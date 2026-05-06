Ecco perché Bruxelles nega all’Italia la flessibilità sul Patto di Stabilità

La Commissione europea continua a negare all’Italia l’attivazione delle clausole di salvaguardia previste dall’articolo 26 del Patto di Stabilità per affrontare il caro energia, sostenendo che non esistono le condizioni di una “grave recessione”. Una posizione che, al di là della veste giuridica, non è neutrale: è una scelta politica precisa. Bruxelles non sta applicando semplicemente delle regole: sta decidendo consapevolmente di non concedere all’Italia margini di manovra. La flessibilità non viene esclusa perché impossibile, ma perché non ritenuta opportuna.

Il punto è che la crisi energetica non è neutrale né uniforme. È una crisi profondamente asimmetrica, che colpisce gli Stati membri in funzione del loro mix energetico. L’Italia è tra i Paesi più esposti: dipende in larga misura dal gas e quindi dai prezzi energetici globali. Le tensioni geopolitiche nel Golfo Persico, a partire dal ruolo dell’Iran, non incidono solo sul petrolio ma sull’intero equilibrio energetico globale: attraverso lo Stretto di Hormuz transitano sia flussi petroliferi sia una quota rilevante di gas naturale liquefatto. È per questo che shock di questo tipo tendono a trasmettersi simultaneamente sia ai prezzi del greggio sia a quelli del gas, amplificando l’impatto sui Paesi più esposti come l’Italia.

Di fronte a una crisi di questo tipo, la logica economica imporrebbe interventi tempestivi e mirati, anche in via preventiva. Prevenire, non inseguire le crisi. Invece, la Commissione si rifugia in una lettura formalistica delle regole: niente recessione generalizzata, dunque niente clausole di salvaguardia. Ma questo approccio è economicamente miope. Le crisi non si affrontano quando esplodono, ma quando si manifestano i segnali iniziali. Attendere il deterioramento conclamato per intervenire significa trasformare uno shock gestibile in un problema sistemico.

Il punto decisivo, tuttavia, è un altro: le clausole di salvaguardia previste dall’articolo 26 lasciano alla Commissione un margine di discrezionalità enorme. Non esistono soglie automatiche né criteri oggettivi stringenti. Stabilire quando una situazione è “eccezionale” e quando l’impatto sulle finanze pubbliche è sufficientemente grave è, nei fatti, una decisione politica. Non tecnica: politica. E come tale viene utilizzata.

La prova è nei fatti recenti. Per le spese militari, le clausole di salvaguardia sono state attivate rapidamente e senza particolari resistenze: 17 Stati membri hanno ottenuto flessibilità. In quel caso, l’emergenza è stata riconosciuta senza esitazioni. Per il caro energia, invece, no. La differenza è una sola: cosa Bruxelles considera prioritario. Quando la spesa è qualificata come strategica a livello europeo, la flessibilità diventa possibile; quando riguarda esigenze economiche e sociali interne, diventa improvvisamente impraticabile.

Ed è qui che emerge il punto più critico: concedere all’Italia l’attivazione delle clausole di salvaguardia significherebbe aprire un precedente politico difficilmente controllabile. Se oggi si riconosce che uno shock energetico asimmetrico giustifica una deroga, domani altri Stati potrebbero rivendicare lo stesso diritto per crisi industriali, sociali o finanziarie. Bruxelles teme questo effetto domino e, per evitarlo, preferisce bloccare a monte qualsiasi apertura anche se più che legittima.

A ciò si aggiunge un elemento decisivo: l’Italia, per l’elevato livello del suo debito pubblico, viene considerata da Bruxelles un Paese da disciplinare più che da sostenere. Concedere l’attivazione delle clausole di salvaguardia significherebbe, in questo contesto, indebolire la credibilità del nuovo Patto proprio nel caso ritenuto più sensibile. Ma questa impostazione rischia di produrre l’effetto opposto: impedire interventi anticiclici in presenza di uno shock energetico rilevante comprime la crescita e, nel medio periodo, rende più difficile proprio la sostenibilità del debito che si vorrebbe tutelare.

Questo doppio standard rende evidente che il Patto di Stabilità non è un sistema di regole neutrali, ma un meccanismo selettivo. La flessibilità non è un diritto, ma una concessione discrezionale. E una concessione discrezionale, per definizione, non è mai neutrale. Coincide con l’interesse politico prevalente nelle istituzioni europee.

Il risultato è un quadro incoerente. Da un lato si invoca la stabilità e la prevedibilità delle regole; dall’altro si applicano deroghe selettive, in base a valutazioni politiche. Da un lato si chiede agli Stati di essere responsabili; dall’altro si nega loro la possibilità di intervenire quando le condizioni economiche lo richiederebbero. È un sistema che pretende disciplina, ma applica discrezionalità.

Per l’Italia, questo significa trovarsi vincolata da regole che non tengono conto della specificità dello shock subito. La crisi energetica, amplificata anche dalle tensioni geopolitiche che incidono simultaneamente su petrolio e gas, colpisce in modo più intenso il sistema produttivo nazionale. Non riconoscere questa asimmetria equivale a imporre un aggiustamento più severo proprio a chi è più esposto.

La realtà, quindi, è più semplice di quanto venga raccontato: Bruxelles non concede la flessibilità non perché manchino le condizioni economiche, ma perché non vuole assumersi il costo politico di farlo. È una scelta di convenienza istituzionale, non una necessità tecnica.

La conclusione è inevitabile: il problema non è la rigidità del Patto, ma l’uso politico che se ne fa. Finché la flessibilità resterà subordinata a valutazioni discrezionali e non a criteri chiari e simmetrici, il sistema continuerà a produrre effetti distorsivi. E l’Italia continuerà a pagarne il prezzo più alto.

Antonio Maria Rinaldi