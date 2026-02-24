Eni in Indonesia: la “Zampata” del Cane a Sei Zampe nel Bacino di Kutei

L’italiana Eni è pronta a prendere il mese prossimo una decisione definitiva sugli investimenti per lo sviluppo di due giacimenti di gas offshore in Indonesia, ha dichiarato martedì il responsabile dell’autorità di regolamentazione upstream del Paese del Sud-Est asiatico.

Eni dovrebbe approvare a marzo lo sviluppo dei progetti Geng North e Gendalo-Gendang nel bacino di Kutei, ha affermato Djoko Siswanto, responsabile dell’autorità di regolamentazione indonesiana SKK Migas, secondo quanto riportato da Reuters .

Eni gestirà i progetti attraverso la sua nuova joint venture con la malese Petronas per la gestione congiunta degli asset in Indonesia e Malesia, secondo quanto riferito dal funzionario.

Nell’estate del 2024, Eni ha annunciato che le autorità indonesiane hanno approvato il Piano di Sviluppo (POD) dei giacimenti Geng North (North Ganal PSC) e Gehem (Rapak PSC). Lo sviluppo integrato dei due giacimenti creerà un nuovo hub produttivo, denominato Northern Hub, nel bacino di Kutei. Le autorità indonesiane hanno anche approvato il piano per i giacimenti di Gendalo Gandang (Ganal PSC). Inoltre, Eni ha ottenuto dalle autorità indonesiane una proroga di 20 anni delle licenze denominate Ganal e Rapak.

Nell’ambito del piano, Eni mira a stabilire una produzione significativa di gas e condensato pari a circa 2 bcf/d di gas e 80.000 bopd di condensato nella regione del Kalimantan orientale, sia per il mercato interno che per quello internazionale. Il sistema di approvvigionamento del gas sfrutterà le sinergie con gli impianti esistenti nella zona, come l’impianto LNG di Bontang e l’unità di produzione galleggiante (FPU) di Jangkrik.

Alla fine dello scorso anno, Eni e Petronas hanno annunciato piani per 15 miliardi di dollari di investimenti nello sviluppo delle riserve accertate in Indonesia e Malesia nei prossimi cinque anni.

Nell’ambito di tali piani, Eni e Petronas intendono avviare fino a otto nuovi progetti upstream in Indonesia e Malesia nei prossimi tre anni, ha dichiarato a novembre l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi.