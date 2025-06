L’agenzia statunitense Customs and Border Protection (CBP) ha confermato mercoledì che i suoi droni Predator B, comunemente noti anche con la denominazione militare MQ-9 Reaper, stanno sorvolando Los Angeles nell’ambito della risposta del governo americano ai disordini in corso . I voli sono una risposta alle proteste che, in diverse occasioni, sono sfociate in violenze , a seguito di una massiccia operazione condotta venerdì scorso dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La sorveglianza aerea continua come questa è da tempo oggetto di controversie, con i difensori dei diritti civili che sostengono che viola il diritto alla privacy e mina la Costituzione . Allo stesso tempo, il fatto che sia un drone a svolgere questo compito suscita una reazione particolarmente sconcertante. Sebbene l’uso dei Predator B nelle aree urbane sia raro, non è senza precedenti, e piattaforme con equipaggio umano svolgono questo tipo di lavoro ogni giorno in tutto il paese.

I Predator MQ-9 dell’Air and Marine Operations (AMO) della CBP stanno supportando le forze dell’ordine federali nella zona di Los Angeles, compresa l’Immigration and Customs Enforcement, con il supporto aereo delle loro operazioni“, ha dichiarato mercoledì pomeriggio il portavoce John Mennell in risposta alla nostra richiesta di informazioni all’inizio di questa settimana. ”Inoltre, forniscono sorveglianza per la sicurezza degli agenti quando richiesto. L’AMO non è impegnata nella sorveglianza delle attività protette dal Primo Emendamento”. ecco il percorso di Troy 701

I’ve confirmed that the two targets operating in hexagonal surveillance orbits over DTLA these past 36 hours are both MQ-9s, callsigns TROY701 and 703 As 703 replaced 701, they passed each other in the airspace near Yuma, AZ where I found this needle in the haystack! Listen 📻 pic.twitter.com/MWPjFIOvgc — Aeroscout (@aeroscouting) June 9, 2025

Il CBP ha taciuto sulla questione per giorni, anche se i social media avevano già presentato prove convincenti delle orbite dei droni. Il 9 giugno, l’utente @Aeroscout su X ha pubblicato un audio del controllo del traffico aereo (ATC) in cui si affermava che due “Q-9” – con i nomi in codice TROY 703 e TROY 701 – si erano incrociati nello spazio aereo sopra Yuma, in Arizona, mentre uno sostituiva l’altro sopra Los Angeles. @Aeroscout aveva già pubblicato l’audio dell’ATC del TROY 701 che effettuava il check-in al Los Angeles Center Sector 09. Poco dopo, al volo Alaska 1020 è stato dato un avviso di traffico per “traffico di droni”.

Sebbene non vi sia ancora stata alcuna identificazione esplicita dei “Q-9” come CBP Predator B, TROY è un nome in codice noto del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS). Anche TROY 314, un velivolo multiruolo CBP (MEA) basato sul bimotore turboelica Beechcraft King Air 350ER, e un elicottero CBP Black Hawk con il nome in codice TROY 212 sono stati avvistati sopra Los Angeles questo fine settimana.

One high flier conducting intelligence, surveillance and reconnaissance over the riots/protests in downtown LA at 2326z in support of the Dept. of Homeland Security. TROY212 is a DHS/CBP H-60 Blackhawk that some have reported flying low in the area. The remaining appear to be… pic.twitter.com/Kc8slkUg0h — TheIntelFrog (@TheIntelFrog) June 8, 2025

Inoltre, domenica alcuni tracciatori di aerei che utilizzano software online hanno iniziato a notare velivoli che volavano seguendo schemi esagonali sopra Los Angeles. Sebbene non sia sempre così, questo è indicativo dei modelli di sorveglianza del CBP Predator B osservati in passato. Ciò include l’uso di uno dei CBP Q-9 sopra Minneapolis nel 2020.

Non è chiaro quale versione o quali versioni specifiche del CBP Predator B abbiano sorvolato Los Angeles. Il nome in codice TROY 701 era collegato a un particolare numero di coda, CBP-113, nell’aprile scorso , ma non è chiaro se lo stesso drone abbia utilizzato lo stesso nome in codice negli ultimi giorni.

CBP-113 è quello che la CBP ha definito in passato una versione Guardian Maritime Mission del Q-9, che è dotato di un radar multimodale Raytheon SeaVue sotto la fusoliera centrale e include modalità di ricerca di superficie e immagini radar ad apertura sintetica (SAR). Le immagini SAR sono mappe altamente dettagliate della superficie sottostante, che possono essere prodotte di giorno o di notte, nonostante la copertura nuvolosa, il fumo o la polvere.

I droni Guardian Maritime Mission dispongono anche di telecamere video elettro-ottiche e a infrarossi a movimento completo in una torretta sotto il muso, nonché di collegamenti dati in grado di inviare immagini e tracciati radar alle stazioni di controllo a terra in tempo quasi reale.

A questo punto però queste risorse preziosissime per il controllo delle frontiere vengono impegnate nella soppressione delle rivolte cittadine. Del resto, visti gli attacchi alle strutture ICE, non poteva essere diversamente.