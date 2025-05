Entrano in azione i dazi del 25% sulle componenti automobilistiche importate negli USA

Il 3 maggio è entrata in vigore una tariffa del 25% sulle importazioni di componenti automobilistici, segnando un passo significativo nell’impegno del presidente Donald Trump per ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalle catene di approvvigionamento estere e dare impulso all’occupazione nel settore manifatturiero nazionale.

I nuovi dazi, autorizzati con un proclama del 26 marzo, si applicano ai componenti chiave utilizzati nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri, compresi motori, trasmissioni e sistemi elettrici.

I dazi colpiscono le importazioni da tutti i paesi, ma sono esenti i componenti che soddisfano i requisiti dell’accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada (USMCA), nel tentativo di preservare la catena di approvvigionamento automobilistica nordamericana, strettamente interconnessa.

Secondo le linee guida aggiornate pubblicate giovedì dall’Ufficio doganale e di protezione delle frontiere degli Stati Uniti (CBP), i componenti conformi all’USMCA non saranno soggetti ai nuovi dazi, a condizione che non facciano parte di kit smontati o di pacchetti di componenti sfusi destinati all’assemblaggio.

I dazi fanno parte di un programma di politica commerciale più ampio che include dazi precedenti sui veicoli e sull’acciaio importati. Tuttavia, un ordine esecutivo firmato da Trump il 29 aprile vieta la sovrapposizione di dazi, nota come “stacking”, sullo stesso articolo. L’ordine ha lo scopo di impedire il cumulo di dazi multipli e di ridurre l’onere dei costi per i produttori che operano negli Stati Uniti.

Per attenuare ulteriormente l’impatto sui produttori nazionali, l’amministrazione ha anche presentato una “compensazione per l’adeguamento delle importazioni”. Disponibile per le case automobilistiche che effettuano l’assemblaggio finale dei veicoli negli Stati Uniti, il programma consente loro di ridurre i dazi doganali sulle parti importate in base alla loro produzione nazionale totale.

Nello specifico, i produttori possono compensare il 3,75% del valore totale del prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) dei veicoli assemblati negli Stati Uniti prodotti dal 3 aprile 2025 al 30 aprile 2026 e il 2,5% per quelli assemblati nell’anno successivo. La compensazione corrisponde all’incirca al 15% del valore di un veicolo nel primo anno e al 10% nel secondo anno.

In un proclama, Trump ha affermato che la struttura tariffaria rivista “eliminerà in modo più efficace la minaccia alla sicurezza nazionale” accelerando il passaggio dalla produzione estera e rafforzando la capacità degli Stati Uniti di produrre componenti automobilistici critici.



Una scheda informativa della Casa Bianca che accompagna il proclama ha evidenziato la portata della sfida. Nel 2024, solo il 25% del contenuto dei veicoli venduti negli Stati Uniti era di fabbricazione americana. Sebbene 8 milioni di veicoli fossero assemblati sul territorio nazionale, il loro contenuto medio statunitense oscillava tra il 40 e il 50%. Il Paese ha inoltre registrato un deficit commerciale di 93,5 miliardi di dollari nel settore dei ricambi auto.

Mentre l’amministrazione Trump sostiene che i dazi finiranno per rivitalizzare l’industria automobilistica statunitense, gli analisti del settore mettono in guardia dalle conseguenze a breve termine, tra cui l’aumento dei prezzi e l’interruzione delle forniture.

Una recente stima del Center for Automotive Research ha previsto che i dazi potrebbero aumentare i costi per le case automobilistiche statunitensi fino a 108 miliardi di dollari solo quest’anno.

Stephanie Brinley, vicedirettrice di Auto Intelligence presso S&P Global, ha avvertito che gli effetti più gravi sulla produzione e sulle vendite potrebbero manifestarsi nel 2026.

“Sulla base dell’attività degli ultimi tre mesi e della traiettoria delle ultime azioni intraprese in tutto il mondo, l’impatto dei dazi potrebbe avere un effetto massiccio a breve termine sulle vendite e sulla produzione globali, con gli Stati Uniti e il Nord America che subiranno le conseguenze più gravi”, ha scritto in una nota .

Sebbene l’impatto completo dei dazi sui ricambi auto potrebbe non essere immediatamente percepibile, l’introduzione del 3 maggio rappresenta un’altra pietra miliare nella ridefinizione della politica commerciale globale di Trump.