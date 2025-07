Il ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie indonesiano Bahlil Lahadalia ha dichiarato che la società petrolifera italiana Eni intende intervenire nel Kalimantan orientale (Borneo) con investimenti per un valore di 10 miliardi di dollari, pari a 150.000 miliardi di rupie.

“Eni è interessata a investire nel Kalimantan orientale per la produzione di gas naturale offshore nello stretto di Makassar, in particolare nei giacimenti di gas naturale di Jangkrik e Merakes”, ha dichiarato Bahlil durante l’apertura del Congresso del Partito Golkar a Samarinda sabato 19 luglio 2025.

Eni è una società energetica con sede a Roma, fondata nel 1953, che opera nel settore del petrolio, del gas naturale e dei prodotti petrolchimici.

Eni è una delle più grandi compagnie petrolifere europee e si è espansa in oltre 70 paesi, per cui non ha nessun problema nell’incrementare i suoi investimenti nella regione. L’azienda, impegnata nell’esplorazione, produzione e sviluppo di idrocarburi, sia onshore che offshore, investirà nella regione circa 150 trilioni di rupie, 10 miliardi di dollari, e inizierà la produzione nel 2027.

Secondo Bahlil, la produzione di gas naturale da questi due giacimenti vicini dovrebbe stimolare la produzione per soddisfare sia il mercato interno che quello di esportazione.

Le condizioni economiche globali sono stagnanti, con forti tensioni politiche causate dalle guerre in diverse parti del mondo. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, un’azienda europea è intenzionata a investire in Indonesia, anche per diversificare le proprie fonti di fornitura. Inoltre i consumi di GNL sono in crescita anche in Vietnam e Thailandia, garantendo un mercato per la futura produzione.

Per quanto riguarda l’investimento di Eni, Bahlil ha affermato che migliorerà la crescita economica regionale e assorbirà la forza lavoro sia locale che nazionale. Inoltre, il governo si impegnerà a trasferire parte della partecipazione nel giacimento alla provincia del Kalimantan Orientale per aumentare la sua quota di entrate.

Ricordiamo che Eni in Indonesia ha an che raggiunto due accordi di subfornitura con le società indonesiane Merakres e Jangkrik per l’acquisto di grandi quantità di GNL, proprio in un’ottica di differenziazione delle subforniture