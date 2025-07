Il 17 luglio è emersa la foto di un drone russo da ricognizione atterrato in territorio ucraino. La particolarità? Il veicolo aereo senza pilota utilizza pannelli solari per la ricarica, suggerendo una nuova strategia per la sorveglianza a lungo termine dietro le linee nemiche.

Il drone, probabilmente artigianale o modificato, presenta quattro motori a rotore e una struttura in materiali leggeri come plastica o legno. È difficile da identificare per via del suo aspetto non standardizzato, che fa pensare a un prototipo o a un progetto fai-da-te per estendere l’autonomia di volo.

A Russian drone with a solar panel was spotted on top of a water tower.

While too small to power a radio repeater by itself, it would allow an extended period on a standby mode.https://t.co/s8Bhf7RCDY pic.twitter.com/ofed3XkE0a — Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) July 15, 2025

L’energia solare nel contesto bellico

La guerra in Ucraina è un banco di prova per l’innovazione tecnologica, specialmente nell’uso dei droni, dove l’energia solare sta trovando applicazioni inedite. Sia la Russia che l’Ucraina stanno integrando pannelli solari nei loro sistemi senza pilota per migliorarne efficienza e autonomia in condizioni di combattimento.

Le forze russe stanno modificando i loro droni FPV (First Person View) usati per attacco e ricognizione aggiungendo pannelli solari leggeri. Questi pannelli, spesso modelli commerciali come quelli da 5 watt di Voltaic Systems, pesano meno di mezzo chilo e costano meno di 50 dollari.

Sebbene non possano alimentare i droni durante il volo, dato che la richiesta energetica raggiunge i 100 watt, permettono la ricarica delle batterie a terra. Ciò estende la loro autonomia operativa, riducendo la dipendenza da fonti di alimentazione convenzionali.

Perché la Russia usa i pannelli solari sui droni FPV?

Gli ingegneri russi installano pannelli solari sui droni FPV per aumentare il loro tempo operativo autonomo. I pannelli non alimentano i motori in volo, ma forniscono una ricarica costante alle batterie mentre il drone è fermo. In questo modo, il drone può rimanere in stand-by con telecamere e trasmettitori attivi senza dipendere da alimentazione esterna ed attivarsi solo quando è necessario.

Inoltre, la Russia cerca di ridurre la pressione logistica sulle proprie forze. I pannelli solari permettono la ricarica in terreni privi di posizioni sicure o generatori elettrici. Ciò trasforma qualsiasi oggetto nascosto (albero, ponte o edificio) in una potenziale stazione di ricarica. Pertanto, un drone equipaggiato con pannelli solari può operare dietro le linee nemiche più a lungo e con un rischio inferiore di rilevamento.

Droni per superare il problema dell’alimentazione sul campo di battaglia

La Russia utilizza pannelli commerciali economici, per rendere i suoi droni FPV parzialmente autosufficienti. Sebbene non forniscano energia sufficiente per il volo, possono generare tra i 20 e i 45 watt-ora al giorno, una quantità sufficiente per mantenere i sistemi di navigazione e trasmissione video per tutto il giorno.

Russian FPV drone with solar panels. Kherson region. https://t.co/qRdXhZxkWy pic.twitter.com/vluDTJDEgY — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 30, 2025

Questo approccio offre un vantaggio tattico alle unità di ricognizione russe. Droni con questa configurazione possono attendere ore in agguato senza muoversi e decollare solo quando viene rilevato un obiettivo. La Russia utilizza così un drone con pannelli solari non solo come strumento di sorveglianza ma anche come parte di una strategia di rete per attacchi o risposte in tempo reale.

L’Ucraina, dal canto suo, applica l’energia solare in modo diverso. Invece di montare i pannelli direttamente sui droni, le forze ucraine si affidano a stazioni di lancio camuffate che assomigliano a edifici civili per rimanere non rilevate. Queste stazioni sono dotate di pannelli solari sui tetti, che probabilmente alimentano i sistemi interni o ricaricano le batterie dei droni. Ospitano droni, caricabatterie e altre attrezzature, rendendoli hub operativi autosufficienti.

L’uso dell’energia solare nel conflitto dimostra l’ingegno di entrambe le parti nell’adattare tecnologie sostenibili per scopi tattici. Queste innovazioni non solo migliorano l’efficacia dei droni, ma suggeriscono anche il futuro della tecnologia militare, in cui le fonti rinnovabili potrebbero giocare un ruolo chiave.

I droni ad energie solare? Le nuove sentinelle infiltrate

I pannelli solari possono generare 15-45 watt-ora al giorno, a seconda delle condizioni. I droni consumano circa 7 watt-ora al giorno a terra e 5 watt per alimentare la telecamera e il trasmettitore in modalità standby. Questi droni funzionano come “sentinelle CCTV” durante il giorno, utilizzando l’energia solare per mantenere telecamere e trasmettitori, e poi usano l’energia immagazzinata per perseguire i bersagli quando rilevati. Questo li rende ideali per ruoli di agguato.

Le stazioni di lancio ucraine permettono ai droni di essere caricati e pronti al decollo senza rivelare la loro presenza. Il tetto della stazione può aprirsi tramite un sistema di binari motorizzato per rilasciare i droni. I pannelli solari sulle stazioni probabilmente forniscono energia per la ricarica delle batterie e il supporto dei sistemi di bordo.

Un drone equipaggiato con pannelli solari può ricaricarsi completamente in un ambiente di combattimento. In modalità stazionaria, il drone usa la luce solare per ricaricare la batteria sufficientemente per supportare i sistemi essenziali, come la sorveglianza video, la sincronizzazione GPS e la trasmissione dati, grazie al basso consumo energetico del drone in standby.

In modalità agguato, il drone non usa i motori e non emette calore, rendendosi difficile da rilevare visivamente o con infrarossi. Allo stesso tempo, il pannello solare accumula l’energia necessaria per un breve ma critico volo. Appena l’operatore attiva la missione, il drone può decollare e completare il suo compito, trasformando il campo di battaglia in una stazione di ricarica mobile, efficiente, economica e difficile da neutralizzare.

Quindi con l’aggiunta di un semplice pannello solare un drone FVP diventa una sentinella in territorio aversario, o una spia infiltrata. Nell’ottica dell’ucraina invece il pannello solare permette di mantenere un’arma nascosta anche per un lungo periodo di tempo, per farla entrare in azione anche quando viene a trovarsi dietro le linee nemiche, causando il maggior danno possibile. Questa è la guerra che si sta delineando ora, una guerra sofisticata, ma “Low Cost”, er la quale i nostri strateghi sembrano completamente impreparati.