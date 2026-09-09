Euro digitale, la trappola delle commissioni: perché dovremo pagare un pedaggio per usare la moneta di Stato?

Mentre a Bruxelles si stringono i tempi sui negoziati per l’euro digitale, emerge un dettaglio che rischia di trasformare la futura valuta europea in un costo fisso per l’economia reale. L’Italia ha presentato una proposta ufficiale per azzerare le commissioni sui pagamenti sotto i 10 euro. La misura, accolta con favore dalla Banca Centrale Europea, punta a salvare bar e piccoli commercianti da costi insostenibili sui micropagamenti.

La mossa sembra un gesto di buon senso. In realtà, fa scattare un allarme immediato: se serve un accordo speciale per azzerare le commissioni sotto i 10 euro, significa che per tutti gli altri importi l’euro digitale richiederà il pagamento di una commissione.

Il paradosso della moneta di corso legale

Ci hanno spiegato per anni che l’euro digitale sarà l’equivalente elettronico del contante. Un mezzo di pagamento sicuro, emesso da Francoforte e dotato di corso legale, che ogni commerciante sarà obbligato ad accettare per legge. A questo punto nasce una domanda elementare: avete mai visto un negoziante pagare una percentuale alla banca quando un cliente gli allunga una banconota da 20 o da 50 euro? Ovviamente no.

La banconota fisica estingue il debito all’istante, a costo zero per chi compra e per chi vende. Se invece per trasferire un euro digitale occorre pagare una commissione, allora non siamo davanti a una vera moneta sovrana, ma a un circuito di pagamento privato mascherato da bene pubblico.

Chi incassa il pedaggio?

La proposta discussa a Bruxelles prevede per i piccoli importi un tetto massimo di 0,02 euro a transazione, oppure l’azzeramento totale richiesto da Roma. Ma sopra la soglia dei 10 euro, il meccanismo tariffario scatterebbe normalmente.

Qui sorge il vero nodo politico ed economico: se la moneta è emessa dalla BCE, chi si mette in tasca questo pedaggio? D quando in qua una moneta a corso legale paga commissioni per i pagamenti? La sua propria ragione d’essere è quella di garantire cancellazione dei debiti senza costi frizionali. Qui invece chi incassa le commissioni?

La Banca Centrale non è un intermediario commerciale e non persegue profitti sulle transazioni.

non è un intermediario commerciale e non persegue profitti sulle transazioni. I fornitori privati (banche, gestori dei POS e reti di pagamento) pretendono una remunerazione per la gestione dell’infrastruttura tecnica.

Il risultato è surreale: l’Unione Europea crea una moneta di Stato obbligatoria, ma costringe negozianti e cittadini a pagare un pedaggio a intermediari privati per poterla utilizzare. A questo punto non è più conveniente

Contante, carte ed euro digitale: il confronto

Strumento Emittente Accettazione obbligatoria Costo transazione per l’esercente Chi incassa le commissioni Contante BCE / Banche Centrali Sì (salvo deroghe di legge) 0 € Nessuno Carte private (Visa, Mastercard) Circuiti privati Sì (sotto sanzione POS) Percentuale sul totale Banche e multinazionali USA Euro digitale BCE Sì (corso legale pianificato) Previsto (zero solo sotto 10 € se passa la proposta) Banche e gestori tecnici dei terminali

Una moneta che si distrugge

I piccoli commercianti si trovano già in una posizione di debolezza contrattuale. Come rilevato dalla stessa BCE, un piccolo negozio paga in proporzione commissioni da tre a quattro volte superiori rispetto a una grande catena commerciale.

L’idea dell’Unione Europea era quella di spezzare il duopolio dei colossi americani delle carte di credito per garantire sovranità strategica. Ma se la risposta europea consiste nel replicare lo stesso modello a pagamento, il vantaggio per l’economia reale si azzera.

Inoltre siamo al paradosso di una moneta che si distrugge al circolare: se faccio girare 10 euro ed ogni pagamento costa 2 centesimi , dopo 500 transazioni avrò praticamente cancellato il valore dei 10 euro. Un’assurdità che non farà che favorire le stablecoin private, la cui copertura dei costi avviene in modo diverso. Cos fatto l’Euro digitale è destinato a implodere.