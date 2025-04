Come hanno fatto i blindati IVECO Puma a finire in Ucraina?

Lo sforzo bellico dell’Ucraina continua a dipendere fortemente dagli aiuti militari stranieri, con ondate di veicoli blindati che invadono il Paese, dai carri armati principali ai veicoli da combattimento della fanteria e ai mezzi per il trasporto di truppe.

Queste consegne sono solitamente rese pubbliche, con i politici spesso desiderosi di sottolineare il sostegno della loro nazione a Kiev.

Ma un recente sviluppo ha infranto questa norma. È ora confermato che l’Ucraina sta utilizzando veicoli corazzati da trasporto truppe (APC) Puma 6×6 di fabbricazione italiana, anche se non ci sono dati ufficiali su come siano arrivati lì. Quindi ci sono degli APC, o VBL (veicoli blindati leggeri), che sono arrivati in Ucraina dal nulla. Oppure no.

Il Puma di fabbricazione italiana fa la sua comparsa nella 81ª divisione di fanteria ucraina

Sviluppato originariamente alla fine degli anni ’80 ed entrato in servizio nel 2001, il Puma è un veicolo blindato leggero su ruote prodotto dal consorzio italiano della difesa Iveco-Oto Melara.

Progettato per missioni di ricognizione e assalto rapido, è disponibile in configurazioni 4×4 e 6×6. La variante 6×6, che è ora apparsa in Ucraina, pesa 8,2 tonnellate e può ospitare un equipaggio di due persone più sei-otto soldati di fanteria.

Nell’aprile 2024 sono state pubblicate online immagini di un Puma 6×6 distrutto con contrassegni ucraini. Successivamente, i difensori dell’81ª divisione di fanteria ucraina hanno condiviso una fotografia del veicolo in servizio attivo.

Nonostante questi avvistamenti, nessun paese donatore ha riconosciuto pubblicamente di aver fornito i veicoli. L’Italia rimane la fonte più probabile, soprattutto considerando le sue precedenti donazioni di equipaggiamento militare all’Ucraina.

Tuttavia, nessuna conferma è arrivata da Roma o da Kiev fino al luglio 2024, quando il Ministero della Difesa ucraino ha finalmente dichiarato che i Puma APC erano stati ufficialmente schierati.

Specifiche del Puma 6×6

Pur non essendo un veicolo in grado di cambiare le sorti del conflitto, il Puma 6×6 offre vantaggi tattici. Alimentato da un motore diesel Iveco da 180 cavalli, testato e robusto, il veicolo può raggiungere una velocità massima di 110 km/h con un’autonomia di 700 km.

La sua mobilità lo rende ideale per i campi di battaglia ucraini, caratterizzati da movimenti rapidi e un alto livello di minaccia.

Il veicolo è dotato di protezione balistica contro il fuoco delle armi leggere e le schegge di artiglieria, un sistema di protezione NBC e un sistema automatico di estinzione degli incendi. Ovviamente non è progettato per resistere contro le armi controcarro, ma solo per dare una protazione ai soldati mentre vengono portati sul campo di battaglia.

Sul tetto è montata una mitragliatrice leggera, da 7,62 mm o 12,7 mm, e alcune varianti possono supportare sistemi missilistici guidati come MILAN o TOW.

Rispetto ai veicoli da combattimento della fanteria più pesanti, il Puma offre un’opzione più leggera e agile con una maggiore flessibilità logistica. I motori sono d’origine commerciale. I mezzo è leggero, facile da gestire.

Probabile consegna dall’Italia

Secondo Army Recognition e fonti aperte che monitorano gli aiuti militari, gli APC Puma 6×6 sono arrivati in Ucraina nel maggio 2024, probabilmente inviati dall’Italia in modo informale, anche perché non sono molti i paesi ad utilizzarli in numeri adeguati.