Emergenza gas e diesel: l’Unione Europea verso la resa sulle regole climatiche per non restare al gelo

L’Unione Europea sta valutando la possibilità di rinviare fino a un anno l’entrata in vigore delle norme sulla rendicontazione delle emissioni di metano per il petrolio e il gas importati, poiché la scarsità di approvvigionamenti di combustibili e l’aumento dei prezzi si scontrano con l’agenda climatica di Bruxelles.

Le norme dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2027. I produttori stranieri di petrolio e gas che riforniscono l’UE sarebbero tenuti a monitorare e segnalare le emissioni di metano, con sanzioni in caso di inadempienza. Il commissario europeo per l’Energia, Dan Jorgensen, ha dichiarato martedì che i funzionari stanno valutando se rinviare le disposizioni relative alle importazioni, non se indebolirle.

L’Europa sta entrando in un altro inverno in cui la sicurezza dell’approvvigionamento è tornata in cima all’agenda dopo che la guerra in Iran ha interrotto i flussi globali di petrolio e gas. I governi temono che i fornitori, di fronte a nuovi rischi di non conformità, possano semplicemente dirottare i carichi altrove.

La scorsa settimana il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un rinvio di un anno . Circa una dozzina di paesi dell’UE, insieme agli Stati Uniti, il principale fornitore europeo di GNL, avevano già esercitato pressioni su Bruxelles affinché sospendesse o rivedesse le norme.

Jorgensen ha affermato che qualsiasi rinvio dovrebbe essere subordinato a determinate condizioni. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il tempo supplementare per prepararsi alla piena attuazione una volta scaduto il rinvio. Dato che i principali paesi produttori, dal Qatar agli USA, non hanno intenzione di applicare i sistemi di monitoraggio delle emissioni del gas, neppure il prossimo anno. Quindi o ci si attrezza per estrarre il metano nella UE e in qualche paese che accetta queste imposizioni, oppure si rischia di non trovarlo.

Il dibattito sul metano si sta svolgendo parallelamente a un’altra questione che l’Europa sperava di aver archiviato: se sarà necessario ricorrere nuovamente alle scorte petrolifere di emergenza.

Il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, ha affermato che l’agenzia sta monitorando attentamente i mercati del diesel e di altri prodotti raffinati e potrebbe discutere ulteriori rilasci di scorte strategiche con i governi membri qualora le condizioni dovessero peggiorare. Per ora, ha aggiunto, un ulteriore rilascio non è la priorità assoluta dell’AIE.

I 32 membri dell’agenzia hanno concordato a marzo di rilasciare 400 milioni di barili, il più grande prelievo coordinato di scorte della sua storia. Birol ha dichiarato che finora è stato rilasciato solo circa il 20% delle scorte strategiche totali dei paesi membri.

Ciò lascia ai governi dei barili di riserva, ma non risolve il problema più ampio del mercato, ovvero che l’Europa si sta avvicinando all’inverno con una scarsità di prodotti petroliferi, rischi elevati per l’approvvigionamento di gas e fornitori che detengono un maggiore potere di decisione sulla destinazione dei carichi marginali.