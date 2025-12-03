E’ record storico di occupati in Italia

Per la prima volta da gennaio 2004, quando l’Istat ha iniziato le rilevazioni, in Italia ci sono 24 milioni 208mila occupati. A ottobre, su base mensile, si registra anche un calo della disoccupazione che è scesa al 6%, segnando cioè un -0,2% rispetto a settembre. Rispetto a ottobre dello scorso anno, poi, cala sia il numero di persone in cerca di lavoro (-2,2%, pari a -34mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,4%, pari a -171mila unità).

Non si ferma la salita degli occupati in Italia, che raggiunge livelli mai visti nel nostro paese. Come visto, l’Istat indica che il numero degli occupati a ottobre 2025 in Italia è pari a 24 milioni 208mila persone. Tra questi, 16 milioni 468mila sono dipendenti permanenti mentre 2 milioni 514mila sono dipendenti a termine. Gli autonomi, invece, 5 milioni 227mila. L’occupazione aumenta anche rispetto a ottobre 2024 (+224mila occupati in un anno), sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+288mila) e degli autonomi (+123mila) e del calo dei dipendenti a termine (-188mila). Nel confronto con l’anno precedente, il numero di occupati supera dello 0,9 per cento (+224mila unità) quello di ottobre 2024.

Una crescita del numero di occupati a cui corrisponde una contestuale diminuzione del tasso di disoccupazione che a ottobre, su base mensile, scende al 6 per cento (-0,2 punti). Giù anche la disoccupazione giovanile, in calo 1,9 punti al 19,8 per cento. Il tasso di inattività resta invariato al 33,2 per cento.

Diminuiscono anche le persone persone in cerca di lavoro (-59mila unità, calo del 3,7 per cento) rispetto a settembre. Un dato che riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi d’età e che si ripete sul confronto annuale (-2,2 per cento, -34mila unità) rispetto a ottobre 2024. Trend in diminuzione anche riguardo gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,4 per cento, -171mila unità) nel confronto con l’anno precedente.

Per la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, i dati Istat “confermano un trend molto positivo per il mondo del lavoro del nostro Paese: aumenta l’occupazione, in particolare modo quella stabile, il tasso di disoccupazione scende ed è in media europea”.

“L’Istat certifica un nuovo massimo storico per l’occupazione: 62,7% il tasso registrato a ottobre e 24.208.000 gli occupati, numeri che la nostra Nazione non aveva mai raggiunto da quando esistono le rilevazioni – ha commentato su X Giorgia Meloni -. Continua anche la diminuzione della disoccupazione“.

Un risultato che premia gli sforzi del governo per incentivare l’occupazione con nuove politiche di inclusione, abbonando le politiche di sussidi e di assistenzialismo dei governi precedenti, come ribadisce ancora la premier: “Sono dati che confermano la fiducia che arriva dal mondo del lavoro e dalle nostre imprese, e che incoraggiano a proseguire con serietà sulle politiche che sostengono occupazione e crescita – ha spiegato ancora il presidente del Consiglio -. Continuiamo su questa strada: più opportunità, più crescita, più futuro“.