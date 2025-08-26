L’export italiano di beni hanno raggiunto quota 623,5 miliardi di euro, in leggero calo rispetto al 2023 (-0,4%). Tuttavia, rispetto al 2019 (anno pre-pandemia) l’export italiano è cresciuto di circa il 30%. Non a caso uno degli elementi di maggiore rilievo dell’Annuario è il saldo commerciale italiano, che nel 2024 ha toccato livelli record. Il miglioramento del deficit energetico, sceso da -65,1 miliardi a -49,6 miliardi, ha contribuito ad un avanzo complessivo superiore a 100 miliardi, il più alto mai registrato dal nostro Paese.

 Sono solo 6 i miliardi di euro di valore nelle esportazioni che ci separano dal Giappone, che è al quarto posto nella speciale classifica. In realtà, come detto, il nostro paese  aveva  superato nell’export per la prima volta nella storia contemporanea il Giappone nel primo semestre del 2024, anche se poi nella seconda parte dello scorso anno l’Italia è stata nuovamente preceduta per vendite all’estero dal Paese del Sol Levante.

 