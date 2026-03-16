Elezioni in Castiglia e León: Il PP si conferma, l’economia non salva Sánchez

La Spagna rurale e profonda ha emesso il suo verdetto. Il Partito Popolare (PP) conservatore ha incassato la sua terza vittoria in un’elezione regionale negli ultimi tre mesi, consolidando un trend che sembra delineare un lento, ma inesorabile, logoramento del governo nazionale guidato da Pedro Sánchez.

I risultati in Castiglia e León, una regione chiave per comprendere l’umore della provincia spagnola, ci consegnano un quadro politico molto chiaro. Ecco i dati definitivi, con il 96% delle schede scrutinate, per il parlamento regionale di 82 seggi:

Partito Seggi 2026 Seggi 2022 Variazione Partito Popolare (PP) 33 31 +2 Partito Socialista (PSOE) 30 28 +2 Vox 14 13 +1

I socialisti, a onor del vero, hanno fermato l’emorragia di voti vista nelle recenti elezioni in Estremadura e in Aragona, recuperando terreno. Tuttavia, il blocco di centrodestra ha i numeri per governare agevolmente.

Il governo Sanchez sta cercando, in ogni modo, cercando soprattutto di capitalizzare i risultati economici ottenuti sino ad ora, ma senza un particolare successo nellelettorato che appare poco colpito da questi numeri e molto più interessato agli scandali che percorrono il governo socialista.

Questa fase politica in Spagna viene ad essere contraddistinta dalle seguenti fasi:

Il distacco dalla realtà materiale: Sánchez ha tentato di trasformare questa elezione in un referendum sulla politica estera, ponendo l’accento sulla sua forte opposizione alla guerra in Iran e rifiutando l’uso delle basi spagnole agli Stati Uniti. Gli elettori della Castiglia e León, tuttavia, si sono recati alle urne pensando a temi ben più concreti: agricoltura, spopolamento, immigrazione e tenuta dei servizi pubblici.

Sánchez ha tentato di trasformare questa elezione in un referendum sulla politica estera, ponendo l’accento sulla sua forte opposizione alla guerra in Iran e rifiutando l’uso delle basi spagnole agli Stati Uniti. Gli elettori della Castiglia e León, tuttavia, si sono recati alle urne pensando a temi ben più concreti: agricoltura, spopolamento, immigrazione e tenuta dei servizi pubblici. La narrazione “Anti-Trump”: Il tentativo del premier di ergersi a paladino della sinistra globale, in netta contrapposizione a figure come Donald Trump, non sta pagando i dividendi sperati. L’elettorato medio spagnolo sembra sempre più disinteressato a queste grandi battaglie ideologiche internazionali, preferendo risposte pragmatiche alle crisi locali.

Il tentativo del premier di ergersi a paladino della sinistra globale, in netta contrapposizione a figure come Donald Trump, non sta pagando i dividendi sperati. L’elettorato medio spagnolo sembra sempre più disinteressato a queste grandi battaglie ideologiche internazionali, preferendo risposte pragmatiche alle crisi locali. La questione morale: La popolarità del primo ministro è stata duramente colpita da recenti scandali di corruzione che hanno coinvolto la moglie e due dei suoi più stretti collaboratori, incrinando l’immagine di integrità del governo.

La popolarità del primo ministro è stata duramente colpita da recenti scandali di corruzione che hanno coinvolto la moglie e due dei suoi più stretti collaboratori, incrinando l’immagine di integrità del governo. Il consolidamento di Vox: La formazione nazionalista non ha sfondato la soglia psicologica del 20% a cui puntava, ma si è attestata su un solido 19%. Questo la rende, matematicamente e politicamente, l’alleato obbligato per il PP nella gestione delle regioni chiave.

I buoni fondamentali economici non riescono a coprire le crepe di una leadership che appare sempre più distante dal sentimento popolare. La fine dell’era Sánchez sembra, politicamente parlando, sempre più vicina. L’ennesima dimostrazione che, in politica, i fogli Excel con il PIL in crescita contano, ma la percezione, la credibilità e il pragmatismo contano ancora di più.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.