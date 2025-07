Domani si vota per la Camera Alta del Giappone, una sorta di Senato, con 125 seggi in palio. Se la sconfitta del partito di governo Liberaldemocratico è quasi sicura, così come l’affermarsi della forza di centrodestra moderata alternativa, DPP, Partito Democratico del Popolo, la vera sopresa potrebbe provenire dall’affermazione di un partito populista, una novità per il panorama giapponese, il Sanseito.

Il partito Sanseito (参政党) sta emergendo come un attore inaspettato. Questa formazione, relativamente nuova, ha sorpreso gli osservatori raggiungendo il secondo posto in alcuni sondaggi, dietro solo al Partito Liberal Democratico (LDP), al potere da lungo tempo. In altri comunque ha il ruolo di una forza politica rilevanti.

I media stranieri hanno spesso etichettato Sanseito come “estrema destra” per i suoi slogan nazionalisti e la forte retorica anti-globalista. Tuttavia, un esame più approfondito della sua piattaforma rivela un’agenda conservatrice più sfumata, che enfatizza i valori tradizionali, la sovranità nazionale e un contrasto a quelli che il partito considera gli eccessi della globalizzazione.

Origini e Ascesa di Sanseito

Fondato nel marzo 2020, Sanseito (che significa “Partito della Partecipazione Politica”) è nato da un gruppo di attivisti conservatori guidati da Sohei Kamiya. Nelle elezioni della Camera dei Consiglieri del 2022, Sanseito ha presentato candidati a livello nazionale e ha ottenuto oltre il 2% dei voti, assicurandosi il suo primo seggio nella Dieta Nazionale del Giappone e il riconoscimento ufficiale come partito politico.

Da allora, la sua presenza è cresciuta. A metà del 2025, il partito detiene 2 seggi nella Camera Alta, 3 nella Camera Bassa, e vanta oltre cento membri in assemblee locali in tutto il Giappone. La rapida ascesa di Sanseito è stata alimentata da un uso efficace dei social media, comizi all’aperto e un appello agli elettori delusi dalla politica tradizionale. All’inizio di luglio 2025, un sondaggio Kyodo News ha persino posizionato Sanseito al secondo posto nelle preferenze degli elettori per i seggi della Dieta determinati dalla rappresentanza proporzionale a livello nazionale.

Takashi Arimoto, giornalista del Sankei Shimbun, ha commentato in un episodio di Nippon Journal del 15 luglio: “Il gioco di Sanseito a livello locale è forte. È stato costruito attraverso la loro esperienza nelle reti municipali allineate con l’LDP. Ecco perché in aree conservatrici come Toyama, l’LDP sta inaspettatamente faticando contro di loro”.

Valori Tradizionali e Prospettiva Storica

Sanseito si proclama un partito che difende la tradizione, la famiglia e l’orgoglio nazionale. Al centro della sua ideologia vi è una profonda venerazione per l’Imperatore e l’eredità del Giappone. A differenza di gruppi nazionalisti più estremi, Sanseito abbraccia l’eredità della Restaurazione Meiji (1868) e la nazione moderna che essa ha creato.

Il partito “posiziona il sistema centrato sull’Imperatore come fondamentale” per il Giappone e considera la modernizzazione dell’era Meiji come una rinascita della politica nazionale, formando la base della sua visione conservatrice. Questo punto di vista è difficilmente comprensibile per un italiano, abituato a non credere più a nessuna autorità, ma per il Giappone la figura imperiale ha ancora un’aura divina. Politicamente l’Imperatore non ha quasi nessun potere, ma rappresenta comunque l’identità giapponese, qualcosa che in occidente si è completamente perso.

Ciò significa che Sanseito sostiene l’educazione patriottica e il recupero di certi valori prebellici, ma in un contesto moderno. Ad esempio, elogia il Rescritto Imperiale sull’Educazione del 1890 per i suoi principi morali universali. Il partito spera di introdurre un’educazione morale aggiornata nelle scuole, non per ripristinare letteralmente gli editti dell’era Meiji, ma per re-inculcare l’etica e l’amore per la patria nei giovani di oggi.

Sanseito si distingue dalle fazioni revisioniste o ultranazionaliste. Non glorifica il militarismo passato del Giappone né cerca di rovesciare l’ordine democratico del dopoguerra. Pur essendo critico della narrativa prevalente di colpa postbellica e delle critiche unilaterali alle azioni del Giappone in tempo di guerra, rimane cauto nell’assegnare la responsabilità della guerra.

La visione del partito è quella di imparare dalle lezioni della guerra per il futuro, piuttosto che difendere o romanticizzare il regime bellico del Giappone. A differenza dei revisionisti intransigenti, Sanseito non sostiene che il Giappone avesse completamente ragione durante la Seconda Guerra Mondiale, né adotta un tono anti-americano o anti-Alleati. In sostanza, Sanseito si posiziona leggermente a destra della posizione tenuta dal defunto ex Primo Ministro Shinzo Abe, sostenendo l’orgoglio nella storia e nelle tradizioni del Giappone. Questa prospettiva storica più equilibrata è un punto chiave che distingue Sanseito dall’etichetta di “estrema destra”.

In una recente intervista con il giornalista Shinichiro Suda, Kamiya ha spiegato: “Non vogliamo imbiancare il passato. Tuttavia, le giovani generazioni meritano di conoscere i successi e gli ideali del Giappone, non solo i suoi errori. Vogliamo un’educazione equilibrata che promuova l’orgoglio nazionale”. Ha aggiunto che “il nostro obiettivo non è la regressione, è il rinnovamento”.

Immigrazione e Effetto a Catena

Una delle posizioni più discusse di Sanseito è la sua piattaforma “Prima i Giapponesi” (日本人ファースト) sull’immigrazione e la sovranità nazionale. Il partito propone controlli sull’immigrazione più severi, inclusa l’introduzione di un tetto massimo per gli ingressi stranieri e la creazione di sistemi per verificare la lealtà al Giappone dei residenti stranieri a lungo termine. Questo lo allinea con i partiti conservatori occidentali, ma non dà una soluzione alla crisi demografica.

Il programma politico di Sanseito dedica ampia attenzione alla gestione della residenza straniera. Elenca misure come la sospensione dei pagamenti di welfare ai non cittadini, la restrizione degli stranieri dall’occupare posti di lavoro sensibili nel settore pubblico e l’istituzione di un’agenzia governativa dedicata alla supervisione delle politiche relative agli stranieri. Inoltre, sostiene la limitazione della proprietà straniera di terreni giapponesi, in particolare in aree strategiche, a causa di preoccupazioni per la sicurezza e la cultura.

Queste posizioni hanno attirato critiche da parte di osservatori liberali, che sostengono che rischiano di alimentare la xenofobia. Sanseito, tuttavia, difende questo approccio come patriottismo di buon senso piuttosto che razzismo. “Questo è il Giappone — quindi non dovremmo creare un sistema che serva veramente il popolo giapponese?”, ha chiesto Kamiya a un comizio nel luglio 2025. “Non è forse naturale progettare le nostre politiche economiche e fiscali per mettere al primo posto i nostri cittadini?”

In particolare, l’ascesa di Sanseito ha spinto anche i partiti tradizionali ad assumere posizioni più dure nei confronti dei residenti stranieri. Ad esempio, l’LDP ha recentemente promesso di raggiungere “zero stranieri illegali” e di controllare gli acquisti di terreni da parte di stranieri, mosse ampiamente viste come una risposta alla popolarità di Sanseito.

Istruzione, Famiglia e Salute

La piattaforma di Sanseito enfatizza anche la ricostruzione del tessuto sociale del Giappone attraverso la riforma dell’istruzione, il sostegno alle famiglie e politiche attente alla salute. Uno dei tre “pilastri” politici principali del partito è l’istruzione. Il partito chiede il rafforzamento della cultura tradizionale e dell’etica nei programmi scolastici, fornendo ulteriore sostegno a genitori e figli, e invertendo il calo delle nascite. Ad esempio, il partito propone generosi assegni familiari e borse di studio (con priorità ai cittadini giapponesi) in modo che le difficoltà economiche non scoraggino l’allevamento dei figli o l’istruzione.

In termini di salute pubblica e politica alimentare, Sanseito promuove quella che definisce “sovranità alimentare e sanitaria”. Ciò include la promozione dell’agricoltura biologica, la riduzione della dipendenza dagli alimenti importati e il mantenimento degli elevati standard di sicurezza alimentare del Giappone. Si oppone alla privatizzazione di servizi essenziali, come il sistema postale e l’acqua comunale, sostenendo invece il controllo governativo sulle infrastrutture critiche per la vita quotidiana.

Il partito ha guadagnato attenzione durante la pandemia di COVID-19 per il suo scetticismo nei confronti di alcune direttive di sanità pubblica. Si è opposto vocalmente agli obblighi generalizzati di mascherine, ai test PCR di massa e ai requisiti vaccinali. Sanseito ha inquadrato queste misure come esempi di eccessiva ingerenza governativa influenzata da agende globali, enfatizzando invece l’autonomia personale in materia di salute.

Una Nuova Voce Conservatrice

Le proposte chiave includono la riduzione delle tasse, l’investimento in opere pubbliche rurali e la protezione di agricoltori e piccole imprese. Alcune idee, come trattare gli agricoltori come quasi-dipendenti pubblici, richiamano persino politiche presenti nella sinistra giapponese. Ma ciò che lega queste proposte è il nazionalismo, non il socialismo. Il loro obiettivo è impedire che la ricchezza e la sovranità del Giappone fluiscano all’estero, anche se ciò significa tollerare costi interni più elevati.

La piattaforma di Sanseito sta ridisegnando la politica giapponese, mescolando conservatorismo, populismo e attivismo di base, pur operando all’interno delle norme democratiche. Comprendere il nuovo partito secondo i suoi stessi termini, piuttosto che attraverso stereotipi, è essenziale per capire la direzione futura della mappa politica del Giappone. Tra l’altro questo ci fa comprendere anche l’unicità del Giappone dal punto di vista cultare e politico: vi immaginate che sarebbe possibile in Italia la nascita di un partito che si basasse sulla riscoperta dell’onesta, della cultura e delle virtù nazionali? Sarebbe incredibile!