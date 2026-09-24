Droni nei container: l’allarme della CIA sul Mediterraneo e il “Pre-Bunking”

Un mercantile all’apparenza innocuo apre un container in mezzo al mare, arma una catapulta e lancia droni suicidi contro le coste italiane. Questo è il contenuto di un rapporto riservato della CIA trasmesso alle cancellerie di Roma, Madrid e Parigi: la guerra asimmetrica russa potrebbe spostarsi direttamente nel Mediterraneo, secondo quanto riportato dal quoidiano spagnolo El Mundo.

La notizia, rimbalzata dalle repubbliche baltiche dopo una missione coperta dell’intelligence statunitense a Mosca, delinea uno scenario concreto. Imbarcazioni civili della flotta ombra potrebbero colpire obiettivi costieri navigando a duecento chilometri dalle nostre coste, sfruttando un vuoto difensivo imbarazzante.

Il punto critico per l’Italia non è solo l’avvistamento sul mare, ma la totale esposizione a terra. Le nostre principali basi aeree ospitano caccia da decine di milioni di euro privi di veri bunker corazzati, pronti a essere danneggiati da un ordigno volante dal costo di un motorino.

Il drone Gerbera: l’arma povera che aggira i radar

L’apparecchio al centro dell’allarme si chiama Gerbera. Si tratta di un velivolo a pilotaggio remoto lungo circa due metri, con un’apertura alare di due metri e mezzo e un peso complessivo di diciotto chili.

La struttura è realizzata principalmente in compensato espanso, plastica e componentistica elettronica commerciale a bassissimo costo. Può percorrere fino a 600 chilometri a una velocità di circa 160 chilometri orari, volando a quote bassissime per infilarsi sotto la copertura dei radar costieri.

La testata esplosiva trasportata è ridotta: appena quattro o cinque chilogrammi di esplosivo a frammentazione. Non serve a sbriciolare una fortezza sotterranea, ma è sufficiente a incendiare serbatoi di kerosene, distruggere antenne radar e crivellare la fusoliera di velivoli parcheggiati all’aperto.

Un comune container navale da quaranta piedi può nascondere agevolmente decine di questi apparecchi con ali smontate. Una piccola rampa pneumatica sul ponte di una nave commerciale consente il decollo senza richiedere piste o manovre vistose.

Parametro operativo Drone Gerbera Caccia di quinta generazione (a terra) Materiale principale Legno, resina e plastica Materiali compositi radar-assorbenti Modalità di ricovero Container navale standard Hangar leggeri o piazzale all’aperto Costo approssimativo Poche migliaia di euro Oltre 80-100 milioni di euro Vulnerabilità strutturale Bassa (sostituibile in massa) Altissima contro schegge ed esplosioni vicine

Basi aeree scoperte: l’Italia ha dimenticato la lezione della Guerra Fredda

Se il lancio da una nave cargo è tecnicamente fattibile, il vero bersaglio d’elezione non sono le città, ma le installazioni militari della penisola. Qui emerge la più grave carenza strategica nazionale: l’assenza di protezione fisica passiva.

Durante la Guerra Fredda le basi dell’Aeronautica Militare erano disseminate di rifugi corazzati in cemento armato (Hardened Aircraft Shelters, o HAS), progettati per incassare bombe convenzionali e schegge d’artiglieria. Con la fine del confronto con l’Unione Sovietica e la convinzione che la guerra fosse un ricordo del passato, quei manufatti sono stati in gran parte dismessi, abbandonati o destinati a magazzino.

Oggi basi nevralgiche come Amendola (Foggia), Gioia del Colle (Bari), Trapani Birgi o Decimomannu (Cagliari) custodiscono caccia sofisticatissimi come Eurofighter Typhoon e F-35 Lightning II. Questi aerei stazionano spesso sotto tensostrutture telate o hangar di lamiera privi di qualsiasi protezione balistica.

Piazzali affollati: i caccia da combattimento rimangono spesso parcheggiati all’aperto sulla linea di volo durante i turni di servizio;

i caccia da combattimento rimangono spesso parcheggiati all’aperto sulla linea di volo durante i turni di servizio; Hangar moderni vulnerabili: le coperture recenti proteggono dalle intemperie, ma offrono zero resistenza contro frammenti e schegge da detonazione;

le coperture recenti proteggono dalle intemperie, ma offrono zero resistenza contro frammenti e schegge da detonazione; Costi di riparazione spropositati: un rivestimento stealth danneggiato da poche biglie d’acciaio richiede mesi di fermo tecnico e interventi specializzati negli Stati Uniti.

Bastano due droni leggeri esplosi sulla pista di rullaggio per mettere a terra un intero stormo senza che il nemico debba rischiare un solo pilota.

Il diritto marittimo: una nave che lancia droni si può fermare in acque internazionali?

La domanda operativa è immediata: se la Marina Militare individua un mercantile sospetto oltre le dodici miglia nautiche dalla costa, può intervenire prima o subito dopo il lancio?

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) tutela la libertà di navigazione in alto mare. In condizioni ordinarie, l’articolo 110 limita il diritto di visita delle navi da guerra a casi tassativi: sospetto di pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni abusive o assenza di bandiera.

I mercantili della cosiddetta flotta ombra russa utilizzano quasi sempre bandiere di comodo (come Gabon, Panama o Guinea-Bissau) e registri navali compiacenti. Questo consente controlli formali solo in presenza di documenti palesemente irregolari.

La situazione muta radicalmente nel momento in cui dal ponte della nave si alza un drone armato contro la terraferma. L’atto trasforma istantaneamente il mercantile civile in una piattaforma d’attacco ostile:

Decadenza dell’immunità civile: la nave mercantile che compie azioni belliche perde la protezione accordata dal diritto della navigazione commerciale; Diritto di legittima difesa (Art. 51 ONU): lo Stato aggredito ha il diritto naturale di neutralizzare la minaccia, consentendo alle unità da guerra l’abbordaggio con incursori, il sequestro del natante o il fuoco diretto; Il problema dell’imminenza: intercettare la nave prima del lancio rimane il vero nodo giuridico. Senza prove certe a bordo o la confessione dell’equipaggio, intervenire preventivamente in alto mare rischia di provocare incidenti diplomatici gravissimi.

Il mistero politico: deterrenza o “pre-bunking”?

Affrontate alcune questioni tecniche, resta la domanda principale: perché diffondere informazioni simili? La diffusione pubblica di un dossier così dettagliato non è casuale. In gergo d’intelligence questa pratica si chiama pre-bunking: rendere noto il piano dell’avversario prima che venga eseguito per togliergli il vantaggio della sorpresa e impedirgli di negare le proprie responsabilità. Una formula di prevenzione e intervento informativo molto più efficace che le comunicazioni ufficiali o il fact checking.

Un’azione russa sul territorio italiano o spagnolo parrebbe a prima vista priva di logica politica. L’opinione pubblica dei paesi mediterranei è storicamente riluttante all’escalation militare proprio perché percepisce il fronte ucraino come geograficamente lontano. Un drone sul suolo nazionale rischierebbe di compattare i cittadini in chiave antirussa, ottenendo l’effetto opposto a quello desiderato da Mosca.

Tuttavia, bruciare pubblicamente l’ipotesi serve anche a scongiurare ambiguità, provocazioni o manovre coperte di terzi tese a trascinare l’Europa meridionale in una postura difensiva permanente. Da un lato si bruciano le tentazioni di qualche parte russa di provare una mossa del genere, dall’altro anche un’operazione di “False Flag” compiuta da terze parti perderebbe molto significato. Ricordiamo che la notizia è di provenienza lituana, una delle parti più interessate alla posizione ostile alla Russia.

Nello stesso tempo l’allarme evidenzia una realtà trascurata: la difesa costiera non si improvvisa e la sicurezza delle infrastrutture militari richiede barriere fisiche in cemento, non solo comunicati diplomatici. Effettivamente un sistema di sorveglianza costiera e di migliore protezione delle basi sarebbe opportuno in senso generale.