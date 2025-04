Elon Musk: limitare la Libertà di Parola è Fascista. Il Discorso Completo e senza Censure

Vi proponiamo l’intervento di Elon Musk al Congresso della Lega a Firenze del giorno 5 aprile 2024. Un intervento che ha mostrato, tra l’altro , l’interesse dell’imprenditore anche alla politice europea, soprattutto quella libertaria. Il testo che vi proponiamo è il più corretto ed aderente alle sue parole che siamo riusciti a ricavare. Eventuali suggerimenti sono benvenuti.

L’intervento inizia con una domanda sulla lotta di Musk contro la burocrazia e gli sprechi governativi negli Stati Uniti, tema su cui Musk rivendica trasparenza e azioni decise, nonostante l’opposizione. Si passa poi alla difesa della libertà di parola, un principio che Musk considera fondamentale per distinguere il “bene” dal “male”, accusando la sinistra di promuovere la censura e paragonando implicitamente la restrizione della libertà di espressione a regimi autoritari, definendola “fondamentalmente fascista”.

Un altro tema centrale è l’immigrazione di massa incontrollata, che Musk definisce “folle” e potenzialmente distruttiva per la civiltà occidentale e l’identità nazionale dei paesi, sottolineando che un paese è definito dal suo popolo, non dalla sua geografia. L’intervista affronta anche la crescente preoccupazione per il terrorismo e la violenza in Europa, criticando i media tradizionali per minimizzare il fenomeno e prevedendo un futuro cupo se le tendenze attuali dovessero continuare.

Musk esprime forte contrarietà alla guerra in Ucraina, definendo “insensata” e “crudele” la prosecuzione del conflitto e appoggiando la ricerca della pace promossa dall’amministrazione Trump. Critica i “guerrafondai” e coloro che traggono profitto dalla guerra, chiedendo la fine dello “spargimento di sangue”.

Infine, l’intervento si conclude con un messaggio rivolto all’Italia e ai giovani imprenditori, auspicando una stretta partnership tra Stati Uniti ed Europa, idealmente una zona di libero scambio senza dazi, e maggiore libertà di movimento per le persone.

Musk riflette anche sulla durezza del fare impresa e critica l’eccessiva regolamentazione europea che, a suo dire, ostacola la crescita delle piccole e medie imprese a vantaggio delle grandi corporation. Paradossalmente anche le sue, anche se non è che si può costruire un vettore satellitare nel garage di casa…

Trascrizione Completa in Italiano

(Intervistatore): Quindi buon pomeriggio a Elon Musk da Washington, grazie mille, l’applauso del congresso della Lega direttamente per te.

[Applausi]

(Intervistatore): Grazie per il tuo tempo, come stai e come va la tua battaglia contro la burocrazia e per tagliare gli sprechi negli Stati Uniti?

(Elon Musk): Prima di tutto, la dimensione e la spesa del governo incontrano un’immensa opposizione, anche quando le cose che stiamo tagliando non hanno alcun senso, incontrano comunque molta opposizione. E uh, ma siamo molto trasparenti con il dipartimento dell’efficienza governativa. Quindi ogni azione che facciamo, la pubblichiamo sul sito web do.gov e la pubblichiamo sul nostro account X, uh, quindi è trasparenza estrema. Ehm, ma nonostante ciò, sai, veniamo accusati di ogni sorta di cose, ma siamo estremamente trasparenti e tagliamo solo le spese più ovvie e terribili che non hanno senso.

(Intervistatore): Grazie. E un altro tema per cui la Lega si è sempre battuta, Elon, è la difesa della libertà di parola, del libero pensiero, della libertà di espressione nei parlamenti e sui social media. Perché secondo te, da professionista del settore, negli Stati Uniti e nell’Unione Europea la sinistra invece vuole la censura, vuole il bavaglio e vuole multe e vuole impedire la libertà di pensiero e di parola?

Elon Musk: Sì, penso che come regola generale si possa capire quale parte sia quella buona e quale sia quella cattiva da quale parte desideri limitare la libertà di parola. La parte che sta limitando la libertà di parola, sai, sarebbero stati una sorta di Hitler, Stalin, Mussolini del mondo; avevano una censura molto forte, restrizioni molto forti sulla parola. È così, è uno dei motivi per cui sono i cattivi. E quindi la restrizione della parola e un governo grande sono fondamentalmente fascisti, ovviamente. Quindi, ironicamente, spingendo per la censura, rendono molto chiaro che la sinistra è la parte che è contro la libertà e la velocità [di parola] che dovremmo avere come società civile, a causa della forza delle loro argomentazioni.

Intervistatore: Grazie. Immigrazione di massa, contrasto all’immigrazione clandestina è stata una delle priorità per il presidente Trump negli Stati Uniti ed è un tema su cui i patrioti in Europa si battono. C’è davvero, come hai denunciato, il rischio della fine della civiltà occidentale e delle libertà a causa dell’immigrazione di massa alimentata dalla sinistra?

Elon Musk: Sì, l’immigrazione di massa è folle e porterà alla distruzione di qualsiasi paese che permetta un’immigrazione di massa incontrollata. Quel paese semplicemente cesserà di esistere. È una situazione da teoria dei giochi [game theory]: se ci sono 8 miliardi di persone nel mondo, e diciamo che sei un paese di, sai, 50 milioni, 60 milioni, o sei, un paese di medie dimensioni, ma anche per un paese come gli Stati Uniti che ha 350 milioni, dato che ci sono 8 miliardi di persone nel mondo, basta che una piccola parte del resto del mondo si trasferisca in quel paese perché non sia più quel paese. Un paese non è [solo] la sua geografia, un paese è il suo popolo. Questo è un concetto fondamentale che è ovvio. Se prendessi il popolo italiano e lo teletrasportassi, uh, diciamo in qualche parte degli Stati Uniti, sarebbe ancora Italia. Ma se teletrasportassi un gruppo di persone da qualche altra parte del mondo in Italia, dove gli italiani non ci sono più perché sono stati teletrasportati in America, allora la regione geografica non sarebbe più Italia, sarebbe quell’altro paese. Un paese è il suo popolo, non la sua geografia.

Intervistatore: L’applauso della sala ti arriva da Firenze, culla della cultura e della civiltà, e grazie a nome del popolo italiano. Due riflessioni finali: hai parlato di terrorismo. Ora si ripetono gli attentati a negozi, a fabbriche, persino ad auto di tua produzione sui social. C’è da preoccuparsi secondo te per questo clima di cattiveria e violenza alimentato da qualcuno per ragioni ideologiche?

Elon Musk: Sì, voglio dire, si sta chiaramente assistendo a un massiccio aumento del numero di attacchi, in Italia e più ampiamente in Europa, e i media, i media tradizionali [legacy media], minimizzano questi attacchi. Ma gli attacchi, il terrorismo, l’uccisione di persone innocenti stanno aumentando ogni settimana, sempre di più, e alla fine penso che vedremo un massacro diffuso in Europa. Questa è la tendenza, se si estrapola semplicemente la tendenza di qual è il tasso con cui si verificano gli attacchi terroristici in Europa e si mettono quei punti su un grafico – fondamentalmente attacchi mortali rispetto al tempo – e si estrapola quel grafico, porta almassacro dell’Europa, dei vostri amici, della vostra famiglia, dei vostri figli, vostri…

(Intervistatore): Purtroppo sì. Russia e Ucraina: la nuova amministrazione americana, dopo 3 anni di morte e guerra, sta riuscendo a riportare al tavolo Zelensky e Putin. Pensi davvero che sia arrivato il tempo della pace, mentre a Bruxelles qualcuno parla di armi ed eserciti?

Elon Musk: Beh, non ho rispetto per i guerrafondai e gli approfittatori della guerra e per coloro che vogliono che la guerra continui per sempre per i propri scopi. Questa è, a mio avviso, una cosa malvagia. Ehm, perché parlerò con qualcuno di sinistra e diranno: non dobbiamo cedere alla Russia. E io dico: ma non avete un piano per il successo. Quindi quello che state suggerendo è che mandiamo questi ragazzini nel tritacarne ogni giorno per niente, senza una fine in vista, per sempre? Questo è crudele, disumano e insensato. Quindi il presidente Trump ha ragione a questo riguardo, uh, ci deve essere pace. Ed è ora che il massacro, il massacro dei giovani e degli anziani si fermi. Uh, perché è questo? È ora di fermare questa insensata macchina della morte. Ecco a cosa si riduce davvero. Ci sono quelli a cui piace avere l’apparenza di empatia, ma poi non hanno la realtà dell’empatia. Quelli che sono pro-guerra hanno l’apparenza dell’empatia, sono ipocriti e bugiardi. Se vuoi la realtà dell’empatia, dobbiamo fermare la morte insensata di ogni giorno che dura per sempre. Questa è la vera empatia. Dovremmo preoccuparci di quegli uomini che stanno morendo nelle trincee in Ucraina e Russia, che [non] vogliono essere lì, sono coscritti, sono costretti ad essere lì. Costretti ad essere coscritti in Ucraina, coscritti in Russia. Sono costretti a uccidersi a vicenda. Perché? Per quanto tempo? È ora di smettere.

Intervistatore: Spero che l’applauso della sala ti raggiunga a Washington perché la pensiamo esattamente allo stesso modo. L’ultima domanda per non rubarti troppo tempo: sei un campione dell’innovazione, della visione del futuro, SpaceX, Neuralink, Starlink, Tesla. Ci sono tanti ragazzi qui, tanti giovani, tanti imprenditori. Elon, un tuo messaggio per l’Italia e per gli italiani in giorni in cui un certo sentimento anti-americano viene alimentato da certa stampa. Ecco, un tuo messaggio di speranza per il futuro per quanto riguarda le relazioni tra Italia e Stati Uniti ai tanti giovani che sono qui presenti al congresso della Lega.

Elon Musk: Beh, spero… …che spero che gli Stati Uniti e l’Europa possano stabilire una partnership molto stretta. Ovviamente siamo, c’è già un’alleanza, ma spero che ci possa essere una relazione molto stretta tra America ed Europa. E spero, ad esempio, per quanto riguarda i dazi, che alla fine si concordi che sia l’Europa che gli Stati Uniti dovrebbero muoversi, idealmente a mio avviso, verso una situazione a zero [dazi], creando efficacemente una zona di libero scambio tra Europa e Nord America. Ehm, e uh, sarebbe la mia… questo è ciò che spero accada. Ehm, e anche più libertà per le persone di muoversi tra Europa e Nord America se lo desiderano. Se desiderano lavorare in Europa o desiderano lavorare in America, dovrebbero essere autorizzati a farlo, a mio avviso. Ehm, quindi questo è stato certamente il mio consiglio al presidente.

Intervistatore: Perfetto, lo raccogliamo con entusiasmo. Un’ultima domanda mia, curiosità personale: hai mai avuto voglia in questi anni di mollare e dire “non ce la faccio”? Di dire “mi faccio da parte”? Di dire “è più grande di me”? È un messaggio che può valere per un imprenditore come per un politico nei momenti di difficoltà. Hai mai avuto questa voglia di mollare tutto, di mandare tutti a quel paese e con quello che hai costruito dire “Andate avanti voi, io mi faccio la mia vita”?

Elon Musk: Penso… avviare un’azienda, costruire un’azienda è come fissare il vetro e come mangiare il vetro e fissare l’abisso. Doloroso e difficile. Se hai bisogno di incoraggiamento per avviare un’azienda, ti consiglio di non avviare un’azienda. Ehm, detto questo, uh, le normative in Europa… L’Europa è sovraregolamentata. Ci sono troppe regole e normative che rendono molto difficile, creare un’azienda, e fanno troppo per proteggere le grandi aziende a scapito delle piccole e medie imprese. Quindi, uh, il risultato netto è che hai un mucchio di aziende molto piccole in Europa e poi, uh, è un piccolo numero di aziende molto grandi, ma poi non molto nel mezzo. Quindi deve esserci un modo per passare dall’essere una piccola azienda, se stai realizzando ottimi prodotti e servizi, per scalare fino a diventare alla fine una grande azienda. Ehm, ma hai effettivamente una cattura normativa [regulatory capture] da parte delle grandi corporation in Europa. Non vogliono davvero ridurre l’onere normativo, ehm, e a loro piace il fatto che le normative proteggano efficacemente i loro duopoli o monopoli in alcuni casi. Quindi davvero, penso che spetti al governo dire: no, dobbiamo promuovere le piccole imprese e permettere loro di competere, e ridurre le normative, perché la situazione normativa in Europa è soffocante. E Bruxelles sta amplificando enormemente questo.