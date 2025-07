Nell’ambito dell’aumento della presenza militare danese in Groenlandia, gli F-16 della RDAF sono stati dispiegati a Kangerlussuaq, sulla costa occidentale dell’isola, e hanno visitato la base spaziale di Pituffik.

Due F-16AM della Royal Danish Air Force (RDAF) hanno effettuato una breve visita di due ore alla base spaziale di Pituffik in Groenlandia il 25 giugno 2025, per incontrare il personale della U.S. Space Force e conoscere il loro lavoro.

Gli F-16, accompagnati da un CL-604 Challenger, si trovano attualmente in Groenlandia nell’ambito dell’operazione danese di “imposizione permanente della sovranità” e dell’aumento della presenza delle forze armate danesi nella zona, ha spiegato il Forsvaret (Comando della Difesa danese).

Nel viaggio di circa 1.200 km da Kangerlussuaq alla base spaziale di Pituffik, i due jet sono stati supportati da un rifornitore A330 MRTT (Multirole Tanker Transport) dell’Aeronautica francese (FASF) e dal CL-604 Challenger dell’Air Transport Wing. Il velivolo cisterna francese, che ha anche supportato gli F-16 nel loro viaggio dalla Danimarca alla Groenlandia, è attualmente schierato in loco per supportare gli F-16 durante tutta la missione.

Gli F-16 sono assegnati alla base aerea di Skrydstrup, nel sud dello Jutland, dove i vecchi Fighting Falcons stanno per essere sostituiti dagli F-35A per i compiti QRA (Quick Reaction Alert) della NATO. Forsvaret non ha specificato quanti F-16 sono stati dispiegati in Groenlandia. Inoltre, vale la pena notare che l’ultimo dispiegamento di F-16 danesi in Groenlandia risale al 2014 .

Il velivolo Challenger è una versione militarizzata della serie di jet business Bombardier Challenger 600, che la RDAF utilizza spesso per il pattugliamento marittimo e i viaggi nell’Artico, dove è adatto alle piste spesso accidentate e ricoperte di ghiaia.

Pituffik è la base più settentrionale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nell’Artico e supporta missioni spaziali, sistemi di allarme missilistico e tracciamento satellitare. Situata a circa 750 miglia a nord del Circolo Polare Artico, era originariamente conosciuta come Thule Air Base prima che la Danimarca la ribattezzasse nel 2023, in onore del patrimonio groenlandese.

Condividendo su X le immagini dei due F-16 scattate dall’interno dell’aereo Challenger e un’immagine della cabina di pilotaggio di uno dei piloti, il Forsvaret ha dichiarato: “Gli F-16 danesi si trovano attualmente in Groenlandia, dove fanno parte delle forze armate danesi per l’applicazione permanente della sovranità nel Regno e per aumentare la presenza delle forze armate danesi in Groenlandia”.

In un’altra dichiarazione, il Forsvaret ha anche sottolineato che “acquisire esperienza con le operazioni di aerei da combattimento nell’Artico” è un’altra motivazione alla base del dispiegamento. Vale la pena notare che il dispiegamento arriva in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nutre l’ambizione di annettere la Groenlandia, una regione semiautonoma danese.

I caccia F-16 danesi sono attualmente schierati a Kangerlussuaq, un piccolo aeroporto nel sud-ovest della Groenlandia.

La dichiarazione ha spiegato che il tanker francese ha supportato il volo di trasferimento dalla Danimarca a Kangerlussuaq e che “opera insieme ai caccia danesi durante il dispiegamento continuativo”.

Lo Stato Maggiore francese ha dichiarato in un proprio post su X che, con l’A330 MRTT che fornisce il rifornimento in volo ai caccia F-16 danesi, “ribadisce il suo fermo impegno per la sicurezza collettiva nella regione”. L’immagine diffusa mostrava i due F-16 in formazione con l’A330 durante il volo verso Pituffik.

La FASF ha anche esercitato l’ utilizzo del suo A400M sulle piste ghiacciate dell’Artico in Canada e Groenlandia, rispettivamente nel gennaio e nel marzo 2025. Copenaghen ha fornito assistenza nella seconda località, rafforzando i legami diplomatici e militari all’interno dell’Europa e della NATO.

🇫🇷France continues its reassurance measures towards 🇩🇰Denmark, with the news about a MRTT tanker refueling Danish F-16s over Greenland published the day after NATO’s annual summit.

This follows an A400M deployment and the visit of the French president in 🇬🇱 earlier this year. https://t.co/oN2lx5vCGB pic.twitter.com/Djj3EL1xIO

— Etienne Marcuz (@Etienne_Marcuz) June 26, 2025