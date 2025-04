Esplosione devastante in Iran: Decine di morti e oltre mille feriti. Alla base un carico di carburante per razzi cinese.

Una gigantesca esplosione seguita da un incendio ha scosso sabato un importante porto nel sud dell’Iran, Bandar Abbas, il principale scalo commerciale iraniano. Alla base del disastro ci sarebbe, secondo diverse fonti, una partita di un ingrediente chimico utilizzato per la produzione di propellente per missili, proveniente dalla Cina, pericoloso e maneggiato in modo inadeguato. Il bilancio delle vittime, secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, è drammatico: almeno 25 morti e oltre 1100 feriti.

L’esplosione è avvenuta nel porto Shahid Rajaei, situato appena fuori Bandar Abbas, mentre l’Iran e gli Stati Uniti erano impegnati in Oman per il terzo round di negoziati sul rapido avanzamento del programma nucleare di Teheran.

Sebbene nessuna fonte ufficiale iraniana abbia apertamente suggerito che l’esplosione sia stata causata da un attacco, persino il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che ha guidato i colloqui, aveva riconosciuto mercoledì precedente che “i nostri servizi di sicurezza sono in stato di massima allerta visti i precedenti tentativi di sabotaggio e operazioni di assassinio volte a provocare una risposta legittima“.

Per ore, le autorità iraniane non hanno fornito una spiegazione chiara sulla causa dell’esplosione, pur negando che fosse collegata all’industria petrolifera del paese. Tuttavia, la società di sicurezza privata Ambrey ha riferito che a marzo il porto aveva ricevuto una spedizione di “perclorato di sodio, carburante per razzi“.

Questo carico fa parte di una spedizione dalla Cina all’Iran effettuata da due navi, riportata per la prima volta a gennaio dal Financial Times. Il carburante era destinato a rifornire le scorte missilistiche dell’Iran, che erano state in parte esaurite dai suoi attacchi diretti contro Israele durante il conflitto con Hamas nella Striscia di Gaza. “L’incendio sarebbe stato il risultato di una manipolazione impropria di una spedizione di combustibile solido destinato all’uso nei missili balistici iraniani”, ha dichiarato Ambrey.

I dati di tracciamento navale analizzati da The Associated Press hanno confermato la presenza di una delle navi sospettate di trasportare la sostanza chimica nelle vicinanze a marzo, come indicato da Ambrey. L’Iran non ha riconosciuto pubblicamente di aver ricevuto la spedizione.

Resta poco chiaro perché l’Iran non abbia spostato le sostanze chimiche dal porto, specialmente dopo l’esplosione nel porto di Beirut nel 2020, causata dall’accensione di centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio, che provocò oltre 200 morti e più di 6000 feriti. È noto, tuttavia, che Israele ha in passato preso di mira siti missilistici iraniani dove Teheran utilizza miscelatori industriali per creare combustibile solido.

Filmati sui social media dell’esplosione al Shahid Rajaei mostrano fumo di colore rossastro levarsi dall’incendio poco prima della detonazione, suggerendo il coinvolgimento di un composto chimico. Le immagini mostrano anche vetri rotti in edifici a chilometri di distanza e scene di feriti che affollano gli ospedali. Sabato sera, l’agenzia di stampa statale IRNA ha riferito che l’Amministrazione Doganale dell’Iran ha attribuito l’esplosione a “un deposito di merci pericolose e materiali chimici stoccati nell’area portuale”, senza fornire ulteriori dettagli.

Il porto Shahid Rajaei, nella provincia di Hormozgan, è un importante snodo per il traffico mercantile iraniano e in passato è già stato oggetto di attacchi, come un cyberattacco nel 2020 attribuito a Israele. Il Ministero degli Interni iraniano ha annunciato l’apertura di un’indagine sull’accaduto. Il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso le sue condoglianze per le vittime.