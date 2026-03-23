Elezioni in Renania-Palatinato: trionfa la CDU, crolla la SPD, ma il sistema dei veti la tiene al potere

La Renania-Palatinato volta pagina, o quasi. Dopo ben 35 anni, la CDU torna a essere la prima forza politica del Land, segnando una netta vittoria sulle forze progressiste. Gordon Schnieder si prepara a guidare il prossimo governo regionale, ma, osservando le dinamiche post-elettorali, il paradosso politico tedesco è servito: nonostante una sconfitta bruciante, la SPD si appresta a rimanere comodamente al potere.

I numeri, prima di tutto, parlano chiaro. L’affluenza è salita al 69,5%, un segnale di forte partecipazione rispetto al 64,3% del 2021. Ecco i risultati preliminari definitivi:

CDU (Unione): 31,0% (+3,3%)

31,0% (+3,3%) SPD: 25,9% (-9,8%)

25,9% (-9,8%) AfD: 19,5% (+11,2%)

19,5% (+11,2%) Verdi: 7,9% (-1,4%)

7,9% (-1,4%) La Sinistra: 4,4% (+1,9%)

4,4% (+1,9%) Liberi Elettori (FW): 4,2% (-1,2%)

4,2% (-1,2%) FDP: 2,1% (-3,4%)

Germany, 99.6% votes counted: Rhineland-Palatinate regional parliament election CDU (EPP): 31.0% (+3.3)

SPD (S&D): 25.9% (-9.8)

AfD (ESN): 19.5% (+11.2)

GRÜNE (Greens/EFA): 7.9% (-1.4)

LINKE (LEFT): 4.4% (+1.9)

FW (RE): 4.2% (-1.2)

FDP (RE): 2.1% (-3.4)

BSW (NI): 1.9% (+1.9)… pic.twitter.com/DlWmm5wRQ4 — Europe Elects (@EuropeElects) March 22, 2026

Come si evince dai dati, il panorama politico subisce una scossa notevole. I liberali della FDP e i Liberi Elettori rimangono fuori dal parlamento regionale, non avendo superato la soglia di sbarramento e confermano la crisi dei liberali in germania, ma anche fuori. La Sinistra, pur in crescita, non conquista alcun seggio. Il vero balzo in avanti lo compie l’AfD, che incassa un notevole incremento di consensi piazzandosi saldamente al terzo posto.

Qui, tuttavia, entra in gioco la vera anomalia del sistema istituzionale attuale. Poiché tutte le forze politiche escludono a priori qualsiasi alleanza con l’AfD, applicando un rigido “cordone sanitario”, le opzioni per formare una maggioranza si riducono di fatto a una sola: una riedizione della “Grosse Koalition”, ovvero un’alleanza nero-rossa tra CDU e SPD.

Il risultato è politicamente curioso. La SPD perde quasi dieci punti percentuali, riceve una sonora bocciatura dalle urne, ma, per un gioco di veti incrociati, si ritrova a essere l’unico partner di coalizione possibile per il vincitore Schnieder. Si tratta di uno schiaffo all’elettorato che, dati alla mano, chiedeva forte discontinuità, ma, incredibilmente, l’esito avvantaggia chi ha perso.

Questa dinamica, se da un lato garantisce la governabilità, dall’altro si sta rivelando una posizione estremamente dannosa per lo stesso centrosinistra. Continuare a governare come partner obbligato, senza un vero mandato popolare vincente, erode inesorabilmente la base elettorale della SPD. Il partito si logora nelle stanze del potere, incapace di rigenerarsi all’opposizione e costretto a compromessi continui.

La Renania-Palatinato rischia così di anticipare ciò che vedremo a livello federale: coalizioni forzate in cui partiti sconfitti continuano a governare per mancanza di alternative “accettabili”. Un equilibrio tecnico, certamente, ma, nel lungo periodo, un meccanismo che allontana sempre più i cittadini dalle urne.