Enigma nucleare svelato: la scoperta nel cuore dell’atomo che ridefinisce l’energia e l’origine dell’universo

Per oltre vent’anni la fisica nucleare si è scontrata con un muro invisibile. Nel cuore della materia, gli atomi mostravano un comportamento anomalo: emettevano un’improvvisa ed eccessiva scarica di energia sotto forma di raggi gamma a bassa frequenza. Nessun modello teorico riusciva a spiegarne il motivo.

Oggi, grazie a una ricerca condotta al Facility for Rare Isotope Beams (FRIB) negli Stati Uniti e pubblicata su Nature, il mistero è stato finalmente risolto. La scoperta chiarisce come si riorganizzano le particelle subatomiche e apre scenari decisivi per l’industria energetica e la sicurezza.

Il mistero delle radiazioni “fantasma”

Quando il nucleo di un atomo viene agitato o “eccitato“, libera l’energia in eccesso sparando raggi gamma, la forma più potente di radiazione elettromagnetica. Di norma, la quantità di radiazioni rilasciata segue regole matematiche molto precise.

Tuttavia, fin dai primi anni Duemila, le misurazioni avevano evidenziato un’anomalia in diversi elementi: al momento di scaricare l’energia residua a bassi livelli, i nuclei producevano un picco anomalo di raggi gamma. Spieghiamoci meglio:

La fase “a bassi livelli”: Quando il nucleo è ormai arrivato in fondo alla scala (gli resta pochissima energia residua da scaricare), la teoria fisica diceva che l’emissione di raggi gamma dovesse diventare debole e prevedibile.

Quando il nucleo è ormai arrivato in fondo alla scala (gli resta pochissima energia residua da scaricare), la teoria fisica diceva che l’emissione di raggi gamma dovesse diventare debole e prevedibile. Il “picco anomalo”: Gli strumenti di misura mostravano invece il contrario: proprio negli ultimi gradini, quando l’energia rimasta era poca, il nucleo sparava fuori un numero molto più alto del previsto di raggi gamma.

È come se una pallina fatta rimbalzare su una scalinata, arrivata agli ultimi gradini prima di fermarsi, facesse all’improvviso un balzo altissimo del tutto inatteso. Quel “picco anomalo” era proprio il mistero che gli scienziati non riuscivano a spiegare. Non si capiva se la causa fosse una redistribuzione delle cariche elettriche interne o un cambio di direzione dei campi magnetici generati dai protoni e dai neutroni.

L’esperimento dello Zinco-70 e la svolta

Per isolare il segnale, i ricercatori hanno studiato l’isotopo Zinco-70 usando un metodo innovativo. Hanno fatto decadere un elemento genitore, il Rame-70, partendo da due stati quantistici differenti: uno normale e uno eccitato (chiamato isomero).

In questo modo hanno creato due percorsi distinti per ottenere lo stesso Zinco-70. Confrontando i dati delle due strade con spettrometri di massa ad altissima precisione, gli scienziati sono riusciti a “spegnere” l’interferenza delle transizioni elettriche.

Il risultato è stato netto: l’energia in eccesso è prodotta esclusivamente da transizioni magnetiche (indicate come M1). Si tratta di micro-variazioni nello spin e nel movimento quantistico delle particelle dentro il nucleo atomico. In parole semplici, i protoni e i neutroni dentro il nucleo cambiano il proprio orientamento magnetico e la direzione della propria rotazione.

Questo piccolo assestamento interno genera l’improvviso picco di raggi gamma osservato negli ultimi vent’anni. Praticamente vi è una riorganizzazione a livelli energetici diversi.

Le ricadute pratiche ed economiche

Non si tratta di semplice speculazione accademica. Nei laboratori pubblici le scoperte di fisica fondamentale si traducono rapidamente in valore industriale ed energetico.

Ambito Applicativo Impatto Pratico ed Economico della Scoperta Energia Nucleare Calcoli più precisi per le reazioni nei reattori di nuova generazione e riduzione delle scorie Astrofisica Spiega la nascita dei metalli pesanti (come oro e platino) durante le fusioni di stelle Medicina Nucleare Migliore calibrazione delle apparecchiature per radioterapia tumorale Sicurezza e Difesa Sensori più sensibili per il tracciamento di materiale fissile e scorie radioattive

L’incremento dell’emissione magnetica facilita la cattura dei neutroni da parte dei nuclei. Questo meccanismo è la chiave con cui la natura ha fabbricato gli elementi più pesanti della tavola periodica nelle esplosioni stellari.

Inoltre, affinare i modelli matematici delle reazioni nucleari permette di progettare reattori a fissione e fusione più efficienti e sicuri. In una fase storica in cui la sovranità energetica e i costi delle materie prime decidono la competitività delle nazioni, comprendere il nucleo atomico è un fattore economico primario.

I grandi investimenti nelle infrastrutture scientifiche internazionali dimostrano così di non essere costi a fondo perduto, ma leve strategiche per sviluppare tecnologie ad alto valore aggiunto.