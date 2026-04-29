Doppi standard nucleari: perché Washington tollera l’atomica di Islamabad e Pyongyang, ma vuole distruggere Teheran

Di recente, un’analisi lucida e senza sconti dell’Air Marshal Anil Chopra, ex alto ufficiale dell’aeronautica indiana, ha sollevato un interrogativo che spesso le diplomazie occidentali preferiscono ignorare: per quale motivo gli Stati Uniti e i loro alleati sono disposti a scatenare guerre preventive pur di fermare il programma nucleare iraniano, mentre convivono pacificamente (o quasi) con gli arsenali di Pakistan e Corea del Nord?

La risposta non risiede in nobili principi di non proliferazione, ma nella fredda e cinica realpolitik delle cancellerie, intrecciata a doppio filo con la vulnerabilità economica e finanziaria delle nazioni coinvolte.

La mappa del “Terrore Nucleare”

Per comprendere il quadro, è necessario guardare i numeri. Attualmente, nove nazioni detengono armi nucleari. Ecco la distribuzione delle testate a livello globale:

Nazione Numero stimato di Testate (Dati aggiornati) Status Trattato Non Proliferazione (TNP) Russia ~5.500 Riconosciuto Stati Uniti ~5.044 Riconosciuto Cina 600+ Riconosciuto Francia 290 Riconosciuto Regno Unito 225 Riconosciuto India 180 Non firmatario Pakistan 170 Non firmatario Israele ~90 Ambiguità strategica (Non firmatario) Corea del Nord 50-60 Ritirato

Di fronte a questi numeri, il paradosso è evidente: l’Iran è una nazione “soglia” (non possiede ancora la bomba, sebbene arricchisca l’uranio al 60%), eppure subisce un pressing militare ed economico infinitamente superiore rispetto a nazioni che l’atomica la possiedono e la testano.

Il “lasciapassare” per Pyongyang, Islamabad e Nuova Delhi

Perché gli USA accettano la Corea del Nord? Semplice: perché è ormai una battaglia persa. Pyonyang, supportata storicamente dalla Russia e protetta economicamente dalla Cina, ha raggiunto la capacità di colpire il suolo continentale americano con i suoi missili intercontinentali. Ha superato la linea rossa decenni fa. Qualsiasi attacco preventivo scatenerebbe una rappresaglia nucleare su Seul e Tokyo, con ricadute macroeconomiche globali incalcolabili: la distruzione dei poli tecnologici sudcoreani e giapponesi paralizzerebbe le catene di approvvigionamento mondiali dei semiconduttori, innescando una depressione economica globale.

Il caso del Pakistan è ancora più affascinante dal punto di vista geopolitico ed economico. Islamabad possiede circa 170 testate, dirette primariamente contro l’India. Tuttavia, a differenza dell’Iran, il Pakistan è un gigante dai piedi di argilla. L’economia pakistana è strutturalmente al collasso, cronicamente dipendente dai salvataggi del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

L’Air Marshal Chopra sottolinea una verità scomoda: l’élite militare e politica pakistana ha i propri asset finanziari, i risparmi e le famiglie saldamente radicati in Occidente. La CIA e il Dipartimento del Tesoro USA hanno leve di ricatto e controllo spaventose su Islamabad. Gli americani, in sintesi, controllano la bomba islamica pakistana controllando i conti correnti dei generali che la gestiscono, e questo li rende molto più “Digeribili” per Washington.

L’anomalia Iraniana e le ricadute economiche

Teheran è “un altro paio di maniche”. La Repubblica Islamica non è ancora una potenza nucleare, il che significa che l’Occidente percepisce l’azione preventiva come un’opzione ancora praticabile (high-reward). Ma soprattutto, l’Iran possiede qualcosa che Pakistan e Corea del Nord non hanno: l’indipendenza energetica e una rete di alleanze “per procura” diverse.

Se l’Iran ottenesse un “ombrello nucleare”, si sentirebbe intoccabile. Potrebbe finanziare ed espandere le reti di Hezbollah, Hamas e degli Houthi senza timore di bombardamenti diretti a Teheran. Dal punto di vista economico, le ricadute sarebbero devastanti per l’Occidente. Un Iran nuclearizzato forzerebbe l’Arabia Saudita e la Turchia a dotarsi di propri arsenali. Un Medio Oriente intriso di armi nucleari, dove transita una percentuale immensa del greggio mondiale, significherebbe un premio di rischio permanente sul prezzo del petrolio.

Assisteremmo a shock petroliferi costanti, con un ritorno di fiammate inflazionistiche strutturali nei paesi importatori (Europa in primis), rendendo vano qualsiasi sforzo di politica monetaria delle Banche Centrali.

L’ossessione americana e israeliana per l’Iran non è quindi dettata da una superiorità morale, ma dalla necessità di mantenere lo status quo in un quadrante nevralgico per l’economia mondiale. Distruggere le centrifughe di Natanz e Fordow oggi, significa, nell’ottica di Washington, evitare che Teheran possa dettare il prezzo dell’energia e la stabilità del Medio Oriente domani.