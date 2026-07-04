Attualità
Errata corrige ESF EVOLUTIO: completato lo schema del risparmio e del TFR investito in titoli di mercato
Economiaspiegatafacile.it si è accorta del mancato aggiornamento del grafico inerente la spiegazione del flusso dei risparmi degli italiani in coincidenza con l’ingresso dei fondi di investimento nel “mercato” del risparmio da lavoro degli italiani.
Nella precedente edizione lo schema era incompleto.
Chi possiede il file del libro potrà scaricarlo nuovamente dal link in dotazione.
In caso di smarrimento può essere richiesto a: staff@economiaspiegatafacile.it
ESF si scusa per il refuso.
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