Ma ora nel 2025 come certificato dai dati dell’Ice, l’export italiano si sarebbe messo nuovamente a correre e l’Italia ha esportato di più del Giappone a gennaio e a maggio, e poco di meno a febbraio, marzo e aprile. Mentre ha sempre preceduto la Repubblica di Corea, che ci segue al sesto posto in classifica in tutti i singoli primi cinque mesi del 2025. Facendo la somma, nel periodo gennaio-maggio 2025 il Giappone ha esportato merci per 296,6 miliardi di dollari, solo 6,4 miliardi di più dell’Italia, il cui export è stato di 290,2 miliardi, mentre più staccata si è posizionata la Repubblica di Corea a 274,7 miliardi.

Ma la lotta per il quarto posto è ormai una partita a tre tra Tokyo, Roma, Seul. E le possibilità che il nostro paese la vinca sono assai alte. Eppure solo pochi anni fa, nessuno forse in Italia avrebbe mai osato pensare o anche solo sperare che il nostro paese sarebbe riuscito a fare tanto. Nel 2015, infatti, l’Italia era soltanto l’ottavo esportatore mondiale di merci, mentre ora è quinta, dopo aver superato Regno Unito, Francia e Corea del Sud. Nel 2015, l’Italia esportava 9,3 miliardi di dollari di meno del Regno Unito e 38,8 miliardi di meno della Francia.

Nel 2024 il nostro Paese ha esportato 47,9 miliardi di più della Francia e 162 miliardi di più del Regno Unito. Sempre nel 2015, l’Italia esportava 69,9 miliardi di dollari di meno della Corea del Sud e 168 miliardi di meno del Giappone. Oggi la distanza con la Corea si è ribaltata a nostro favore e quella con il Giappone si è ridotta a pochi miliardi. Un successo del made in Italy che deve rendere orgogliose le nostre imprese e tutto il sistema paese.

Su questi risultati ora pero si addensano le nubi dei nuovi dazi dagli Usa, a cui il governo sta lavorando diplomaticamente per arrivare ad uno sconto su alcuni prodotti specifici. Secondo il centro studi di Confindustria i dazi al 15% potrebbero avere un impatto negativo sul nostro fino a 22,6 miliardi di euro e mezzo punto percentuale di Pil. Il mercato statunitense è infatti fondamentale per il nostro export, considerando che in settori tra cui l’agroalimentare, la moda (abbigliamento, pelletteria, calzature), la gioielleria e l’arredamento siamo i primi esportatori europei. Mentre gli Usa sono il secondo mercato di sbocco per l’export italiano in assoluto, con esportazioni complessive che nel 2024 hanno raggiunto i 64,7 miliardi di euro.