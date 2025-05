È online la puntata zero di “Errore Sconosciuto Fatale” – Il nuovo podcast di Economia Spiegata Facile

Siamo entusiasti di annunciare il lancio di “Errore Sconosciuto Fatale“, la prima puntata del podcast di Economia Spiegata Facile che esplora le falle nascoste nei sistemi economici e finanziari.

La puntata zero è ora disponibile e offre un’anteprima del viaggio che intraprenderemo insieme per svelare i meccanismi spesso trascurati dell’economia moderna.



Si comincia dal prologo della puntata zero

Attraverso le vicende di un racconto di un’Italia distopica, immaginata nel futuro, entreremo nel vivo delle contraddizioni sistemiche, che già oggi pur essendo sotto gli occhi di tutti, a forza di abitudini, sono ritenute normali.

Cosa aspettarsi dall’ascolto del podcast di Economia Spiegata Facile

Le puntate del podcast saranno a cadenza quindicinale ogni primo e terzo venerdì del mese e avranno un incipit di tre puntate pilota per testarne l’attrattiva sul pubblico del canale YouTube di Economia Spiegata Facile.

In questo episodio introduttivo, gettiamo le basi per una serie di puntate via via sempre più approfondite su temi economici complessi. Vedremo come errori sistemici e decisioni politiche influenzano la vita quotidiana, spesso senza che ce ne rendiamo conto.

A partire da “Errore Sconosciuto Fatale” il podcast di Economia Spiegata Facile si propone di:

Analizzare criticamente le politiche economiche attuali.

Svelare le contraddizioni nei modelli finanziari prevalenti.

Fornire strumenti per comprendere meglio le dinamiche economiche che ci circondano.

Intrattenere il pubblico con un racconto di fantasia in pieno relax.

Se sei interessato a capire l’economia oltre le apparenze e a scoprire le verità nascoste dietro le decisioni economiche, questo podcast fa per te, perché si baserà sugli articoli del blog e sul libro di Economia Spiegata Facile.

Ascolta ora il podcast di Economia Spiegata Facile

La puntata zero è disponibile su YouTube in versione video, per chi vuole gustarsi appieno i riferimenti alla nostra realtà. Unisciti a noi in questo nuovo viaggio per esplorare l’economia con occhi critici e mente aperta.

Se invece vuoi andare alla pagina ufficiale della puntata contenete anche il testo integrale, CLICCA QUI.