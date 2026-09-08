ETF, volatilità e scenari macroeconomici: perché sono sempre più centrali

Gli investimenti non si muovono nel vuoto. Inflazione, tassi d’interesse, crescita economica, tensioni geopolitiche e oscillazioni dei mercati modificano continuamente le condizioni nelle quali risparmiatori e investitori devono prendere decisioni. In questo scenario gli ETF hanno conquistato uno spazio sempre più importante, diventando uno degli strumenti attraverso cui costruire un’esposizione diversificata a mercati e asset differenti.

La loro crescita non sembra quindi un fenomeno isolato. Nel 2025 gli ETF e gli ETC europei hanno raccolto 337,5 miliardi di euro, contro i 234 miliardi dell’anno precedente, mentre il patrimonio complessivo è salito da 2.180 a 2.720 miliardi di euro. Numeri che aiutano a comprendere quanto questi strumenti siano ormai presenti nelle strategie di investimento.

Cosa sono gli ETF e perché sono diventati così importanti

ETF significa Exchange Traded Fund. In termini semplici, si tratta di fondi negoziati in Borsa che permettono di ottenere, attraverso un unico strumento, un’esposizione a un insieme più o meno ampio di titoli o attività finanziarie.

Un ETF può, per esempio, replicare l’andamento di un indice azionario composto da centinaia di società oppure concentrarsi su obbligazioni, settori economici, aree geografiche o specifici segmenti del mercato.

Uno dei principali elementi che ne hanno favorito la diffusione è proprio questa capacità di semplificare la diversificazione del portafoglio. Anziché acquistare individualmente decine o centinaia di strumenti, un investitore può ottenere un’esposizione molto più ampia con una singola operazione.

A questo si aggiungono caratteristiche come trasparenza, negoziabilità durante gli orari di Borsa e, generalmente, una struttura dei costi relativamente semplice da comprendere. Naturalmente, questo non significa che tutti gli ETF siano equivalenti o privi di rischio.

Volatilità dei mercati: diversificare non significa eliminare il rischio

La volatilità dei mercati indica, semplificando, l’intensità con cui i prezzi oscillano in un determinato periodo. Quando l’incertezza aumenta, movimenti anche significativi possono interessare azioni, obbligazioni, valute e materie prime.

Le tensioni geopolitiche degli ultimi anni hanno mostrato quanto rapidamente possano cambiare le aspettative degli investitori. Nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria dell’aprile 2026, Banca d’Italia ha sottolineato come l’aumento dell’incertezza internazionale possa tradursi in maggiori oscillazioni dei mercati e in un incremento dell’avversione al rischio.

In questo contesto gli ETF possono risultare utili soprattutto per la gestione della diversificazione, ma è importante evitare un equivoco: diversificare non significa rendere impossibili le perdite.

Un ETF che replica un intero mercato azionario può distribuire il rischio tra molte società, ma se quel mercato scende in modo generalizzato anche il valore dell’ETF tenderà a diminuire. Allo stesso modo, scegliere ETF estremamente concentrati su un settore, una regione o un tema specifico può ridurre significativamente il beneficio della diversificazione.

La gestione del rischio ETF, quindi, dipende non soltanto dallo strumento utilizzato ma anche da ciò che contiene e dal ruolo che assume all’interno del portafoglio.

Tassi d’interesse e mercati: perché la macroeconomia conta

Per capire le oscillazioni degli investimenti bisogna guardare anche agli scenari macroeconomici. Una delle variabili più importanti riguarda i tassi d’interesse stabiliti dalle banche centrali.

I tassi incidono sul costo del denaro, sui finanziamenti alle imprese e alle famiglie, sulla valutazione delle società quotate e sul rendimento delle obbligazioni. Una loro variazione può quindi produrre effetti differenti sulle diverse componenti del mercato.

Nel giugno 2026 la Banca centrale europea ha aumentato i propri tassi di riferimento di 25 punti base, in presenza di nuove pressioni inflazionistiche, per poi mantenerli invariati nella riunione di luglio. La stessa BCE ha evidenziato un quadro ancora caratterizzato da elevata incertezza, confermando un approccio alle decisioni basato sui dati disponibili di volta in volta.

È un esempio concreto del motivo per cui il rapporto tra tassi d’interesse e mercati è diventato particolarmente rilevante anche per gli investitori non professionali.

Inflazione e investimenti: cambia anche il valore reale dei rendimenti

Un’altra variabile decisiva è l’inflazione. Se i prezzi aumentano, infatti, non conta soltanto quanto rende nominalmente un investimento, ma quale potere d’acquisto mantiene nel tempo.

Il rapporto tra inflazione e investimenti influenza inoltre le aspettative sui tassi, i rendimenti obbligazionari, i margini delle aziende e le valutazioni azionarie. Le diverse asset class possono reagire in modi molto differenti alla stessa fase economica.

Ed è proprio qui che la varietà degli ETF assume particolare rilevanza: gli investitori possono costruire esposizioni differenziate senza dover necessariamente selezionare singoli titoli. Per chi vuole comprenderne meglio il funzionamento prima di prendere decisioni, le risorse dedicate a investire in etf online possono rappresentare uno dei punti di partenza per approfondire caratteristiche e meccanismi dello strumento.

Perché gli ETF sono sempre più centrali nei portafogli

La crescita degli ETF appare dunque collegata a un cambiamento più ampio nel modo di affrontare i mercati. In un’economia nella quale inflazione, politica monetaria, crescita e geopolitica possono modificare rapidamente lo scenario, aumenta l’interesse per strumenti che consentano di diversificare e modificare l’esposizione del portafoglio in maniera relativamente semplice.

La tendenza riguarda inoltre diverse asset class. Nel 2025 gli ETF azionari europei hanno registrato 245,6 miliardi di euro di raccolta netta, mentre quelli obbligazionari hanno attirato 65,1 miliardi.

Non si tratta, però, di strumenti automaticamente adatti a qualsiasi obiettivo. Orizzonte temporale, tolleranza alle perdite, costi, composizione dell’indice, valuta, liquidità e livello di concentrazione restano elementi da valutare attentamente.

Flessibilità sì, ma senza perdere di vista il rischio

ETF, volatilità e scenari macroeconomici sono quindi sempre più interconnessi. La crescente diffusione degli Exchange Traded Fund risponde alla necessità di operare in mercati più complessi disponendo di strumenti relativamente semplici, diversificabili e trasparenti.

La loro centralità non deve però essere confusa con l’assenza di rischio. Un ETF rimane un veicolo attraverso cui ci si espone a un mercato, e il risultato dipende soprattutto dall’andamento delle attività sottostanti.

Per il risparmiatore, la vera sfida non consiste quindi nell’individuare lo strumento capace di prevedere il prossimo movimento dei mercati, ma nel comprendere come ogni investimento si inserisca all’interno di una strategia coerente con obiettivi, tempi e capacità di sopportare le oscillazioni.