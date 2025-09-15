Energia per acqua: i paesi dell’Asia centrale si accordano per migliorare il benessere collettivo

Il Kazakistan, il Kirghizistan e l’Uzbekistan hanno elaborato accordi dettagliati di scambio che riguardano l’acqua e l’elettricità, con l’obiettivo di migliorare la produttività agricola nelle zone colpite dalla siccità.

In base all’accordo chiave firmato in occasione di un incontro trilaterale nella località turistica kirghisa di Cholpon-Ata, il Kirghizistan riceverà energia elettrica dal Kazakistan e dall’Uzbekistan; in cambio, Bishkek rilascerà ulteriori forniture idriche dal bacino idrico di Toktogul, secondo quanto riportato dai media locali il 7 settembre. Astana ha anche accettato di facilitare la trasmissione di elettricità al Kirghizistan dalla Russia attraverso la rete elettrica kazaka, mentre l’Uzbekistan si è impegnato a fornire fino a 900 kWh di energia alle zone meridionali del Kazakistan nel 2026 per coprire le carenze previste in quella zona quando i sistemi elettrici locali saranno aggiornati.

Secondo il ministro dell’Energia kazako Yerlan Akkenzhenov, gli accordi prevedono calendari di consegna precisi. “Il lavoro nei settori idrico ed energetico richiede la massima precisione e il rigoroso rispetto dei programmi”, ha affermato il ministro, secondo quanto riportato dal quotidiano inbusiness.kz, aggiungendo che gli accordi creano “le basi per la stabilità dei sistemi energetici e dell’approvvigionamento idrico per l’intera regione”.

Le zone meridionali del Kazakistan hanno dovuto affrontare condizioni particolarmente aride nel 2025, con scarse precipitazioni e temperature elevate.

Nel suo aggiornamento di settembre, il GEOGLAM crop monitor osserva che “le condizioni di siccità continuano ad avere un impatto negativo sullo sviluppo delle colture nella maggior parte delle zone” dell’Asia centrale. Si osserva, ad esempio, che la resa del grano in Uzbekistan dovrebbe essere inferiore di circa il 10% in questa stagione di raccolta rispetto alla stessa stagione del 2024.

L’unica area che sfugge alla tendenza arida è il Kazakistan settentrionale, responsabile della produzione di circa il 95% del raccolto annuale di grano del Paese, secondo quanto riportato dal monitoraggio delle colture. GEOLOGAM, o Gruppo di osservazione della Terra per il monitoraggio agricolo globale, è un’iniziativa del gruppo di Stati del G20.

Domande e risposte

1) In cosa consiste, in parole semplici, l’accordo tra Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan?

L’accordo è un baratto strategico. Il Kirghizistan, ricco di risorse idriche, rilascia più acqua dal suo bacino di Toktogul per l’agricoltura di Kazakistan e Uzbekistan, nazioni che soffrono la siccità. In cambio, Kazakistan e Uzbekistan forniscono al Kirghizistan l’energia elettrica di cui necessita. È una soluzione pragmatica dove ogni paese scambia ciò che ha in abbondanza per ciò di cui è carente, creando un sistema di mutuo supporto per affrontare la crisi climatica e garantire la stabilità economica della regione.

2) Perché questa notizia è particolarmente importante nel contesto geopolitico attuale?

La sua importanza risiede nel dimostrare che la cooperazione pragmatica può prevalere su storiche tensioni regionali, spesso legate proprio al controllo delle risorse idriche. Mentre le grandi potenze si scontrano su fronti ideologici ed economici, queste tre nazioni ex-sovietiche forniscono un modello alternativo basato sull’interesse comune e sulla gestione razionale delle risorse. L’accordo rafforza la stabilità dell’Asia Centrale, riducendo il potenziale di conflitti legati all’acqua e creando un blocco regionale più resiliente alle sfide climatiche e alle pressioni esterne.

3) Quali potrebbero essere le ricadute concrete di questo accordo sull’economia e sulla vita dei cittadini?

Le ricadute sono dirette e significative. Per l’agricoltura, significa salvare i raccolti, garantire la sicurezza alimentare e sostenere il reddito di migliaia di agricoltori. Per i cittadini, si traduce in una maggiore sicurezza energetica, con forniture elettriche più stabili. A livello macroeconomico, l’accordo previene le perdite economiche derivanti dalla siccità, favorisce la stabilità dei prezzi alimentari e crea un clima più favorevole agli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture energetiche e idriche, migliorando complessivamente la qualità della vita e la prosperità della regione.