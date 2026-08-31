Elon Musk costruisce la sua fonderia di turbine per non fermare i supercomputer della sua AI

La corsa globale all’intelligenza artificiale ha appena sbattuto contro un muro d’acciaio. Non mancano i chip e non mancano i programmatori: manca l’elettricità immediata per accendere i server.

La rete elettrica pubblica americana è troppo lenta per concedere nuovi allacciamenti in tempi utili, e le grandi centrali autonome a gas hanno le consegne bloccate fino al 2030. Di fronte a questo collo di bottiglia industriale, Elon Musk ha deciso di scavalcare l’intero mercato: SpaceX costruirà una propria fonderia a Bastrop, in Texas, per produrre internamente i componenti più critici e rari delle turbine a gas.

Consensus estimate is that ~15GW of AI compute produced in 2027 cannot be turned on in 2027. This is harder than just finding power, as you also need to build out all the transformers, wiring, liquid-cooling, (massive) chillers & complex networking. https://t.co/cRXJ1Wrkri — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2026

Che cosa sono le pale speciali e perché sono introvabili

Il cuore di una turbina a gas industriale è composto da pale rotanti e palette fisse (blades and vanes). La particolarità di questi oggetti altamente tecnologici è la necessità di essere particolarmente ben progettati per resistere a condizioni al limite:

Temperature estreme: Lavorano tra i 1.650 °C e i 1.980 °C, circa 400 °C oltre il punto di fusione delle superleghe di cui sono fatte.

Lavorano tra i 1.650 °C e i 1.980 °C, circa 400 °C oltre il punto di fusione delle superleghe di cui sono fatte. Tecnologia a cristallo singolo: Per non fondere né spezzarsi sotto lo sforzo della rotazione, vengono fuse come un unico cristallo continuo sottovuoto e raffreddate internamente da minuscoli canali d’aria.

Per non fondere né spezzarsi sotto lo sforzo della rotazione, vengono fuse come un unico cristallo continuo sottovuoto e raffreddate internamente da minuscoli canali d’aria. Monopolio produttivo: Al mondo esistono solo 3 o 4 aziende capaci di effettuare queste fusioni su scala industriale. Si tratta di spezzare quindi un oligopolio incredibilmente redditizio.

Al mondo esistono solo 3 o 4 aziende capaci di effettuare queste fusioni su scala industriale. Si tratta di spezzare quindi un oligopolio incredibilmente redditizio. Tempi lunghissimi: Un singolo lotto richiede tra le 60 e le 90 settimane di lavorazione. La sfida di Musk sta proprio nel tagliare questi tempi.

I colossi dell’energia come GE Vernova hanno l’intera capacità produttiva già venduta fino alla fine del decennio. Chi ordina una turbina oggi, rischia di vederla montata tra quattro o cinque anni.

Componente / Fattore Situazione attuale del mercato Obiettivo di Musk (SpaceX) Fornitori mondiali Solo 3-4 fonderie specializzate Fonderia proprietaria a Bastrop (Texas) Tempi di attesa Ordini saturi fino al 2030 Riduzione dei tempi di messa in opera di 18 mesi Destinazione d’uso Centrali elettriche tradizionali Data center AI (xAI) e razzi spaziali (Raptor)

Perché Musk entra nella produzione pesante

I data center di xAI (come il supercomputer Colossus) consumano gigawatt di potenza continua. Aspettare i tempi burocratici della rete o le liste d’attesa dei fornitori significherebbe perdere la leadership tecnologica contro OpenAI, Google e Microsoft.

Musk applica così la sua classica ricetta di integrazione verticale: se i fornitori esterni non tengono il passo, l’infrastruttura si fabbrica in casa. Tra l’altro, SpaceX maneggia già superleghe ad altissima resistenza per le turbopompe dei motori a razzo Raptor, creando sinergie industriali tra spazio e intelligenza artificiale.

Nel frattempo, per non restare al buio, Musk ha acquistato la società APR Energy, mettendo le mani su decine di turbine mobili su rimorchio (come le GE TM2500 e le Mitsubishi FT8) per generare subito oltre 1 GW di corrente sul posto.

La realtà industriale batte le illusioni digitali

L’economia digitale immateriale poggia interamente su ferro, silicio, gas naturale e fonderie pesanti. Se si vuole vincere nell’intelligenza artificiale non lo si può fare senza un’industria pesante efficiente e moderna. Qualcosa che sembra essere stato dimenticato in Europa, dove si pensa all’intelligenza artificiale senza prima valutare il problema energetico.

Mentre la Silicon Valley raccontava un futuro fatto solo di software leggero nel cloud, il vero limite dello sviluppo economico torna a essere la capacità produttiva di base e la disponibilità di energia a basso costo. Chi controlla la fabbricazione fisica dei componenti strategici controlla il ritmo della trasformazione tecnologica.