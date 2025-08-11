Energie rinnovabili: il paradosso degli impianti eolici prima finanziati, poi pagati per restare spenti!

Le energie alternative? Pagate anche se non producono, anzi anche se obbligate a spegnersi! Secondo quanto riportato dal Financial Times, nella prima metà dell’anno gli operatori di turbine eoliche in Scozia sono stati pagati per spegnere i propri impianti per il 37% del tempo, con una perdita pari a 4 TWh che non sono stati prodotti a causa della mancanza di domanda e di infrastrutture per trasportare l’elettricità dove era richiesta.

Il rapporto ha sottolineato che la quantità di energia non prodotta dalle turbine eoliche in Scozia ha rappresentato l’86% del totale della riduzione in tutta la Gran Bretagna nei sei mesi da gennaio a giugno. Ha aggiunto che ciò ha rappresentato un aumento del 15% rispetto alla riduzione registrata nella prima metà dello scorso anno.

La riduzione è il termine utilizzato quando i gestori della rete chiedono agli operatori eolici e solari di spegnere i loro impianti per evitare di sovraccaricare la rete, poiché i periodi di picco della produzione eolica e solare non coincidono solitamente con i periodi di picco della domanda di elettricità. Per evitare che queste aziende falliscano, i governi le pagano per spegnere le turbine e gli inverter, il che potrebbe costare miliardi, come effettivamente accade.

Nell’anno finanziario 2024/25, il National Energy System Operator britannico ha dovuto pagare un totale di 2,7 miliardi di sterline, pari a circa 3,7 miliardi di dollari, in costi di bilanciamento. “La riduzione della produzione eolica è attualmente uno dei principali fattori che determinano i costi di bilanciamento”, ha affermato il NESO nel rapporto, aggiungendo che “ciò è dovuto al fatto che gran parte della capacità eolica nel Regno Unito è collegata alla Scozia, che attualmente è una regione con limitazioni di rete”.

Nell’anno fiscale 2024/25, i volumi di riduzione dell’energia eolica sono aumentati al 13% della produzione eolica ipotetica (produzione eolica se non ci fosse stata alcuna riduzione), ha affermato il NESO all’inizio di quest’anno.

Il problema è complesso perché i costi di riduzione aumentano di pari passo con la crescita della capacità di generazione eolica. Per risolverlo, sarebbero necessari ulteriori miliardi di euro per costruire nuove infrastrutture che consentano di trasportare l’elettricità prodotta nel nord verso i centri di consumo nel sud. Quindi le energie rinnovabili sono studiate talmente male per cui si paga prima per installarle, e quindi si paga per tenerle spente! Una vera follia economica.