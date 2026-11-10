Fabbriche da 20 miliardi senza operai: il crollo storico della quota lavoro che sta stravolgendo l’economia USA

Negli Stati Uniti si sta consumando una mutazione profonda e silenziosa che tocca il cuore della distribuzione della ricchezza. Le nuove cattedrali industriali americane producono volumi di merci mai visti nella storia, ma destinano agli stipendi dei lavoratori una frazione sempre più sottile del valore generato.

Come evidenziato da una recente analisi di Wolf Richter su Wolf Street, l’automazione spinta e l’informatizzazione capillare hanno fatto esplodere la produttività, ma hanno ridisegnato radicalmente il rapporto tra capitale e lavoro. Le macchine fanno il grosso del lavoro, i bilanci aziendali si gonfiano di immobilizzazioni e la fetta della torta che finisce nelle buste paga si assottiglia anno dopo anno.

Il paradosso dei microchip: 20 miliardi di dollari per soli 2.000 addetti

Per capire la portata di questo cambiamento basta guardare alla nuova generazione di stabilimenti per semiconduttori in costruzione sul suolo americano. Si tratta di investimenti colossali, sostenuti spesso da generosi sussidi pubblici, che però generano un impatto occupazionale diretto sorprendentemente ridotto.

I numeri parlano da soli. Costruire i muri di una singola fabbrica di microchip (fab) costa circa 3 miliardi di dollari, a cui vanno aggiunti altri 17 miliardi di dollari solo per riempirla con i macchinari ad altissima precisione che stampano i circuiti.

Una volta entrato a pieno regime, un impianto da 20 miliardi di dollari impiega appena 2.000 persone, inclusi ingegneri, tecnici specializzati, addetti alla logistica e persino le guardie giurate all’ingresso. La produzione sfornata ha un valore gigantesco, ma poiché quasi tutto il processo fisico è eseguito da robot, la quota di ricavo destinata ai salari è minima.

Per le aziende il costo non sparisce, ma cambia natura contabile: al posto degli stipendi troviamo gli ammortamenti dei macchinari, cioè investimenti iscritti a bilancio come asset che vengono spesati nel corso degli anni. Il reddito si sposta così dalle tasche dei lavoratori ai fornitori di tecnologia e ai detentori di capitale. Soprattutto, dal punto di vista sociale, questo enrome investimento avrebbe ricadute locali, sul lavoro, realmente minime.

Dall’auto agli uffici: dove sono finiti i lavoratori?

Il fenomeno non riguarda solo l’alta tecnologia, ma ha ormai travolto anche la manifattura tradizionale, un tempo baluardo dell’occupazione di massa. Cento anni fa ogni singolo bullone di un’automobile veniva stretto da mani umane, mentre oggi le linee di montaggio sono dominate dai bracci robotici.

All’uomo restano solo i passaggi più ostici e meno standardizzabili, come il montaggio manuale dei cablaggi elettrici nell’abitacolo. Secondo i dati del Center for Automotive Research e della società di consulenza Oliver Wyman, il costo del lavoro umano incide ormai appena per l’8-12% sul costo totale di produzione di un’automobile.

Settore o indicatore economico (USA) Dato chiave rilevato Impatto strutturale Nuova fabbrica di semiconduttori 20 miliardi $ di investimento Solo 2.000 occupati totali a regime Manifattura automobilistica 8% – 12% di incidenza del lavoro Quota salari sul costo totale ai minimi storici Valore aggiunto reale per addetto Quadruplicato dal 1982 Raddoppiato dal 1999 grazie alle macchine Lavoro d’ufficio e servizi Digitalizzato o scaricato sul cliente Crollo del costo del lavoro per unità di prodotto

Lo stesso terremoto ha svuotato silenziosamente gli uffici. Sono spariti da decenni gli eserciti di segretarie chine sulle macchine da scrivere IBM Selectric, così come gli impiegati addetti all’inserimento dati, alla fatturazione cartacea o alla gestione manuale del magazzino. Software e reti aziendali hanno assorbito queste mansioni, lasciando sul campo meno addetti, seppur molto più qualificati.

Questo porta a un continuo aumento della produttività del lavoro, calcolato come output per singolo lavoratore.

L’ultima trovata del terziario: far lavorare gratis il cliente

C’è però un aspetto ancora più sottile, quasi ironico, che ha fatto impennare le statistiche sulla produttività nei servizi: le aziende hanno scaricato il lavoro direttamente sui clienti. Con la scusa della comodità digitale, il consumatore è diventato un impiegato non retribuito.

Ecco gli esempi più evidenti sotto gli occhi di tutti:

Banche e finanza: Con l’home banking, i bancomat evoluti e i broker online, il cliente compila moduli, fa bonifici e gestisce il portafoglio da solo, mentre la banca incassa le commissioni con un costo del lavoro prossimo allo zero.

Con l’home banking, i bancomat evoluti e i broker online, il cliente compila moduli, fa bonifici e gestisce il portafoglio da solo, mentre la banca incassa le commissioni con un costo del lavoro prossimo allo zero. Commercio al dettaglio: Le casse automatiche dei supermercati trasformano chi fa la spesa in un cassiere improvvisato, tagliando drasticamente il personale di punto vendita.

Le casse automatiche dei supermercati trasformano chi fa la spesa in un cassiere improvvisato, tagliando drasticamente il personale di punto vendita. Servizi quotidiani: Dai distributori di benzina self-service agli autolavaggi completamente automatizzati, il servizio viene erogato senza che nessun dipendente debba alzare un dito.

Il risultato statistico è formidabile: l’indice del valore aggiunto reale (al netto dell’inflazione) per lavoratore nel settore non agricolo americano è raddoppiato dal 1999 e addirittura quadruplicato rispetto al 1982. Chi resta in azienda produce enormemente di più e, trattandosi spesso di tecnici e ingegneri di alto profilo, percepisce in media una retribuzione oraria reale più alta, nonostante la brusca frenata subita nel biennio 2021-2022 a causa dell’esplosione dei costi sanitari e dei benefit assicurativi.

L’incognita dell’Intelligenza Artificiale e il nodo della domanda

Fino ad oggi valeva una regola d’oro della storia economica: il progresso tecnologico non si può fermare, distrugge vecchi mestieri, ma ne crea di nuovi e meglio pagati. Il bilancio complessivo per l’economia è sempre stato positivo, anche se per il singolo operaio cinquantenne sostituito da un robot riqualificarsi come ingegnere informatico resta un’impresa tutt’altro che semplice.

Oggi però l’Intelligenza Artificiale (IA) mette in discussione questa certezza secolare. Il timore diffuso è che l’IA possa essere la prima tecnologia nella storia capace di distruggere più posti di lavoro di quanti ne riesca a generare.

Per il momento il verdetto resta sospeso e l’occupazione complessiva negli Stati Uniti continua a crescere. L’IA ha cancellato alcune posizioni, ma ha anche alimentato un intero ecosistema fatto di migliaia di startup, cantieri per le infrastrutture dei data center e specialisti di cybersicurezza incaricati di difendere le banche dagli attacchi informatici automatizzati.

Resta tuttavia una domanda macroeconomica di fondo che nessun algoritmo può aggirare: se i salari rappresentano una quota sempre più piccola del valore prodotto, nel lungo termine chi avrà il reddito necessario per comprare le automobili e i microchip sfornati dai robot?