestito per anticipo) Collaterale accettato Bitcoin (BTC) o USD Coin (USDC) Impatto sui tassi di interesse Dal tasso standard Fannie Mae fino a un +1,5% Rischio per l’acquirente Aumento del costo complessivo dell’abitazione

I costi dell’operazione e le ragioni del mercato

Qui entra in gioco la realtà finanziaria. Pagare gli interessi su un secondo prestito, invece di liquidare asset per versare un anticipo in contanti, può aumentare in modo significativo il costo complessivo dell’acquisto della casa. Il tasso di interesse su entrambi i prestiti, infatti, viaggerà in una forbice che va dai tipici tassi dei mutui Fannie Mae fino a 1,5 punti percentuali in più.

Max Branzburg, responsabile dei prodotti di consumo e commerciali di Coinbase, ha spiegato la logica commerciale dell’iniziativa: “Molti di quei proprietari e investitori di criptovalute non sono stati in grado di diventare proprietari di case”, principalmente perché non desiderano vendere i loro investimenti digitali rinunciando a future plusvalenze. Fino ad ora, ha ammesso Branzburg, mancava un modo efficiente per soddisfare questa specifica esigenza.

Il contesto politico: la spinta dell’amministrazione Trump

Questo sviluppo di mercato non nasce nel vuoto, ma si inserisce in un preciso disegno geopolitico ed economico. L’amministrazione Trump si sta muovendo con forza per promulgare normative volte a stabilire gli Stati Uniti come la destinazione principale per lo sviluppo delle società crittografiche.

Parlando a gennaio al World Economic Forum, il Presidente Trump ha rivendicato di aver garantito il posto dell’America come “capitale mondiale delle criptovalute”, sostenendo attivamente la legislazione volta a rilanciare il settore degli asset digitali. In particolare, Trump ha elogiato la firma del “GENIUS Act” dello scorso anno, una normativa incentrata sulla regolamentazione e lo sviluppo delle stablecoin.

L’obiettivo è duplice: ottenere sostegno politico interno, ma anche e soprattutto impedire alla Cina di assumere la leadership in questo spazio tecnologico e finanziario. “Anche la Cina voleva quel mercato”, ha dichiarato il presidente ai presenti a Davos. “Dobbiamo fare in modo che la Cina non se ne impadronisca. È proprio come per l’intelligenza artificiale, e noi abbiamo quel mercato, credo, piuttosto ben bloccato”.

Dal punto di vista macroeconomico, questa mossa rappresenta un’ulteriore e affascinante finanziarizzazione dell’economia reale. Creare debito per finanziare un anticipo, usando un asset potenzialmente volatile come collaterale come Bitcoin (per USDC, una stablecoin, il discorso è diverso), inietta liquidità nel mercato immobiliare, ma richiederà nervi saldi e un’attenta valutazione del rischio da parte dei consumatori.