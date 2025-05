La verità sull’economia cinese spesso ci arriva attrvaerso indicatori apparentemente secondari, ma che indicano come le aziende cinesi non stiano crescendo, e quindi non assorbano risorse legate, appunto, alla crescita.

Le banche cinesi hanno esteso 280 miliardi di CNY in nuovi prestiti in yuan nell’aprile del 2025, nettamente al di sotto dei 730 miliardi di CNY del periodo corrispondente dell’anno precedente e meno delle aspettative del mercato di 700 miliardi di CNY, per riflettere la più bassa estensione di nuovo credito per il periodo dal 2005.

Il crollo riflette l’impatto iniziale della guerra commerciale con gli Stati Uniti, che ha ostacolato l’appetito delle imprese e delle famiglie per il nuovo credito.

A sua volta, il finanziamento sociale totale, che comprende il volume totale dei finanziamenti forniti dal sistema finanziario all’economia reale, è cresciuto di 1.16 trilioni di CNY nel periodo, per allinearsi all’impegno del governo centrale di aumentare le vendite di obbligazioni, soprattutto attraverso l’emissione di debito speciale a lunghissimo termine nel corso del mese.

Inoltre, la crescita dei prestiti in essere è aumentata del 7,2% per il secondo mese e l’ampia misura dell’offerta di moneta è cresciuta dell’8% su base annua, l’aumento più netto da oltre un anno.

Ecco il grafico relativo ai nuovi prestiti:

Quindi le aziende non si aprono a nuove iniziative. Il totale del credito cresce, ma perché lo Stato continua lo stimolo tramite le amministrazioni locali, cioè le famose obbligazioni emesse dalle amministrazioni olicali o dai veicoli speciali di finanziamento, ma le aziende non aprono nuovi mutui. Piuttosto proseguono con i prestiti precedenti.

Questo dato è significativo del fatto che la crescita economica cinese non è generata dal settore privato, ma piuttosto da quello pubblico, e che l’impatto del gelo del commercio con gli USA ad Aprile ha avuto molto più effetto di quanto si sia comunicato all’esterno.