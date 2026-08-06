I paesi dell’Asia Meridionale sono fra i più colpiti dalla crisi energetica per la chiusura di Hormuz e stanno cercando petrolio altrove, anche in luoghi per loro molto lontani.

L’indiana ONGC è pronta a subentrare nella gestione di due progetti petroliferi venezuelani dalla società statale PDVSA, il che conferirebbe al produttore indiano il controllo operativo diretto sulle risorse delle più grandi riserve accertate di petrolio greggio al mondo. Reuters ha riportato in esclusiva mercoledì che l’ONGC prevede di firmare “molto presto” nuovi accordi ai sensi della nuova legge petrolifera venezuelana, dopo anni in cui le sue attività erano state limitate a causa delle sanzioni statunitensi. Ricordiamo che ONCG è una grande società petrolifera controllata direttamente da Nuova Delhi.

Intervenendo durante la teleconferenza sui risultati finanziari del trimestre di giugno dell’ONGC, citata da Reuters, il direttore finanziario Anupam Agarwal ha affermato che la divisione estera della società, ONGC Videsh, gode ora di «piena libertà» di perseguire opportunità in Venezuela a seguito dell’allentamento dei vincoli legati alle sanzioni che in precedenza ne avevano limitato le attività.

ONGC Videsh detiene attualmente una quota del 40% nel giacimento petrolifero di San Cristobal e, insieme ad altre società indiane, una partecipazione del 18% nel progetto di petrolio pesante Carabobo-1. Agarwal ha affermato che la nuova legge petrolifera del Venezuela offre ulteriori incentivi agli investitori stranieri e si è detto fiducioso che gli accordi per il trasferimento della gestione operativa di alcuni progetti da PDVSA possano essere finalizzati a breve.

«Ora abbiamo piena libertà di operare sui progetti in Venezuela. In precedenza, avevamo limitato le nostre operazioni in quel Paese a causa del rischio legato alle sanzioni», ha dichiarato Agarwal.

Inoltre, ONGC ha reso noto di aver riottenuto a dicembre la sua quota intera del 20% nel progetto petrolifero e del gas russo Sakhalin-1, dopo un’interruzione di quattro anni causata dalla ristrutturazione del progetto da parte della Russia a seguito delle sanzioni occidentali.

Secondo Agarwal, il recupero della partecipazione ha raddoppiato il contributo trimestrale di Sakhalin-1 al fatturato, portandolo a circa 10 miliardi di rupie indiane (105 milioni di dollari), rispetto ai precedenti 5-6 miliardi di rupie. Reuters ha osservato che l’ONGC ha mantenuto la propria quota dopo aver accettato di versare i contributi al fondo di abbandono in rubli utilizzando i dividendi che erano stati congelati in Russia, secondo quanto riportato da Reuters.

L’annuncio arriva anche in un momento in cui gli acquisti indiani di greggio venezuelano si sono raffreddati dopo un forte aumento all’inizio di quest’anno. Secondo i dati di Kpler citati da Bloomberg, le esportazioni di greggio del Venezuela sono scese del 25% a luglio, attestandosi a circa 856.000 barili al giorno, dopo che le spedizioni verso l’India sono state ridotte di circa la metà rispetto a giugno, a seguito del miglioramento nelle esportazioni dal Medio Oriente durante la breve tregua. Purtroppo questa situazione si è conlusa, ed è tornato l’interesse nel Sud America.