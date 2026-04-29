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Doppi standard nucleari: perché Washington tollera l’atomica di Islamabad e Pyongyang, ma vuole distruggere Teheran
Perché gli USA tollerano l’atomica di Pyongyang e Islamabad, ma sono pronti alla guerra per fermare l’Iran? Un’analisi economica e geopolitica sui veri motivi dei doppi standard occidentali e sul rischio di un’escalation nucleare.
Di recente, un’analisi lucida e senza sconti dell’Air Marshal Anil Chopra, ex alto ufficiale dell’aeronautica indiana, ha sollevato un interrogativo che spesso le diplomazie occidentali preferiscono ignorare: per quale motivo gli Stati Uniti e i loro alleati sono disposti a scatenare guerre preventive pur di fermare il programma nucleare iraniano, mentre convivono pacificamente (o quasi) con gli arsenali di Pakistan e Corea del Nord?
La risposta non risiede in nobili principi di non proliferazione, ma nella fredda e cinica realpolitik delle cancellerie, intrecciata a doppio filo con la vulnerabilità economica e finanziaria delle nazioni coinvolte.
La mappa del “Terrore Nucleare”
Per comprendere il quadro, è necessario guardare i numeri. Attualmente, nove nazioni detengono armi nucleari. Ecco la distribuzione delle testate a livello globale:
|Nazione
|Numero stimato di Testate (Dati aggiornati)
|Status Trattato Non Proliferazione (TNP)
|Russia
|~5.500
|Riconosciuto
|Stati Uniti
|~5.044
|Riconosciuto
|Cina
|600+
|Riconosciuto
|Francia
|290
|Riconosciuto
|Regno Unito
|225
|Riconosciuto
|India
|180
|Non firmatario
|Pakistan
|170
|Non firmatario
|Israele
|~90
|Ambiguità strategica (Non firmatario)
|Corea del Nord
|50-60
|Ritirato
Di fronte a questi numeri, il paradosso è evidente: l’Iran è una nazione “soglia” (non possiede ancora la bomba, sebbene arricchisca l’uranio al 60%), eppure subisce un pressing militare ed economico infinitamente superiore rispetto a nazioni che l’atomica la possiedono e la testano.
Il “lasciapassare” per Pyongyang, Islamabad e Nuova Delhi
Perché gli USA accettano la Corea del Nord? Semplice: perché è ormai una battaglia persa. Pyonyang, supportata storicamente dalla Russia e protetta economicamente dalla Cina, ha raggiunto la capacità di colpire il suolo continentale americano con i suoi missili intercontinentali. Ha superato la linea rossa decenni fa. Qualsiasi attacco preventivo scatenerebbe una rappresaglia nucleare su Seul e Tokyo, con ricadute macroeconomiche globali incalcolabili: la distruzione dei poli tecnologici sudcoreani e giapponesi paralizzerebbe le catene di approvvigionamento mondiali dei semiconduttori, innescando una depressione economica globale.
Il caso del Pakistan è ancora più affascinante dal punto di vista geopolitico ed economico. Islamabad possiede circa 170 testate, dirette primariamente contro l’India. Tuttavia, a differenza dell’Iran, il Pakistan è un gigante dai piedi di argilla. L’economia pakistana è strutturalmente al collasso, cronicamente dipendente dai salvataggi del Fondo Monetario Internazionale (FMI).
L’Air Marshal Chopra sottolinea una verità scomoda: l’élite militare e politica pakistana ha i propri asset finanziari, i risparmi e le famiglie saldamente radicati in Occidente. La CIA e il Dipartimento del Tesoro USA hanno leve di ricatto e controllo spaventose su Islamabad. Gli americani, in sintesi, controllano la bomba islamica pakistana controllando i conti correnti dei generali che la gestiscono, e questo li rende molto più “Digeribili” per Washington.
L’anomalia Iraniana e le ricadute economiche
Teheran è “un altro paio di maniche”. La Repubblica Islamica non è ancora una potenza nucleare, il che significa che l’Occidente percepisce l’azione preventiva come un’opzione ancora praticabile (high-reward). Ma soprattutto, l’Iran possiede qualcosa che Pakistan e Corea del Nord non hanno: l’indipendenza energetica e una rete di alleanze “per procura” diverse.
Se l’Iran ottenesse un “ombrello nucleare”, si sentirebbe intoccabile. Potrebbe finanziare ed espandere le reti di Hezbollah, Hamas e degli Houthi senza timore di bombardamenti diretti a Teheran. Dal punto di vista economico, le ricadute sarebbero devastanti per l’Occidente. Un Iran nuclearizzato forzerebbe l’Arabia Saudita e la Turchia a dotarsi di propri arsenali. Un Medio Oriente intriso di armi nucleari, dove transita una percentuale immensa del greggio mondiale, significherebbe un premio di rischio permanente sul prezzo del petrolio.
Assisteremmo a shock petroliferi costanti, con un ritorno di fiammate inflazionistiche strutturali nei paesi importatori (Europa in primis), rendendo vano qualsiasi sforzo di politica monetaria delle Banche Centrali.
L’ossessione americana e israeliana per l’Iran non è quindi dettata da una superiorità morale, ma dalla necessità di mantenere lo status quo in un quadrante nevralgico per l’economia mondiale. Distruggere le centrifughe di Natanz e Fordow oggi, significa, nell’ottica di Washington, evitare che Teheran possa dettare il prezzo dell’energia e la stabilità del Medio Oriente domani.
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