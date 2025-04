Iran: grande esplosione al porto di Bandar Abbas provoca 500 feriti

Secondo quanto riportato da varie fonti e dall’agenzia di stampa iraniana Mehr una grossa esplosione ha scosso il principale porto iraniano, quello di Bandar Abbas, sullo stretto di Ormuz.

Babak Yektaparast, portavoce dell’organizzazione di emergenza del paese, ha dichiarato in un’intervista con un giornalista dell’agenzia di stampa Mehr che l’esplosione è avvenuta nei pressi del molo di Shahid Rajaee a Bandar Abbas: “Finora, 516 persone sono rimaste ferite e 90 posti letto nei centri medici di Shiraz sono stati evacuati e sono pronti ad accogliere eventuali vittime”.

Secondo i dati filtrati, e alcune immagini filtrate sui social media, ad essere esploso sarebbe stato un container che era in via di scarico sul molo. Ecco un video da Clash Report sull’esplosione

Dopo l’esplosione un’enorme nuvola di fumo si è levata sul porto. L’esplosione è stata molto forte , come potete vedere dal secondo video qui sottostante, e, secondo Al Jazeera, vi sarebbero stati anche almento quattro morti fra i soccorritori

Il responsabile dei soccorsi ha aggiunto: “I team medici in tutti i centri medici stanno fornendo servizi ai feriti a piena capacità e il processo di cura e assistenza delle condizioni dei feriti prosegue senza sosta”. Si sta inoltre provvedendo al coordinamento necessario per gestire la situazione e fornire i servizi di emergenza nel miglior modo possibile. Ulteriori notizie e informazioni su questo incidente saranno pubblicate prossimamente.

Per ora le cause dell’esplosione non sono ancora chiare, ma pare che siano dovute all’incuria e alla mancata applicazione delle norme di sicurezza. Un’ispezione aveva riscontrato diverse irregolarità nella gestione del materiali pericolosi, e pare che avesse ragione.

