Aumentano le domande sull’integrità e la correttezza delle elezioni federali anticipate in Germania, con preoccupazioni incentrate principalmente sugli ostacoli incontrati dai tedeschi che vivono all’estero. Sicuramente partiti come BSW, che hanno mabcato la soglia elettorale per poche decine di migliaia di voti vorranno percorrere questa strada, molto complicata.

Dopo il voto del 23 febbraio, l’ex presidente della Corte costituzionale tedesca, Hans-Jürgen Papier, ha sostenuto il 24 febbraio che “il processo che circonda le attuali elezioni dei tedeschi all’estero non è privo di problemi dal punto di vista costituzionale”.

In un’intervista al quotidiano Berlin Zeitung, ha osservato che, in linea di principio, l’uguaglianza elettorale sancita dalla Legge fondamentale, o Costituzione, potrebbe essere stata violata.

I suoi commenti sono arrivati quando il Partito Liberale Democratico (FDP) e il partito di estrema sinistra Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) hanno messo in dubbio l’integrità delle elezioni, entrambi non riuscendo a superare la soglia del 5% per entrare nel Bundestag.

Prima del voto, molti tedeschi che vivono all’estero, tra cui Miguel Berger, ambasciatore tedesco nel Regno Unito, si erano lamentati di non aver ricevuto in tempo i documenti per il voto per corrispondenza.

“Nessun Wahlunterlagen [documento di voto] è arrivato a casa mia a Londra!” ha detto Miguel Berger su X il 24 febbraio.

“Con le Bundestagswahl [elezioni federali], molti tedeschi che vivono all’estero non possono esercitare il loro diritto di voto. Le scadenze sono state calcolate troppo strette e le procedure erano troppo burocratiche. È urgente una riforma”, ha aggiunto il diplomatico.

Deutsche Post ha stimato che le lettere internazionali standard impiegano circa 6-10 giorni lavorativi per raggiungere gli Stati Uniti, 8-12 giorni lavorativi per l’Argentina e 10-17 giorni lavorativi per l’Australia.

Queste stime suggeriscono che se i documenti elettorali fossero stati spediti dalla Germania il 10 febbraio, potrebbero arrivare in Australia non prima del 28 febbraio, ben dopo il risultato delle elezioni. Eppure si conosceva la data delle elezioni da tempo, perché non spedire prima i documenti?

La leader del BSW Sarah Wagenknecht lo ha sottolineato in una conferenza stampa il 24 febbraio, dicendo: “Questo solleva la questione della validità legale del risultato delle elezioni”.

“Esamineremo la questione e consulteremo gli avvocati, motivo per cui ne parliamo solo brevemente alla fine”, ha aggiunto.

Wagenknecht ha detto che non è ancora chiaro quanti dei 230.000 tedeschi registrati per votare all’estero non siano stati in grado di votare.

Anche un altro membro del BSW, Fabio de Masi, ha espresso le sue preoccupazioni.

Il 24 febbraio, l’eurodeputato ha sostenuto che gli elettori all’estero interessati da questioni amministrative avrebbero potuto influenzare il risultato delle elezioni se avessero potuto partecipare al voto.

“Temo che queste elezioni terranno ancora occupata la Corte costituzionale federale. Dopo aver contato tutti i 299 collegi elettorali, il BSW si attesta al 4,972%. Quindi manca lo 0,028% per superare la soglia del 5%“, ha detto.

”Se riesco ancora a fare i conti, si tratta di circa 13.000 voti su poco meno di 50 milioni di elettori che hanno votato. Tredicimila voti rappresentano circa il 6% dei 213.000 tedeschi residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali che sono stati significativamente impediti di votare”, ha aggiunto.

Anche i membri dell’FDP avevano criticato il processo elettorale prima del risultato del voto.

Tra questi, Konstantin Kuhle ha osservato all’inizio del 23 febbraio che gli elettori tedeschi all’estero erano circa tre o quattro milioni alle elezioni.

“Questo non riguarda solo l’FDP, ma tutti i partiti. È uno scandalo perché a molti tedeschi all’estero viene impedito di esercitare i propri diritti democratici. Questo è indegno di una democrazia”, ha detto ai media tedeschi.

Rimane la questione se tali questioni avrebbero influito sulla legittimità di un nuovo governo tedesco.

Nel complesso, ritengo che in questo caso vi sia un alto rischio che la pietra angolare della democrazia e la fiducia nell’integrità delle elezioni possano essere violate.

Una cosa sembrava certa: se il BSW e il FDP avessero ottenuto seggi nel Bundestag, formare una coalizione sarebbe stato molto più complicato per il partito vincente, l’Unione Cristiano Democratica (CDU) e il suo leader Friedrich Merz.

Se FDP e BSW fossero stati rappresentati, Merz si sarebbe trovato di fronte a un’altra complicata alleanza a tre, dopo la precedente amministrazione “a semaforo”.

Invece, Merz si sta ora rivolgendo alla SPD nel tentativo di costruire una maggioranza di governo.

Nel novembre 2024, Ruth Brand, la responsabile federale delle elezioni incaricata di supervisionare e garantire il corretto svolgimento delle elezioni federali in Germania, ha avvertito l’ormai uscente cancelliere Olaf Scholz delle difficoltà che potrebbero sorgere se si tenessero nuove elezioni troppo presto.

In una lettera intitolata Sfide e rischi di elezioni anticipate a gennaio o febbraio 2025, Brand ha evidenziato cinque rischi, tra cui i dubbi sull’integrità delle elezioni.

“Nel complesso, in questo caso vedo un rischio elevato che la pietra angolare della democrazia e la fiducia nell’integrità delle elezioni possano essere violate”, ha affermato.

In Germania, chiunque voglia contestare il risultato delle elezioni ha due mesi di tempo per presentare un reclamo al Bundestag.

Da lì, la commissione parlamentare per il controllo delle elezioni deciderà se ordinare o meno un riconteggio, correggere i risultati o persino richiedere una ripetizione del voto nelle aree contestate. Per i partiti esclusi si tratta di una corsa in salita, letteralmente.