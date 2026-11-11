EXXE & CO sviluppa Arbora tra pellet certificato, packaging in carta e nuove soluzioni per la distribuzione

La qualità del combustibile, la progettazione dell’imballaggio e la gestione della distribuzione sono i tre elementi attorno ai quali EXXE & CO ha costruito Arbora, il proprio brand dedicato al pellet per il riscaldamento domestico. Il marchio comprende due linee certificate ENplus A1, Arbora Pellets e Arbora Abete, entrambe disponibili in sacchi da 15 kg, e introduce una confezione prevalentemente in carta, sviluppata attraverso circa due anni di ricerca.

Il progetto valorizza le competenze maturate da EXXE & CO nel commercio internazionale del legno e delle biomasse, affiancando alla selezione delle materie prime un lavoro specifico sulla funzionalità del packaging e sull’organizzazione delle forniture. Le prime valutazioni raccolte attraverso la rete commerciale indicano un’accoglienza positiva, con particolare attenzione alle caratteristiche della confezione.

EXXE & CO e Arbora, la ricerca sul packaging applicata al pellet

La confezione costituisce uno degli aspetti centrali nello sviluppo di Arbora. Per realizzarla, EXXE & CO ha condotto un percorso di ricerca e sperimentazione durato circa due anni, concentrandosi sulla possibilità di utilizzare prevalentemente carta in alternativa ai tradizionali sacchi in plastica.

La progettazione ha dovuto considerare esigenze differenti, dalla protezione del combustibile durante la conservazione alla resistenza dell’imballaggio nelle operazioni di trasporto e movimentazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dell’umidità, un fattore rilevante per la conservazione delle caratteristiche qualitative del pellet.

Il risultato è un sacco in carta con finestra trasparente, attraverso la quale il consumatore può osservare direttamente il prodotto prima dell’acquisto. La soluzione combina quindi una diversa scelta dei materiali con una caratteristica funzionale che contribuisce alla riconoscibilità del marchio.

Rispetto alle confezioni convenzionali, il packaging Arbora prevede una componente plastica ridotta, mantenendo come obiettivo la protezione del contenuto e la compatibilità con le esigenze della filiera commerciale.

Pallet EPAL da 52 sacchi per la gestione delle forniture

La ricerca sull’imballaggio è stata accompagnata da un lavoro sulla configurazione dei pallet, con l’obiettivo di agevolare le attività logistiche.

Arbora utilizza pallet EPAL da 80 × 120 cm, organizzati in 52 sacchi da 15 kg, per un peso complessivo di 780 kg di pellet. La configurazione si distingue dalle soluzioni prevalentemente diffuse nel settore, che prevedono pallet da 70 o 72 sacchi, corrispondenti rispettivamente a 1.050 e 1.080 kg di prodotto.

La scelta di un carico più leggero è legata alle esigenze di movimentazione e gestione delle merci, tanto nei punti vendita retail quanto nei centri di distribuzione della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Il progetto Arbora interviene così non soltanto sull’aspetto esterno della confezione, ma anche sulle modalità con cui il prodotto viene organizzato e movimentato lungo la catena distributiva.

Arbora Pellets e Arbora Abete, le due linee certificate ENplus A1

Accanto alle innovazioni introdotte nel confezionamento, il marchio mantiene al centro le caratteristiche del combustibile. La gamma comprende Arbora Pellets e Arbora Abete, due prodotti destinati al riscaldamento domestico e accomunati dalla certificazione ENplus A1.

Entrambe le linee sono sviluppate attraverso la selezione delle materie prime e presentano caratteristiche orientate a favorire una combustione efficiente, basse emissioni e un contenuto ridotto di ceneri.

Arbora Pellets viene prodotto utilizzando legno di conifera selezionato, proveniente da materie prime rinnovabili e controllate. La linea è pensata per garantire costanza delle prestazioni e affidabilità nell’utilizzo quotidiano.

Arbora Abete, invece, si caratterizza per una composizione realizzata esclusivamente con legno di abete selezionato. Il prodotto associa la materia prima 100% abete a elevate prestazioni energetiche, ridotte emissioni e limitata produzione di ceneri, secondo gli standard qualitativi previsti dalla certificazione.

Le due proposte riflettono l’esperienza di EXXE & CO nella selezione e commercializzazione di pellet certificato, inserendosi in una strategia di prodotto che considera la qualità del combustibile e le caratteristiche dell’imballaggio come elementi complementari.

I primi riscontri commerciali e il ruolo di Antonio Bubbo

L’introduzione di Arbora sul mercato ha permesso a EXXE & CO di raccogliere le prime valutazioni sulla nuova proposta. I riscontri provenienti dalla rete commerciale risultano positivi e riguardano sia le caratteristiche del pellet sia la scelta del confezionamento.

In particolare, la confezione in carta sta suscitando interesse per la sua differenza rispetto ai sacchi tradizionali. Tra gli aspetti osservati figurano la praticità dell’imballaggio e la presenza della finestra trasparente, che consente di verificare visivamente il contenuto.

Per Antonio Bubbo di EXXE & CO, queste prime indicazioni assumono rilievo anche alla luce del lavoro dedicato allo sviluppo del progetto.

«Con Arbora abbiamo voluto sviluppare un marchio che rappresentasse la nostra idea di qualità, partendo dal pellet e arrivando fino alla confezione. Il packaging in carta è il risultato di un lavoro di ricerca importante e i riscontri positivi che stiamo ricevendo ci confermano l’interesse verso questa nuova proposta», dichiara Antonio Bubbo.

Le valutazioni iniziali costituiscono per l’azienda un primo elemento di confronto con il mercato, utile a orientare le successive attività di sviluppo del brand. L’interesse registrato verso il packaging evidenzia inoltre il ruolo che la confezione può assumere nella percezione e nella riconoscibilità di un prodotto destinato al consumo domestico.

Lo stabilimento EXXE & CO di Miren a sostegno della produzione

Lo sviluppo di Arbora si inserisce in un percorso di rafforzamento industriale che comprende il nuovo stabilimento di confezionamento di Miren, in Slovenia, realizzato da EXXE & CO.

L’impianto è stato progettato per raggiungere una capacità produttiva di circa 60.000 tonnellate annue e permette all’azienda di integrare direttamente le attività di confezionamento all’interno della propria organizzazione.

Questa struttura assume particolare rilevanza per un brand caratterizzato da specifiche esigenze di packaging. Il coordinamento tra selezione del pellet, gestione degli imballaggi e organizzazione delle forniture consente infatti di collegare le soluzioni sviluppate durante la ricerca alle attività industriali.

Per Arbora, lo stabilimento rappresenta quindi un supporto operativo alla gestione delle due linee di prodotto e all’impiego della nuova confezione in carta.

L’integrazione tra competenze commerciali, ricerca sui materiali e capacità di confezionamento costituisce uno degli elementi su cui EXXE & CO sta sviluppando il marchio.

La strategia di EXXE & CO per il posizionamento di Arbora

Con Arbora, EXXE & CO affianca alla propria esperienza nella filiera internazionale del legno e delle biomasse un progetto dedicato al mercato del riscaldamento domestico, nel quale la qualità certificata del pellet viene associata a caratteristiche distintive di confezionamento.

Nella visione di Antonio Bubbo, il marchio nasce dalla volontà di valorizzare il combustibile anche attraverso gli elementi che ne accompagnano la commercializzazione. Il packaging diventa così parte dell’identità del prodotto, senza sostituire il ruolo centrale della qualità della materia prima.

Le due linee Arbora Pellets e Arbora Abete, la confezione in carta con finestra trasparente e la configurazione dei pallet da 52 sacchi delineano una proposta che coinvolge prodotto, imballaggio e distribuzione.

I primi riscontri commerciali e il supporto dello stabilimento di Miren costituiscono le basi operative attraverso cui EXXE & CO prosegue lo sviluppo di Arbora, mantenendo al centro qualità certificata, funzionalità del confezionamento e organizzazione della filiera.

Per ulteriori informazioni su Arbora e sulle attività di EXXE & CO è possibile consultare il sito ufficiale.