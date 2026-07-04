Droni low-cost e sciami dal cielo: la trappola della NATO che svela il grande bluff economico della guerra moderna

A soli trenta chilometri dal confine con la Bielorussia, nei boschi di Pabradė in Lituania, il cielo si è riempito di sciami di piccoli robot. Velivoli da ricognizione, droni d’attacco ed esche elettroniche volano a quote bassissime. Questa è la nuova realtà del fronte orientale: un’invasione quotidiana di quadricotteri commerciali capaci di paralizzare interi eserciti tradizionali e azzerare i vecchi piani di difesa.

Il Pentagono e i vertici della NATO hanno capito la lezione dei recenti conflitti globali. Chi controlla i cieli a bassissima quota controlla il campo di battaglia. Per questo motivo, l’esercito americano ha accelerato il “Project Flytrap“, arrivato alla sua versione 5.0 all’interno della maxi-esercitazione Saber Strike 26. Lo scopo è drammaticamente pratico: impedire che i soldati vengano sorpresi e distrutti da droni commerciali da poche centinaia di dollari.

Fino a ieri, la difesa aerea si concentrava su jet e grandi missili. Oggi, un piccolo drone modificato in un garage può mettere fuori uso un blindato da milioni di euro. Il vero problema, tuttavia, non è solo tecnologico. È emersa una clamorosa asimmetria economica che rischia di mandare in bancarotta i bilanci militari occidentali prima ancora di sparare un colpo vero.

Abbattersi su un drone commerciale da 500 dollari usando un missile contraereo che ne costa più di 100.000 è una follia matematica. Sul lungo periodo, l’attaccante vince semplicemente esaurendo le risorse finanziarie del difensore. Il Project Flytrap serve proprio a invertire questa curva folle, cercando tecnologie che abbassino il costo dell’intercettazione. La sfida è chiara e non semplice da raggiungere : bisogna cercare di pareggiare i costi della defesa e dell’attacco, in modo da rendere meno utile l’uso di questa tattica.

Durante i test in Lituania, i soldati del 2° Reggimento di Cavalleria USA e i paracadutisti britannici hanno testato oltre 50 tecnologie fornite da aziende private. L’obiettivo è creare una rete difensiva flessibile ed economica:

Sensori RF e radar leggeri: Identificano la traccia radio dei droni a basso costo.

Identificano la traccia radio dei droni a basso costo. Jammer e disturbatori: Interrompono il segnale radio del pilota senza consumare munizioni.

Interrompono il segnale radio del pilota senza consumare munizioni. Intercettori cinetici economici: Piccoli droni anti-drone o munizioni a basso costo per la distruzione fisica.

Tutti questi strumenti vengono collegati tra loro grazie all’intelligenza artificiale e a una rete dati tattica comune tra Stati Uniti e Regno Unito. Il sistema decide in pochi secondi qual è il modo più economico per eliminare la minaccia. L’integrazione è complessa, ma i fanti hanno dimostrato di poter imparare a usare questi sistemi in meno di due settimane. Il prossimo passo sarà l’estensione del progetto a livello di intera brigata con il Flytrap 6.0. L’idea è quella di scalare a una dimensione maggiore, fino ad avere un sistema in grado di difendere tutto l’esercito.