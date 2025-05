Una svolta epocale per le Forze Armate. L’Italia lancia un piano da oltre 300 milioni per mandare in pensione l’iconico Puma. Scopri i dettagli del bando per 600 nuovi veicoli da ricognizione e come questa mossa si inserisce in una massiccia modernizzazione militare, tra cui i nuovi carri armati Panther e Lynx.