Elezioni Midterm 2026: la valanga di dollari Repubblicana che spaventa la Sinistra USA

I Democratici americani guardavano ai sondaggi per le elezioni di metà mandato con un cauto ottimismo. La storia insegna che il partito al governo perde quasi sempre seggi al Congresso durante le consultazioni intermedie. Eppure, dietro i sorrisi di facciata, nei corridoi del partito dell’Asinello è scattato un vero e proprio stato di panico.

La causa non è un improvviso calo di popolarità nei sondaggi. La causa è molto più solida e sonante: una vera e propria montagna di denaro in mano ai Repubblicani. I dati della Federal Election Commission pubblicati a fine giugno indicano che i Comitati Nazionali del GOP e i loro Super PAC hanno accumulato la cifra record di 657 milioni di dollari. I Democratici, nello stesso periodo, sono fermi ad appena 334 milioni.

Se a questa somma si aggiunge il Super PAC filotrumpiano MAGA Inc., che da solo gestisce un tesoretto di oltre 400 milioni di dollari, il divario diventa abissale. La riserva di cassa dei conservatori supera di oltre tre volte l’intera capacità finanziaria della sinistra.

QUATTRINI E POLITICA: LE CASSE DI PARTITO A CONFRONTO (GIUGNO 2026)

Organizzazione Repubblicani (GOP) Democratici (DEM) Comitato Nazionale (RNC / DNC) 128 milioni $ 16 milioni ( debito ex campagna presidenziale 18 milioni) Comitato Senato 55,9 milioni $ 41 milioni $ Comitato Camera 92,7 milioni $ 79 milioni $ Super PAC Principali 163 milioni $ di vantaggio sui dem Base (ca 200 milioni) MAGA Inc. (Fondo Speciale) > 400 milioni $ — TOTALE STIMATO RISERVE ~ 1,05 miliardi $ ~ 334 milioni $

Ecco un grafico ben esplicativo della situazione

La sentenza della Corte Suprema che cambia la partita

A complicare la vita ai Democratici non è solo la quantità di denaro in sé. È arrivata una decisione giudiziaria che rischia di trasformare questo divario monetario in una macchina da guerra elettorale implacabile.

Il 30 giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso la storica sentenza sul caso NRSC v. FEC. I giudici hanno stabilito che i limiti ai finanziamenti coordinati tra i partiti nazionali e i singoli candidati violano il Primo Emendamento sulla libertà di espressione.

Cosa significa in parole semplici? Fino a ieri, il partito non poteva spendere cifre illimitate per comprare pubblicità a braccetto con il proprio candidato. Bisognava passare attraverso canali indiretti. Oramai il tetto è crollato. I Repubblicani possono rovesciare centinaia di milioni di dollari direttamente nei collegi più incerti, supportando senza intermediari i propri uomini.

Il punto chiave: Prima della sentenza, i soldi dei Super PAC finivano in campagne pubblicitarie separate e spesso imprecise. Ora, le casse centrali possono spendere illimitatamente in perfetto accordo tattico con i candidati locali.

Le guerre intestine e il caro-pubblicità

Mentre il GOP accumula risorse, il Partito Democratico deve affrontare due problemi interni molto seri:

I costi dei media digitali: La pubblicità politica non si fa più solo in TV. Oggi bisogna coprire piattaforme streaming, social network, podcast e siti web. Questo frammenta l’audience e fa salire alle stelle il costo per raggiungere i singoli elettori.

La pubblicità politica non si fa più solo in TV. Oggi bisogna coprire piattaforme streaming, social network, podcast e siti web. Questo frammenta l’audience e fa salire alle stelle il costo per raggiungere i singoli elettori. Le primarie laceranti: L’ala radicale del partito, guidata dai Socialisti Democratici d’America (DSA), ha lanciato sfide interne aggressive contro i deputati centristi uscenti. Questo significa che i Democratici stanno prosciugando i propri conti correnti per battersi tra di loro, prima ancora di affrontare i Repubblicani.

Esiste una parziale eccezione nei singoli duelli per il Senato in stati chiave come la Georgia, il Texas o la Carolina del Nord. Lì i singoli candidati dem hanno raccolto buone cifre. Tuttavia, il vantaggio individuale rischia di essere spazzato via quando la centrale nazionale del GOP deciderà di sganciare la massa d’urto di MAGA Inc. nelle ultime settimane di campagna.

L’effetto economico delle elezioni americane: cosa rischia chi scommetteva contro Trump

Negli ultimi anni, larga parte dei media e degli analisti europei ed italiani ha raccontato un racconto a senso unico. Ci veniva descritto un Partito Repubblicano isolato, privo del sostegno del grande capitale e destinato al declino di fronte al ricchissimo establishment progressista.

I numeri ufficiali raccontano un’altra storia. I grandi investitori, il mondo produttivo e l’imprenditoria americana stanno scommettendo in modo massiccio sul ritorno dei conservatori al controllo totale del Congresso.

Dal punto di vista pratico ed economico, una vittoria repubblicana alle Midterm avrebbe ricadute dirette e immediate anche sull’Europa e sull’Italia:

Politica fiscale ed energia: L’estensione dei tagli fiscali del Tax Cuts and Jobs Act e una spinta deregulation sull’energia fossile americana abbatteranno i costi energetici per le imprese USA, aumentando la pressione competitiva sulle aziende europee. Sarà interessante vedere la Commissione proseguire con la propria politica autodistruttiva. Dazi e commercio: Un Congresso a maggioranza repubblicana darà mano libera all’amministrazione per applicare tariffe protettive sulle merci importate. Spesa pubblica e tassi d’interesse: Il contenimento della spesa pubblica a Washington potrebbe raffreddare l’inflazione americana, condizionando le decisioni delle banche centrali sui tassi d’interesse mondiali.

Chi in Italia ha scommesso sul crollo economico e finanziario dell’area conservatrice USA rischia di trovarsi spiazzato da una realtà ben diversa. Il denaro non garantisce automaticamente la vittoria, ma indica chiaramente dove stanno fluendo le aspettative dei mercati. Chi ha denaro non lo punta sui quelli che ritiene perdenti.