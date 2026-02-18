Export di petrolio russo: boom via mare dopo gli attacchi ai terminal. E la Cina ringrazia (con lo sconto)

Dato che gli attacchi ucraini alle raffinerie russe e l’interruzione del transito del petrolio russo, tramite l’Ucraina, verso gli Stati membri dell’UE centrale limitano gli sbocchi del greggio russo, Mosca sta aumentando le spedizioni via nave..

Secondo i dati di monitoraggio delle navi raccolti da Bloomberg , nelle quattro settimane fino al 15 febbraio le esportazioni russe di greggio via mare hanno raggiunto una media di 3,39 milioni di barili al giorno (bpd). Le esportazioni di petrolio sono in aumento per la quarta settimana consecutiva, poiché i confronti settimanali non sono particolarmente rilevanti a causa delle condizioni meteorologiche invernali e di altri fattori, tra cui la manutenzione.

Nella seconda metà del 2025, l’Ucraina ha intensificato gli attacchi alle raffinerie di petrolio, ai depositi e ai terminali di esportazione russi, in un’escalation della guerra alle infrastrutture energetiche, che ha visto anche la Russia prendere di mira gli impianti di produzione di gas e le reti di distribuzione di gas ed energia elettrica dell’Ucraina con l’abbassarsi delle temperature.

Quest’anno, una tregua negli attacchi a gennaio è stata seguita da intensi attacchi a febbraio. La scorsa settimana una raffineria di petrolio di Volgograd ha sospeso la lavorazione del petrolio dopo che un attacco con droni ucraini ha provocato un incendio nell’impianto. La raffineria di proprietà della Lukoil è un importante impianto di lavorazione del petrolio russo nella città di Volgograd, nel sud della Russia.

I rinnovati attacchi alle raffinerie, con quello di Volgograd che è stato il primo grande attacco del 2026, hanno portato a un aumento delle esportazioni russe di greggio via mare.

La maggior parte delle spedizioni russe, oltre 3 milioni di barili al giorno di greggio, sono dirette verso l’Asia.

Tuttavia, secondo i dati di tracciamento delle navi raccolti da Bloomberg, quest’anno si è registrato un notevole aumento delle spedizioni con destinazione “Asia sconosciuta”, un modo per dire che queste navi sperano di fare “Blending” con altro petrolio e quindi farlo sparire.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che l’India ha rinunciato agli acquisti di petrolio russo, poiché Nuova Delhi è sotto pressione da parte degli Stati Uniti affinché riduca drasticamente le importazioni di greggio dalla Russia.

I dati più recenti suggeriscono che le importazioni di petrolio dalla Russia da parte della Cina sono sulla buona strada per raggiungere il massimo storico di oltre 2 milioni di barili al giorno a febbraio, poiché l’India sta rinunciando agli acquisti spot dalla Russia e l’offerta è ora a forte sconto verso Pechino, mentre l’India acquista petrolio venezuelano.