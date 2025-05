L’esercito statunitense sta ripensando il modo in cui utilizza i carri armati sul campo di battaglia, adattandosi alla crescente minaccia rappresentata dalle munizioni vaganti e dai droni a basso costo nella guerra moderna.

Il Segretario dell’Esercito Daniel Driscoll, parlando al podcast War on the Rocks , ha affermato che l’aumento di droni economici in grado di colpire i punti più vulnerabili dei carri armati richiede un cambiamento importante nel modo in cui le unità corazzate vengono impiegate.

Indicando l’M1 Abrams come esempio, Driscoll ha spiegato che i carri armati non possono più fare affidamento sulle tradizionali tattiche di assalto frontale e devono invece operare da posizioni più protette e difese.

“La quantità di sensori sul campo di battaglia, la capacità di entrambe le parti di vedere cosa sta succedendo”, ha dichiarato, crea una situazione in cui i comandanti non possono spingere i carri armati ‘in avanti nella formazione come potevano fare un tempo’, perché droni molto economici possono essere in grado di eliminarli.

Driscoll ha chiesto che i battaglioni di carri armati diventino “molto più snelli”, limitando la loro esposizione alle minacce aeree per rimanere in battaglia più a lungo.

Scorta di droni per i carri armati

Per mitigare le minacce dei droni, l’esercito intende schierare droni davanti alle unità corazzate. Queste scorte dovrebbero identificare le minacce, liberare il percorso e guidare i carri armati verso posizioni più sicure.

Sebbene questo rappresenti un cambiamento rispetto al ruolo tradizionale degli Abrams, Driscoll ha dichiarato a Business Insider che si tratta di un passo necessario in un momento in cui carri armati da milioni di dollari possono essere abbattuti da droni a basso costo.

Questo rischio si sta già manifestando in Ucraina, dove i droni russi con visuale in prima persona avrebbero causato seri problemi alla flotta di Abrams fornita dagli Stati Uniti.

Un comandante ucraino ha osservato che, anche con l’aggiunta di blindature e contromisure elettroniche, la flotta ha subito perdite significative sotto la costante minaccia degli attacchi dei droni.

L’idea di utilizzare scorte di droni si basa sul più ampio programma Collaborative Combat Aircraft, in cui i droni volano accanto ai sistemi con equipaggio per condividere i dati di puntamento, assorbire i rischi e colpire quando necessario.

In realtà bisogna chiedersi se questo è sufficiente o economicamente efficiente. Un caro Abrams costa oltre 8 milioni, quindi il nemico può investire 800 droni da 10 mila dollari, semplici ed efficienti, per distruggerlo. L’utilizzo di droni difensivi a protezione viene ad aumentare il costo del carro stesso, e quindi, alla fine, non è un passo avanti. A questo punto bisogna chiedersi quale sia la ragione stessa del Main Battle Tank, del carro armato principale che costa un occhio.