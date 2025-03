Droni kamikaze a lungo raggio: selezionati i quattro fornitori del “Progetto Artemis” per la US Army.

Nell’ambito del cosiddetto Progetto Artemis, per l’introduzione di droni militari, dell’esercito statunitense, sono stati selezionati per la fase successiva quattro fornitori di droni d’attacco monouso a lungo raggio.

Lo ha annunciato in un comunicato stampa del 14 marzo 2025 la Defense Innovation Unit (DIU), che opera all’interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Tra i finalisti figurano le due aziende statunitensi Dragoon e AeroVironment, nonché i due specialisti di software statunitensi Auterion e Swan, ognuno dei quali parteciperà alla gara con una piattaforma di droni ucraina.

Secondo la DUI, l’obiettivo del progetto, iniziato alla fine del 2024, è idealmente testare droni d’attacco monouso a lungo raggio disponibili in commercio, che possano essere utilizzati efficacemente anche sotto l’effetto di massicci disturbi elettronici e in un ambiente con navigazione satellitare (GNSS) soppressa. Il requisito da tenere in considerazione è che il prezzo del sistema debba essere mantenuto sufficientemente basso da rendere economicamente sostenibile un dispiegamento in massa volto a saturare la difesa nemica. Un passaggio molto interessante, che ne fa capire l’uso futuro.

Le quattro aziende selezionate sono state scelte tra un totale di 165 candidature presentate negli ultimi quattro mesi. A tal fine, la DUI ha organizzato numerosi workshop e voli comparativi. Le dinamiche del progetto indicano che la prossima tappa per il raggiungimento dello stato finale del prototipo e la relativa verifica di volo da parte dei finalisti dovranno essere presentate entro la fine di maggio. Il completamento dei test dei prototipi è previsto per il 30 giugno 2025.

Secondo la descrizione del progetto, il sistema sviluppato nell’ambito di Artemis potrà essere lanciato da terra e colpire bersagli entro un raggio compreso tra 50 e 300 km e idealmente anche oltre. La piattaforma dovrebbe essere conveniente, semplice e veloce da realizzare e facile da modificare o modernizzare, quindi avere un processo di industrializzazione efficace. Inoltre, il carico utile dovrebbe essere modulare e adattabile a seconda dell’obiettivo. Secondo la descrizione del progetto, particolare attenzione è rivolta alla suddetta resistenza alle interferenze elettroniche, in risposta a quanto accaduto inUcraina, dove la guerra elettronica si è dimostrata, talvolta, molto efficace contro i droni.